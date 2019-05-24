 Філарет відмовився керуватися статутом ПЦУ, - Епіфаній

Про це повідомив журналістам предстоятель ПЦУ Епіфаній (Думенко), передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Синод засвідчив, що у своїй подальшій діяльності і житті українська помісна православна церква буде керуватися Святим Переданням, Святим Письмом і тим статутом, який було прийнято 15 грудня в стінах Софії Київської. Ми були одностайні в попередніх рішеннях, але таке рішення не було підписано одним членом - патріархом Філаретом", - розповів він.

Епіфаній повідомив, що члени синоду обговорювали останні заяви Філарета про те, що УПЦ Київського патріархату продовжує існувати, але не змогли його переконати.

"Те, що святійший патріарх Філарет оприлюднив [раніше, - ред.], то він засвідчив і на засіданні священного синоду: що існує Київський патріархат, що його не зняли з реєстрації, хоча всі ми намагалися переконати, що зараз юридично і фактично немає Української православної церкви Київського патріархату, а Київський патріарх ліг в основу єдиної Православної церкви. Ми дискутували, розмовляли, переконували, але всі побачили, що святійший патріарх Філарет залишається переконаним у своїй думці", - сказав він.

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При цьому Епіфаній підтвердив, що Філарет продовжує контролювати багату Київську єпархію і всі її надходження.

"Була домовленість ще перед Об'єднавчим собором про те, що ті єпархії і парафії, які перебували в того чи іншого архієрея, залишаться і далі підкорятися йому. Єпархія міста Києва та парафії, які підпорядковувалися йому до 15 грудня, залишаються в його складі. А саме з цих парафій, монастирів є основні прибутки", - сказав предстоятель ПЦУ.

Епіфаній додав, що він особисто підтримав це рішення, і спростував чутки про те, що Філарета на першому синоді збиралися відправити на спокій.

"Я відстоював його позицію, я відстоював, що саме він повинен керувати парафіями в складі Київської єпархії, тобто в місті Києві. Ми робили і будемо робити все для того, щоб святійший патріарх Філарет, який доклав дуже багато зусиль, для побудови нашої помісної церкви, відчував себе не тільки духовно комфортно, але і матеріально", - сказав він.

Карати Філарета не будуть.

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Епіфаній додав, що в позиції Філарета "немає підтримки ні з боку архієреїв, ні з боку духовенства, ні з боку українського народу".

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".