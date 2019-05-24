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 Філарет відмовився керуватися статутом ПЦУ, - Епіфаній

Синод Православної церкви України підтвердив намір керуватися статутом, який був ухвалений на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року.

Про це повідомив журналістам предстоятель ПЦУ Епіфаній (Думенко), передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Синод засвідчив, що у своїй подальшій діяльності і житті українська помісна православна церква буде керуватися Святим Переданням, Святим Письмом і тим статутом, який було прийнято 15 грудня в стінах Софії Київської. Ми були одностайні в попередніх рішеннях, але таке рішення не було підписано одним членом - патріархом Філаретом", - розповів він.

Епіфаній повідомив, що члени синоду обговорювали останні заяви Філарета про те, що УПЦ Київського патріархату продовжує існувати, але не змогли його переконати.

"Те, що святійший патріарх Філарет оприлюднив [раніше, - ред.], то він засвідчив і на засіданні священного синоду: що існує Київський патріархат, що його не зняли з реєстрації, хоча всі ми намагалися переконати, що зараз юридично і фактично немає Української православної церкви Київського патріархату, а Київський патріарх ліг в основу єдиної Православної церкви. Ми дискутували, розмовляли, переконували, але всі побачили, що святійший патріарх Філарет залишається переконаним у своїй думці", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філарет не змінив своєї думки щодо УПЦ КП, - Епіфаній за підсумками синоду (оновлено)

При цьому Епіфаній підтвердив, що Філарет продовжує контролювати багату Київську єпархію і всі її надходження.

"Була домовленість ще перед Об'єднавчим собором про те, що ті єпархії і парафії, які перебували в того чи іншого архієрея, залишаться і далі підкорятися йому. Єпархія міста Києва та парафії, які підпорядковувалися йому до 15 грудня, залишаються в його складі. А саме з цих парафій, монастирів є основні прибутки", - сказав предстоятель ПЦУ.

Епіфаній додав, що він особисто підтримав це рішення, і спростував чутки про те, що Філарета на першому синоді збиралися відправити на спокій.

"Я відстоював його позицію, я відстоював, що саме він повинен керувати парафіями в складі Київської єпархії, тобто в місті Києві. Ми робили і будемо робити все для того, щоб святійший патріарх Філарет, який доклав дуже багато зусиль, для побудови нашої помісної церкви, відчував себе не тільки духовно комфортно, але і матеріально", - сказав він.

Карати Філарета не будуть.

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Епіфаній додав, що в позиції Філарета "немає підтримки ні з боку архієреїв, ні з боку духовенства, ні з боку українського народу".

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128738
 
   
 Топ коментарі
 
За непокору и гордыню в монастырь и схиму его. С жиру старец бесится.
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А мощи сталина, своего основателя, где РПЦ МП хранит?
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...вася, да нет его уже больше, он уже по частям сбежал в Ростов, в Англию и в Испанию, теперь рулит Зелемойский... Филарет отказался руководствоваться уставом ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1734 Ну, ты ж 73-хпроцентный, должен знать, теперь твоя зеленая сопля за все отвечает, а тема про пАпередникаф не прокатит... Филарет отказался руководствоваться уставом ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1961
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Біблію чітають,бабло щітают,очкі втірают,мозгі засірают...
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За непокору и гордыню в монастырь и схиму его. С жиру старец бесится.
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Дурень! У попа не может быть своей церкви!!!.. Все церкви принадлежат Христу (тело Христова,а Церковь Мать)..
это даже я знаю, не верующий и не религиозный человек (не путать с атеизмом)..
Филарет - чистый сектант!
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Все церкви принадлежат Христу (тело Христова,а Церковь Мать)..\\\\\\\\\

Как "хрестос" умудрился гонять по пустыне орды быдла, при этом совершенно незаметно для римлян? Филарет отказался руководствоваться уставом ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 9893
Это как бы по Днепровщине ездило 2 бригады орков. годами. А мы - ни сном ни духом. сказочки
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Обидели юроооооодивого!
Отняли копееееееееечку!

