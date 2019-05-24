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 Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак

Новий глава Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що процес управління в ЗСУ зараз не такий, яким він хотів би його бачити.

Рішення відокремити посаду начальника Генерального штабу від поста головнокомандувача Збройними силами України було прийнято в Міністерстві оборони, а не придумано командою президента Володимира Зеленського. Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив новий глава Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

"Прекрасно до цього ставлюся. Це не Апаршин придумав, це вже давно ухвалене рішення тут, в Міноборони, у ЗСУ. Це один з процесів нашого наближення до європейської спільноти. Це нормально", - зазначив Хомчак у відповідь на запитання журналіста про нову військову доктрину Зеленського.

Говорячи про кадрові питання, він зазначив, що прийшов на цю посаду не для того, щоб "всіх зняти з посад", проте процес управління в Генштабі, за словами Хомчака, "не зовсім такий, як треба".

Генерал зазначив, що почав уже заслуховувати командувачів, після чого буде робити висновки.

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"Цілі знімати усіх з посад у мене немає. У мене немає кумів, друзів, яких я хочу кудись поставити. Я хочу дати якомога швидше хороший результат в плані того, що в армію підуть люди. Сьогодні, на жаль, черги в армію немає, а вона повинна бути. У нас що населення не патріотично налаштоване? Налаштоване. У нас населення не любить Україну? Любить Україну. Я під час служби проїхав усю Україну – це чудові люди з різною історією, різним вихованням, різними ментальними поглядами, але люди чудові, у нас чудова молодь. А чому чудова молодь не хоче йти в армію?" - додав глава Генштабу.

На припущення, що через те, що "мало платять" Хомчак відповів: " Не тільки. Це не на першому місці. Ставлення колективу людину не задовольняє. Людина від добра не тікає. Людина, навпаки, до добра йде. Сьогодні армія забезпечена в рази краще, ніж це було на початку війни. Сьогодні відношення суспільства та влади до армії набагато краще, але люди не йдуть, значить є проблема. Вивчаємо проблему, вивчаємо бачення тих, хто має працювати. З ними і будемо змінювати цю ситуацію"

