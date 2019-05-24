 Окупанти риють траншеї в районі Петрівського, намагаючись наблизитися до наших позицій, - СЦКК

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС із посиланням на інформацію української сторони СЦКК, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в районі населеного пункту Петрівське виявлено продовження траншеї, що простягалася на 20 метрів зі сходу на захід на ділянці розведення.

"Окрім збільшення кількості обстрілів позицій Об’єднаних сил та мирного населення у районі лінії розмежування, окупанти здійснюють заходи із встановлення нових вогневих і оборонних позицій на ділянках розведення сил та засобів та поза ними... Про це свідчить у своєму щоденному звіті і Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. На основі доступних СММ даних повітряного спостереження від 15 травня, виявлено продовження траншеї, що простягалася на 20 метрів зі сходу на захід на ділянці розведення в районі населеного пункту ПЕТРІВСЬКЕ, що на непідконтрольній Урядові України території", - сказано в повідомленні.

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Як відзначають в штабі ООС, також зафіксовано продовження двох траншей за межами ділянки розведення, де одна траншея простягалася на 45, а друга –– на 75 метрів. за 800 метрів і 1,6 кілометра на схід від краю ділянки розведення. Всі фортифікаційні укріплення, за оцінкою та даними спостереження СММ ОБСЄ, належать збройним формуванням Російської Федерації та обладнуються з метою скорочення відстані між передовими позиціями окупантів і Збройних Сил України.

Українська сторона СЦКК повідомляє, що дії збройних формувань Російської Федерації вчергове свідчать про зацікавленість РФ у подальшому загостренні конфлікту на Донбасі.

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