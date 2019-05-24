 Росія готувалася до захоплення Криму з моменту, коли Україна стала незалежною, - Хомчак

Про це Хомчак розповів в інтерв'ю УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.
Під час окупації Росією Криму Хомчак був командувачем оперативного командування "Південь". Однак, за його словами, він не володів всією інформацією про оперативну обстановку.
"Якби тоді ми володіли всією інформацією, можливо, все було б по-іншому. Я не знаю, куди надходила інформація від розвідки та зовнішньої розвідки. Але до мене інформація не доходила", - заявив він.
За словами Хомчака, станом на 2014 рік ті війська, які були в підпорядкуванні, були або скорочені або "дуже скорочені".
Він наголосив, що, "звичайно, військові могли б діяти, але, розумієте, яка ситуація була в Криму - Росія готувалася забрати Крим з моменту, коли Україна стала незалежною".
За словами генерала, питання виникає, хто і що робив з того часу, щоб цього не допустити. "Я у своєму житті в Криму був разів три. Крайній раз у 2010 році, коли сказали, що Крим - це Європа, і можна їхати відпочивати. Я взяв путівку у військовий санаторій в Алупку і поїхав туди. Але пізніше сказав, що більше туди не поїду відпочивати, тому що був шокований від того, що там побачив. Це був поганий залишок Радянського Союзу, повсюди реклама російської горілки з триколором. Я собі ставив питання, чи я в Україні. Я не розумів, де я є. Захоплення Криму почалося набагато раніше, тому що сьогодні треба захопити оце (показує на голову. - Ред.), а фізично - це вже питання часу… Тому ми маємо воювати за людину, за те, що в неї в голові", - резюмував він.
При точно такой же ситуации сцыкливый Насупленное Рыло без единого выстрела сдал весь Крым и допустил на Донбассе разворачивание знамени "русского мира" с кровавыми захватами власти и начало войны.
Предательства в Крыму последовали только после того,как увидели все,что Крым сдаётся из Киева.Это могут подтвердить и офицеры,вышедшие из Крыма.Поначалу те.кто предал осматривались и выжидали.И по предателям нужно особое следствие и заочные суды.А при порошенко эти изменники спокойно приезжали в Украину улаживать свои личные делишки.Вот вспомните,сколько их выявили журналюги,а не спецслужбы?
А Насупленное Рыло,Грызуна нужно судить за предательство интересов Украины-они тогда ,в отличие от Лисы,были при должностях и отвечали за свои действия и должны за БЕЗДЕЙСТВИЕ,
Но киеву, занятым своим разворовыванием Украины, было не до этого.
Особенно не до этого было ущербным предателям-сцыкунам-майдановождям.
Когда будут аресты предателей?
ну, захватили крым и что?
ответ: а абсолютно ничего! ничего россияне не получили от этого.
в 21 веке, да и в 20-м, на первый план в жизни человечества вышел КОМФОРТ ЖИЗНИ.
получили ли россияне от того, что украли крым КОМФОРТ в своей жизни?
ответ: нет. россияне еще ухудшили тот уровень своей убогой и никчемной жизни, который у них был до воровства крыма.
тогда еще вопрос: а сделали ли россияне жизнь жителям крыма более комфортной, чем та, которую дала жителям крыма Украина?
ответ: нет! россия не смогла создать даже тот уровень комфорта жизни, который был у жителей крыма, когда они находились в Украине.
россия не в состоянии создать комфортную жизнь НИКОМУ, даже своим гражданам.
отсюда мы видим паталогическую зависть россиян ко всем тем, кто живёт ЛУЧШЕ и КОМФОРТНЕЕ их. Поэтому россияне и напали на Украину, только потому, что украинцы жили в 2014 году ЛУЧШЕ и КОМФОРТНЕЕ россиян. Украинцы даже сейчас живут лучше и комфортнее убогих россиян.
паталогическая зависть, ненависть ко всем, у кого лучше, сделало россиян патологическими ублюдками.
Поэтому, АПРИОРИ, россия НИКОГДА, НИГДЕ и НИКОМУ не сможет обеспечить более комфортную жизнь, россия может только разрушить, а создать.... не-а, этому мешает патологическая зависть, злоба, ненависть россиян прежде всего к самим себе, которую они осознают из-за того, что знают, что они, россияне, банальные трусы и рабы, и они генетически боятся только одного..... СВОЕГО ЦАРЯ! А этот страх царь всея россии весьма искусно поддерживает у своих ублюдков: автозаки, алкоголь, эйфория от украденного.
Но жизнь не остановилась в каменном веке, это только россияне остановились навсегда в своем умственном развитии в каменном веке.