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128744
 
   
 Топ коментарі
 
Петро зробив усе, щоб більшість не відчула на собі, що йде війна.
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За что, в итоге, и поплатился. Увы.
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Зеленский должен быть первым в этой очереди. За ним Богдан и лысый с остальными разумковыми.
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зато есть очередь в депутаты, чиновники, судьи-прокуроры...таможенники
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В таможенники лучше всего.
Там надо не должности, а метры границы продавать, очередь будет до небес.
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как в том анекдоте - что за зарплатой не приходишь? - а что кроме всего еще и зарплату дают
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сєгодня порядних людей ні в раді, ні в ап, ні в міністєрствах нєт, а вони повинні там буть.
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они будут если там не станет свинячего корыта Сегодня очереди в армию нет, а она должна быть, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4844 Сегодня очереди в армию нет, а она должна быть, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4844
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как там? тарифы уже понизили? или еще нет? а может закон про импичмент принят?
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а великорошения всех победила - все бабло на великопанамию отправила? Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5368 Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5368
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ну так Зеленский вроде у власти или как всегда виноваты "папередники"
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ну вот зе пришло,оно приведет,одни *новые лица*,твою мать((((
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да ты то тут причем) равно как и твои родные
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А у нас разве сейчас есть АП или Верховная Рада? Уже никого нет. Все распущены
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В армию?что бы ты в очередном котле сварил как пацанов под илловайском /
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Тебе только в кацапскую, зашифрованную...
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Думаю часник і гарбузове насіння вам допоможе, і головне - мийте частіше руки. Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6487
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Спочатку - ВІЙСЬКОВА ДОКТРИНА з зазначенням в ній ворогів і союзників, дій військового під час війни( в тебе - стріляють а ти маєш вияснити чи можна відкрити вогонь у відповідь і петляти під кулями) має бути військовий план звільнення територій - ОБОВ,ЯЗОК ГШ, і ворог має знати що такий план - Є !!!! А який же дурень схоче бути просто мішенню в ямці в якій тебе і поховають
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Э... Секундочку внимания, пожалуйста... Мне кажется, или нет- Зеля ведь САМ, собственноручно должен остановить войну. Такой кажись, визг стоял? Уговоров про "нужно то, это и ещё чего то" кажись небыло? Он и покращення должен, и коррупцию тудой. А теперь выходит- отрывай задницу от дивана? Во зрадищща то...
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Є порохобат,самі писали.Нарешті прийшов час на собі відчути побудовану петром армію,а то при ньому тільки в соцмережах воювали,тепер пора бірюковські талани потоптати
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Зараз 73% покажуть ажіотаж біля воєнкоматів, новий головнокомандуючий подав приклад. Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4133
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А кому интересно идти проливать кровь за Дезертира наркота и его еврейскую власть, которая уже задекларировала позаблоковсть и референдум за примирение с Кацапстаном?
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Можно подумать, что за день до выборов в военкоматы были длиннющие очереди, а после победы Зеленского всех сдуло Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8372
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Молодые бегут, потому что Петро повытаскивал из нафталина такие ископаемые, что они Энтер на клавиатуре найти не могут, и поставил их на полковничьи должности. Молодые пришли по мобилизации и ушли, а пердуны до сих пор сидят на жопах и нихуёшеньки не делают. Телеграмм по 15 штук в день отрабатывают офицеры, а солдаты, ****** это, а не солдаты, им бы о декорациях на кладбище заботиться, а они в армию приперлись. Штаты штабов растут день ото дня, а комплектация частей около половины, то есть штабы укомплектованы на 95%, а подразделения на 30%, вот и выходит 50-60%. Омолаживание нужно, 25 лет отслужил, если не генерал - нахер на пенсию, а генерал до 35. Эти же ***** почему не служат? Им всё равно, у них и так пенсия, а молодые что не делают, вечно упираются в ******* стариков, у них руки опускаются. У стариков и боевого опыта в основном намного меньше, чем у военных до 35 лет, и вот эта "езда" на их молодых шеях заставляет их уходить
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А кто в ней служить будет, если молодые все зазаомбированы росийскими соцсетями? Они все пацифисты, космополиты, либертарианцы и гедонисты. Даже если таких силой загнать на передовую, они же побросают оружие и разбегутся при первых выстрелах. Ибо ОЧЕНЬ ценят свою трижды никчемную жизнь и расею в качестве врага вообще не воспринимают. Более того, они еще с парашенцами и обнимашки могут устроить прямо возле окопов. А чего? Они же против насилия...
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Ты хоть в википедии посмотри значение всех этих умных слов прежде чем их употреблять.
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То есть ты уже посмотрел? Молодец. Повышай и дальше свой образовательный уровень. А чё сказать-то хотел?
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Очередь в военкомат должна выглядеть как-то так...
Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4337
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Платят, кстати, нормально, и за наём жилья доплачивают, и форма хорошая, и питание зачёт, в большинстве частей, а вот выражение этих старых рож уже в печени сидят
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спробуйте замінити "вишкіл стройового кроку" й "пофарбування бордюрів/прибирання листя" на бойову підготовку й "цілодобові" стрільби й можливо результат буде інакший ...
