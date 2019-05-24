 Обговорюються два варіанти переїзду з Банкової, - заступник глави АП Тимошенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі НВ розповів заступник глави Адміністрації Президента Кирило Тимошенко.
"Ми займаємося цим. Є багато нюансів щодо переїзду: безпека, секретність даних, їхнє зберігання. Зараз опрацьовуються два варіанти переїзду", - сказав він.
Тимошенко додав, що це не питання наступного року. Переїхати планують вже цього року.
"Як бачите, у мене порожній кабінет, я привіз тільки свій телевізор. Так, ми дуже хочемо переїхати", - резюмував він.
Нагадаємо, перед другим туром виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію Президента з вулиці Банкової в Києві.
Когда бежите по босиком
вы по траве едва просохшей
и наступаете в говно © сеть про шибзика и его "инициативы"
УГОРАЕМ С вас прахоботов, КАК вы БЕСНУЕТЕСЬ. 😂😅😂
СТАВКИ СТАВИМ КАК вы ПОБЬЁТЕ РЕКОРД ,,ЛЕГИТИМНЫХ ПАПЕРЕДНИКОВ" ПО БЕСНОВАНИЮ???? ИЛИ вас ТОЛЬКО НА ГОД ХВАТИТ????? 😂😅😂
На три стороны
А над ним кружат
Ой да зелены вороны...
По-друге, а нащо вона - підльотний час який ?
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