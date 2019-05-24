 Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак

Рішення відокремити посаду начальника Генерального штабу від поста головнокомандувача Збройними силами України було прийнято в Міністерстві оборони, а не придумано командою президента Володимира Зеленського. Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив новий глава Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

"Прекрасно до цього ставлюся. Це не Апаршин придумав, це вже давно ухвалене рішення тут, в Міноборони, у ЗСУ. Це один з процесів нашого наближення до європейської спільноти. Це нормально", - зазначив Хомчак у відповідь на запитання журналіста про нову військову доктрину Зеленського.

Говорячи про кадрові питання, він зазначив, що прийшов на цю посаду не для того, щоб "всіх зняти з посад", проте процес управління в Генштабі, за словами Хомчака, "не зовсім такий, як треба".

Генерал зазначив, що почав уже заслуховувати командувачів, після чого буде робити висновки.

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"Цілі знімати усіх з посад у мене немає. У мене немає кумів, друзів, яких я хочу кудись поставити. Я хочу дати якомога швидше хороший результат в плані того, що в армію підуть люди. Сьогодні, на жаль, черги в армію немає, а вона повинна бути. У нас що населення не патріотично налаштоване? Налаштоване. У нас населення не любить Україну? Любить Україну. Я під час служби проїхав усю Україну – це чудові люди з різною історією, різним вихованням, різними ментальними поглядами, але люди чудові, у нас чудова молодь. А чому чудова молодь не хоче йти в армію?" - додав глава Генштабу.

На припущення, що через те, що "мало платять" Хомчак відповів: " Не тільки. Це не на першому місці. Ставлення колективу людину не задовольняє. Людина від добра не тікає. Людина, навпаки, до добра йде. Сьогодні армія забезпечена в рази краще, ніж це було на початку війни. Сьогодні відношення суспільства та влади до армії набагато краще, але люди не йдуть, значить є проблема. Вивчаємо проблему, вивчаємо бачення тих, хто має працювати. З ними і будемо змінювати цю ситуацію"





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