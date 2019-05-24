 БПП розглядає можливість перейменування партії на "Європейську солідарність"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це сказав на форумі "Солідарна справа громад" політолог Сергій Таран.

"Пропоную, щоб нова партія називалася "Європейська солідарність"", - сказав Таран під час виступу про ідеологію партії.

Про цю назву казали й інші спікери форуму.

Остаточне рішення щодо нової назви ухвалять на з'їзді БПП 31 травня.

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