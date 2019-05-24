 Філарет відмовився керуватися статутом ПЦУ, - Епіфаній

Про це повідомив журналістам предстоятель ПЦУ Епіфаній (Думенко), передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Синод засвідчив, що у своїй подальшій діяльності і житті українська помісна православна церква буде керуватися Святим Переданням, Святим Письмом і тим статутом, який було прийнято 15 грудня в стінах Софії Київської. Ми були одностайні в попередніх рішеннях, але таке рішення не було підписано одним членом - патріархом Філаретом", - розповів він.
Епіфаній повідомив, що члени синоду обговорювали останні заяви Філарета про те, що УПЦ Київського патріархату продовжує існувати, але не змогли його переконати.
"Те, що святійший патріарх Філарет оприлюднив [раніше, - ред.], то він засвідчив і на засіданні священного синоду: що існує Київський патріархат, що його не зняли з реєстрації, хоча всі ми намагалися переконати, що зараз юридично і фактично немає Української православної церкви Київського патріархату, а Київський патріарх ліг в основу єдиної Православної церкви. Ми дискутували, розмовляли, переконували, але всі побачили, що святійший патріарх Філарет залишається переконаним у своїй думці", - сказав він.
При цьому Епіфаній підтвердив, що Філарет продовжує контролювати багату Київську єпархію і всі її надходження.
"Була домовленість ще перед Об'єднавчим собором про те, що ті єпархії і парафії, які перебували в того чи іншого архієрея, залишаться і далі підкорятися йому. Єпархія міста Києва та парафії, які підпорядковувалися йому до 15 грудня, залишаються в його складі. А саме з цих парафій, монастирів є основні прибутки", - сказав предстоятель ПЦУ.
Епіфаній додав, що він особисто підтримав це рішення, і спростував чутки про те, що Філарета на першому синоді збиралися відправити на спокій.
"Я відстоював його позицію, я відстоював, що саме він повинен керувати парафіями в складі Київської єпархії, тобто в місті Києві. Ми робили і будемо робити все для того, щоб святійший патріарх Філарет, який доклав дуже багато зусиль, для побудови нашої помісної церкви, відчував себе не тільки духовно комфортно, але і матеріально", - сказав він.
Карати Філарета не будуть.
Епіфаній додав, що в позиції Філарета "немає підтримки ні з боку архієреїв, ні з боку духовенства, ні з боку українського народу".
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
это даже я знаю, не верующий и не религиозный человек (не путать с атеизмом)..
Филарет - чистый сектант!
Как "хрестос" умудрился гонять по пустыне орды быдла, при этом совершенно незаметно для римлян?
Это как бы по Днепровщине ездило 2 бригады орков. годами. А мы - ни сном ни духом. сказочки
Отняли копееееееееечку!
Дед явно не спокойный...честолюбивый и напыщенный
Божьнго смирения там ноль)))
Епифаний! Гони его ссаными трусами геть!
Но этот дед...явно гуру среди них)))
Школа КГБ как ни крути
Но если наступали бы буряты на Киев, то ты бы хватался за чемодан, а не за молитовник
"вера" ага)))
Так и тут - ой, а оказывается попы любят власть и бабло? Ну никогда такого не было и вот об.пять) Уважаю - настолько ловко продавать воздух, стращая "горением вечно" если кто-то что-то нарушил, "не замечая" что сами нарушили вообще все что только можно)
Правда, у китайців немає Томосу. Визнаю.
А прибыль - Филарету.
Дивні люди. Тепер починаються сварки та розбірки запізнілі. Чи все за гроші??? То скільки ж вам потрібно, "батюшки"??? Невже з собою хочете забрати? Так кишень там не буде.
Великі та дивні діла Твої, Господи !!
Тобто, коли султан побачив можливість впливу на північні землі і через церковний ресурс, то він включив в роботу і таку можливість.