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Пан генерал, вы действительно думаете что сейчас выстроится очередь желающих умереть за то чтобы Беня себе $ 2 лярда за Приват отжал ?
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МИЛЛИОН ГРИВЕТ КАЖДОМУ СРАЗУ И ПОЙДУТ !)
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У людей такие рыла как Медведчук, Труханов, Кернес, убийцы Небесной Сотни ассоциируются с сепарами и рашкой. Когда эти рыла не получают отпор на уровне государства, это влияет и на боевой дух тоже и на желание идти в армию. Когда государство подаёт электроэнергию в оккупированный Крым и прекращает только после уничтожения электроопор со стороны добровольцев-патриотов, такое государство вызывает мало доверия. Когда иностранные добровольцы АТО-шники годами не могут получить гражданство. Когда в Верховной Раде правительство ищет поддержки у жоппоблока, который тоже у народа ассоциируется с сепарами и рашкой.
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Все увидели Хомчака Илловайского и выстроились очередь в армию
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Т.е. твой удел - пердеть в диван и тыкать на клаве грозные слова из букафок? Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1122
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а чего на цн не пишут про массовые рапорта бойцов на увольнение?
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Да! Вся армия и флот, в поддержку Пэтра Ляксееча отказались от дальнейшего прохождения службы! Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак - Цензор.НЕТ 825
Пешы истчо!
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рапорта ? ви что -массовые прорывы камазом в сторону лугандона и давбаса.. Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9651
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Минстець сокращает десятки тысяч порохоботов. Почему бы им не пойти в армию которую по их же словам Петя сделал самую процветающую и оснащенную в мире.
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не не десятки тысяч, десятки милльонов... вон все плачут..)))
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так эти гады боты калометы получают зарплату из ГосБюджета? в МинПля Стеце? до сих пор???
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Ишь ты! , уже розкукарекался! Кругом брехня, и ее уже так много, что вся прелесть переизбытка чего либо, - рано или поздно начнет везде трещать по швам)
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В Советском Союзе, который так любят фанаты Зели, все уклонисты под трибунал бы пошли без разговоров.
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Хм.. А кто хочет служить под началом труса, сбежавшего с поле боя, кинувшего своих солдат на смерть, плен!?
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Согласен с вами, андре не прав. Главнокомандующий не сбежал. Он вообще в армию не пошёл!
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И себя тоже! Или у тебя есть такое огромное желание находиться рядом с человеком, который в любой момент тебя кинет, подставит?
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И вместе с тобой в атаку пойдем. Ну,ну...
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Надо петицию, какраз и проверим какие мы все президенты, чтоб этого хмыря сняли с должности.
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Дякуючи Вові я відмовився від дуже непоганого місця і офіцерської посади.
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Мне импонирует то, что говорит генерал. Посмотрим, что на деле выйдет.
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Если в Армию пойдут - Кроли . Пашинские . Пепа , Допа . Авакс и их дети . то и очередь образуется .
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Та да.Всі подивилися на Вовку-сцикла,за яким ст.336 КК України аж ридає.і побігли в воійськкомати.Глистяво-сцикливе покоління Z може тільки за подібного собі зебіла проголосувати.
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Да уж,73%_это сила,бегом поднялись с диванов и вперде
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Хорошо сказал, как дембель ;-" Ты суслика видишь? - И я - нет! - А он - есть..."
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Деньги важны, потому что военный должен понимать, что обеспечивает семью, что в случае чего, его семья будет обеспечена. Но не первостепенны в плане набора людей, потому что те, кто пойдет в армию только ради денег, будут отсиживаться в окопах, а в случае чего серьезного первыми дадут деру. Это уже качество отбора.
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ну, дык, в чём проблема?!
весь 95-й квартал да и сам Термос требуют, чтобы их призвали.
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В країні війна,а в раді що не день то свято.Половина ригів там кричать що це громадянська війна,а шоколадний дупу свою гріє на Мальдівах.Була би проукраїнська рада,то ходили би на засідання не в гучі а в мілітарі до тих пір,доки окупанта не виженемо.Шоколадний звів нанівець весь той патріотичний запал в українців,люди розгублені.А за їх спинами військове керівництво хоче вести перемовини з терористами.Або відокремліть Донбас,або ставте за мету перемогти в війні і звільнити ці території.
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За шо я должен воевать? За то шоб 73% выбирали Зебила?
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Тью, да тут на ЦЕНЗОРЕ порохоботов, целая дивизия. Вычеслить по айпи, миномёт МОЛОТ в руки и вперёд. Кубань штурмовать.
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Молодёжь не хочет идти в армию, потому что война, а на войне, как известно - убивают и калечат, а кому это хочется???
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В нас особливо призовну армію не ******* і не будуть любити.
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ТОГДА ТЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИДИ РЯДОВЫМ !!!
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Очередь будет тогда ,когда Зе вместе с тобой ,скажет что мы и вы берите ружья ,собираеи 1-2 мил армию ,есть план ,за две недели ,освободить донбасс
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Как очереди в армию нет? Есть 24% героев и патриотов, которые уже стоят в военкоматах в очередях на фронт.
Или не стоят, а агитируют других как совковые комиссары?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак
 
 
 
 
 
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