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А где тот который хвастался томосом и пиарился на бигбордах,пусть разрулит этих интриганов.
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...вася, да нет его уже больше, он уже по частям сбежал в Ростов, в Англию и в Испанию, теперь рулит Зелемойский... Филарет отказался руководствоваться уставом ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1734 Ну, ты ж 73-хпроцентный, должен знать, теперь твоя зеленая сопля за все отвечает, а тема про пАпередникаф не прокатит... Филарет отказался руководствоваться уставом ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1961
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Был бы он в Ростове никто про него не вспомнил бы,но должен он быть за решеткой,пока потрох не там - его никто не забудет.
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Снова пошел в раскол?
Дед явно не спокойный...честолюбивый и напыщенный

Божьнго смирения там ноль)))
Епифаний! Гони его ссаными трусами геть!
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Все поры прохиндеи и проходимцы...
Но этот дед...явно гуру среди них)))
Школа КГБ как ни крути
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У Філарета УПЦ КП,у Єпіфанія ПЦУ,куди і звідки Термос-Нарік може погнати Філарета?
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Допрыгается на нового отлучения от Церкви и, соответственно, от бабла.
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Кому теперь деньги носить, не понятно.
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не розумію...Філарет знову хоче, щоб наша, віками гнобима незаконною церквою Мордору(бо не має Томосу) ПЦУ, знову стала ПО-ЗА материнською церквою та прирівнялася до гундяєвської?...А звідкіля ж вийшла НАША церква? чи не з тієї самої материнської??? То знову до "байстрюків" , невідомо якого походження? Це протиречіть навіть просто Біблії, бо саме до ЄДНОСТІ закликав Господь... я вже не буду вдаватися в тонкощі церковних законів, бо впевнений, що Епіфаній їх НЕ порушує жодним чином...А ось спантеличеність від того, що всіма коштами "володіє" Філарет, а ПЦУ змушена просто "виживати", та ще й під час реорганізації приходів,- просто вводить в ступор..
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а церква мордору кудись поділась, какприбилитакидержится?? тебе рассказать как убрать кацапскую церковь из Украины без уничтожения собственного патриархата и получения Томоса?? ты расспроси когото из знакомых силовиков, сама ведь не догадаешься, ну, если што - обращайся, я растолкую))
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правильно, дед, подтверждаешь еще раз, што вся эта возня была для спасения одного пердака
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Иногда умереть вовремя это благо Ну если умереть не получается то хотя бы заткнуться У филарета не получается ни то ни другое ..........
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Для начала пускай Думенко спросит у Варфоломея как в одной стране может существовать две Церкви одна из которых признана всеми Помесными Церквями (УПЦ МП) а другая только Варфоломеем.А другой вопрос Варфоломею как все святыни на украинской земле (ЛАВРЫ Киео Печерская,Почаевская,Святогорская)с Чудотворными иконами и мощами принадлежит УПЦ МП которую Варфоломей якобы не замечает.Получается Варфоломей хочет стать православным папой ,если делает такие решения в одиночку или он не читал в Евангилие слова Спасителя
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А мощи сталина, своего основателя, где РПЦ МП хранит?
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Чудотворными иконами и мощами\\\\\\\\


Но если наступали бы буряты на Киев, то ты бы хватался за чемодан, а не за молитовник Филарет отказался руководствоваться уставом ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 6543

