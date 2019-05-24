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 Росія готувалася до захоплення Криму з моменту, коли Україна стала незалежною, - Хомчак

За словами начальника Генерального штабу - головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, у момент окупації Росією Криму війська, що перебували в нього в підпорядкуванні, були "скорочені або дуже скорочені", а інформація від розвідки не доходила до командувача оперативного командування "Південь".

Про це Хомчак розповів в інтерв'ю УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

Під час окупації Росією Криму Хомчак був командувачем оперативного командування "Південь". Однак, за його словами, він не володів всією інформацією про оперативну обстановку.

"Якби тоді ми володіли всією інформацією, можливо, все було б по-іншому. Я не знаю, куди надходила інформація від розвідки та зовнішньої розвідки. Але до мене інформація не доходила", - заявив він.

За словами Хомчака, станом на 2014 рік ті війська, які були в підпорядкуванні, були або скорочені або "дуже скорочені".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я проти будь-яких переговорів, я військова людина", - Хомчак про переговори з найманцями РФ

Він наголосив, що, "звичайно, військові могли б діяти, але, розумієте, яка ситуація була в Криму - Росія готувалася забрати Крим з моменту, коли Україна стала незалежною".

За словами генерала, питання виникає, хто і що робив з того часу, щоб цього не допустити. "Я у своєму житті в Криму був разів три. Крайній раз у 2010 році, коли сказали, що Крим - це Європа, і можна їхати відпочивати. Я взяв путівку у військовий санаторій в Алупку і поїхав туди. Але пізніше сказав, що більше туди не поїду відпочивати, тому що був шокований від того, що там побачив. Це був поганий залишок Радянського Союзу, повсюди реклама російської горілки з триколором. Я собі ставив питання, чи я в Україні. Я не розумів, де я є. Захоплення Криму почалося набагато раніше, тому що сьогодні треба захопити оце (показує на голову. - Ред.), а фізично - це вже питання часу… Тому ми маємо воювати за людину, за те, що в неї в голові", - резюмував він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128731
 
   
 Топ коментарі
 
Ельцин не мог передать или не передать Крым, тк разделение шло по границам республик и Крым находился в граница УССР, а потому Ельцин, как президент другой республики (РСФСР) не мог передать или не передать Украине часть УССР.
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Уважаемый, ты говоришь о вещах недоступных кацапскому пониманию.
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они и сейчас готовятся... - было бы глупо етого не понимать, тварям нужна вся Украина.
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Вон оно что... Хомчак только второй день на должности, а уже вот такие обобщения, как "при всём желании не получится" плюс ещё утверждение распространяется на всех назначенцев от Зеленского. Как-то слишком предвзято, не кажется?
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Здачу Криму треба розслідувати і покарати всіх українських чиновників, службовців, військових, хто своїми діями або бездіяльністю сприяв захопленню Криму. Без цього ми не зможемо уникнути захоплення українських територій в майбутньому.
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Полный трындец! Командующий (!) оперативным командованием "ЮГ" сам признается, что "потерял управление войсками" и "не владел ситуацией", вследствие чего был потерян без единого выстрела Крым....Да за такое сразу надо под суд!...
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и даже при такой полуразложившейся разворованной украинской армии,какая и оставалась на 2014, министру Кузьмуку удалось остановить начавшийся было военный захват Крыма Россией.Кузьмук сразу сказал,что будет убивать и подвёл к границе подразделения.Тогда Москва поняла,что будет серьёзное военное сопротивление и тут же отступилась.
При точно такой же ситуации сцыкливый Насупленное Рыло без единого выстрела сдал весь Крым и допустил на Донбассе разворачивание знамени "русского мира" с кровавыми захватами власти и начало войны.
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Не надо сравнивать армию 2003 года и на начало 2014-го... Про измену высшего армейского командования вы СПЕЦИАЛЬНО не упоминаете???
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а вы думаете,что в 2003 в украинской армии меньше было тех,кто изменил бы "с пол-оборота" при первом же послаблении?Тогда уже и все руководящие структуры силовых ведомств были переполнены российскими агентами и продажными тварями.
Предательства в Крыму последовали только после того,как увидели все,что Крым сдаётся из Киева.Это могут подтвердить и офицеры,вышедшие из Крыма.Поначалу те.кто предал осматривались и выжидали.И по предателям нужно особое следствие и заочные суды.А при порошенко эти изменники спокойно приезжали в Украину улаживать свои личные делишки.Вот вспомните,сколько их выявили журналюги,а не спецслужбы?
А Насупленное Рыло,Грызуна нужно судить за предательство интересов Украины-они тогда ,в отличие от Лисы,были при должностях и отвечали за свои действия и должны за БЕЗДЕЙСТВИЕ,
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Путин сделал то о чём кацапня мечтала с 1991-го года.
Но киеву, занятым своим разворовыванием Украины, было не до этого.
Особенно не до этого было ущербным предателям-сцыкунам-майдановождям.
Когда будут аресты предателей?
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россияне живут в дремучем каменном веке.

ну, захватили крым и что?
ответ: а абсолютно ничего! ничего россияне не получили от этого.

в 21 веке, да и в 20-м, на первый план в жизни человечества вышел КОМФОРТ ЖИЗНИ.
получили ли россияне от того, что украли крым КОМФОРТ в своей жизни?

ответ: нет. россияне еще ухудшили тот уровень своей убогой и никчемной жизни, который у них был до воровства крыма.

тогда еще вопрос: а сделали ли россияне жизнь жителям крыма более комфортной, чем та, которую дала жителям крыма Украина?

ответ: нет! россия не смогла создать даже тот уровень комфорта жизни, который был у жителей крыма, когда они находились в Украине.

россия не в состоянии создать комфортную жизнь НИКОМУ, даже своим гражданам.
отсюда мы видим паталогическую зависть россиян ко всем тем, кто живёт ЛУЧШЕ и КОМФОРТНЕЕ их. Поэтому россияне и напали на Украину, только потому, что украинцы жили в 2014 году ЛУЧШЕ и КОМФОРТНЕЕ россиян. Украинцы даже сейчас живут лучше и комфортнее убогих россиян.

паталогическая зависть, ненависть ко всем, у кого лучше, сделало россиян патологическими ублюдками.

Поэтому, АПРИОРИ, россия НИКОГДА, НИГДЕ и НИКОМУ не сможет обеспечить более комфортную жизнь, россия может только разрушить, а создать.... не-а, этому мешает патологическая зависть, злоба, ненависть россиян прежде всего к самим себе, которую они осознают из-за того, что знают, что они, россияне, банальные трусы и рабы, и они генетически боятся только одного..... СВОЕГО ЦАРЯ! А этот страх царь всея россии весьма искусно поддерживает у своих ублюдков: автозаки, алкоголь, эйфория от украденного.

Но жизнь не остановилась в каменном веке, это только россияне остановились навсегда в своем умственном развитии в каменном веке.
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А УКРАИНА ЧТО ДЕЛАЛА !? ТОГДА ПОЛНАЯ КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ВСЕХ ГОССЛУЖАЩИХ С 1991г 1-5 РАНГОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ !!!
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