"вера" ага)))
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Скажите, это тот филарет про которого шибзик говорил на стадионе что "томос это его заслуга а не порошенко"? это этот старец для Украины выбил Томос?
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Ні, Томос вибіл Порошенко. Але Томос не допоміг йому. І вже не допоможе.
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Ну мы же не удивляемся когда протягиваем коту рыбу и он ее хватает, душит, а потом съедает?
Так и тут - ой, а оказывается попы любят власть и бабло? Ну никогда такого не было и вот об.пять) Уважаю - настолько ловко продавать воздух, стращая "горением вечно" если кто-то что-то нарушил, "не замечая" что сами нарушили вообще все что только можно)
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Дістали вже ці попи своїми розборками. Віруючим тільки й залишається - або тонути в чварах, або змінювати конфесію, або зав'язивати на релігії остаточно.
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І то правда. Китайці он вже свій мікропроцесор мають, на якому збудували найшвидший у світі (!) комп'ютер. А у нас у Збаражі і Станіславові на колишніх мікропроцесорних заводах дяки курять ладан...

Правда, у китайців немає Томосу. Визнаю.
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на крайняк, з ним можна буде жебрати: Падайтє атцу советской циркові, Филе Первому. Кто не подаст - "гореть вечно". Индульгенции, дешево. )
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пи***ц подкрался незаметно, хотя и виден біл из-далека!)))
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Бутусов, не превращай Цензор в михалковский Бесогон. Не надо этого мракобесного мусора.
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Менять нужно всех! Прогнила власть на всех уровнях.
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Филарет после драки начал махать руками.Смешно и нелепо.Пусть едет на свою родину в ЛДНР и там крутит свои мутки. Філарет відмовився керуватися статутом ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 4847
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Філарет очевидно знає що влада не дасть поставити все на свої місця , - не визнає Онуфрія підданим Московії а упц її частиною. Фактично буде дві церкви , які будуть мати назву - українська. А враховуючи те що Орда- Московія, заллє баблом всі помісні церкви , ПЦУ не буде визнана.
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Православная Церковь - Украины.
А прибыль - Филарету.

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Дед ищи себе нового приемника.Епифаний сдулся.Его устраивает Митрополия и московитский Патриархат под боком.
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А про гординю, яка є смертним гріхом, Філарету ніхто не натякав? Він хоче бути патріархом за будь-яких обставин, хоч ти трісни. Дідусю вже 90 років, а йому все мало.
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всіх попів на поліграф! питання одне: чи віриш ти в Бога? хто не пройде -- до гундяєва!
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Филарет хочет Украинскую церковь , а не стамбульских приход
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Дивно. А чого Філарет про це не казав коли приймали Статут?? На той момент його все влаштовувало, жодного протиріччя не викликало, жодного заперечення.
Дивні люди. Тепер починаються сварки та розбірки запізнілі. Чи все за гроші??? То скільки ж вам потрібно, "батюшки"??? Невже з собою хочете забрати? Так кишень там не буде.
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Філарет мав можливість увійти в новітню історію України як творець, ініціатор побудови Української Незалежної Церкви. Невже тепер хоче увійти як банальний хапуга??
Великі та дивні діла Твої, Господи !!
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Не дивуйте . Старцю 92 рочки. Шумить . Журнашлюхи піною давляться. Дайте старцю спокійно жити.....
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Видно не заслужив у Господа мирної кончини. Він не думає про почуття віруючих, яким більше двадцяти років дорікали, що вони відвідують неканонічну церкву. Йому бачте патріархат подавай. А те, що в Україні (в Києві) церква християнська офіційно була визнана саме як відгалуження від константинопольської патріархії близько тисячі років тому, денисенку начхать? Правда потім митрополія перейшла через занепад Константинопольського патріархату від османів під крило Риму (грекокатолики). А козаки отримали свого митрополита від єрусалимського патріарха, якого послав султан святити митрополита в москву. А москва тоді була підданою кримського хана, а крим був підданий османської імперії. Київ тоді на місяць раніше отримав власного митрополита, ніж москва.
Тобто, коли султан побачив можливість впливу на північні землі і через церковний ресурс, то він включив в роботу і таку можливість.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоФіларет відмовився керуватися статутом ПЦУ, - Епіфаній
 
 
 
 
 
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