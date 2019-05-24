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Все про:Філарет (188) Епіфаній (158) ПЦУ (359)

 Філарет не змінив своєї думки щодо УПЦ КП, - Епіфаній за підсумками синоду (оновлено)

Почесний патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет (Денисенко) не змінив своєї думки щодо діяльності Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ-КП).

Про це повідомив предстоятель Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорили ту ситуацію, яка склалася в ПЦУ, і ті заяви, які звучали протягом останніх двох тижнів, але святійший патріарх Філарет засвідчив, що те, що він оприлюднив, те ж він засвідчив і на засіданні Священного синоду, тобто, що існує Київський патріархат, він не знятий з реєстрації, хоча всі ми намагалися переконати, довести, що зараз юридично і фактично вже немає Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ-КП)", - сказав митрополит Епіфаній на брифінгу за підсумками Священного синоду в п'ятницю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ зберігає внутрішню єдність, - синод висловив підтримку Епіфанію

"Тому певною мірою ми дискутували, розмовляли, переконували, але всі побачили, що Святійший патріарх Філарет, на жаль, залишився на своєму", - підсумував він.

Він наголосив, що на синоді всі намагалися переконати патріарха Філарета, що КП ліг в основу УПЦ (ПЦУ), але "всі побачили, що патріарх Філарет, на жаль, залишається впевненим у своїх думках"

Серед іншого, митрополит Епіфаній зауважив, що думка патріарха Фаларета не має підтримки ні всередині церкви, ні серед населення України загалом.

"Двовладдя в церкві як такого немає", - констатував митрополит Епіфаній.

Що стосується, заяв митрополита Філарета щодо Томосу, то предстоятель УПЦ (ПЦУ) вважає, що озвучені ним положення документа не суперечать незалежності УПЦ (ПЦУ).

Серед іншого, митрополит Епіфаній зазначив, що на синоді йому була висловлена ​​майже одноголосна підтримка, за таке рішення не проголосував лише патріарх Філарет.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128726
 
 
 Топ коментарі
 
Филарету о вечном нужно думать -- а не манией величия страдать Филарет не изменил свое мнение по УПЦ КП, - Епифаний по итогам синода - Цензор.НЕТ 809
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А я предлагаю решить этот вопрос по научному. Выгоняем всех главпопов на Софиевскую площадь, ставим стол, на стол бутылку "Моршинской". Кто превратит минералку в кагор, тот и патриарх.
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Філарет не продається,як термос))І навіть Нарік тут не порішаєт))
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Филарету о вечном нужно думать -- а не манией величия страдать
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Він і думає про Бога,та страшний суд,а Єпіфаній про Рошен,та бабки))
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С термосом в рай не попадешь, там китайский фальсификат не проканывает.
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УПЦ не получила патриархат потому что таков есть в Стамбуле пусть Филарет сидит уже отдыхает
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Патриархат не вещь, а титул. И в отличии от Стамбула, есть в Румынии, Болгарии, Сербии, России, Грузии, Сирии, Иерусалиме, Александрии.
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У Філарета вся документація на КП, без якої його не можуть анулювати.
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оригиналы, а по копиям минюст снял с регистрации КП уже давно.
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Головне шо МП не зняв,бо як казав Петро--Гєть від Маскви))
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Филарет сам подписал роспуск КП. Другие документы там не нужны уже в оригинале.
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как пушмясо - не понимай, но "завэрусцаряобтечество"

Идеально просто - не понимай но верь.
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Мені цікаво що там з МП. Його існування має бути припинено, але цим ніхто не займається.
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А я предлагаю решить этот вопрос по научному. Выгоняем всех главпопов на Софиевскую площадь, ставим стол, на стол бутылку "Моршинской". Кто превратит минералку в кагор, тот и патриарх.
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Это просто б*жественно))
Отлично сбросил берцем спесь с бородатых рож сибаритов)
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жене под фост, ато борщ не сварит, будешь в сухомятку макарашки фуярить
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Батько Філарет, забирай свій КП та тихенько на почесну пенсію.
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Ну що ж - з цими "церквами" все зрозуміло.
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Кому интересно что говорят чудаки в платьях, рассказывающие о летающих мущинках и святых ухах? Филарет не изменил свое мнение по УПЦ КП, - Епифаний по итогам синода - Цензор.НЕТ 6144
Горшок - на голову - жёппу в Мерседес, черную икру - в желудок - ляпота)
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Увы, но у нас верующих в сказки около 80% от всего населения.
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а не один бес кого поминать на шабашах, читая заклинания во славу мифических чудиков?
толку от этих верований ровно ноль. Не, лгу, - отрицательный толк. По крайней мере финансово.
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А мы типа воюем со Стамбулом? Стамбульцы убивают наших солдат?
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Это ты так типа воюешь? УБД на колчаковских фронтах зарабатываешь.
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,чучело лахтенское, ты что здесь забыл, вали в свою коленовтсающую
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Наші предки воювали з Туреччиною. Це був найзапекліший ворог України. Зараз Ердоган відроджує Османську імперію та прагне отримати контроль за Україною. Створення ПЦУ під контролем Стамбула - це вагомий крок для реалізації їх планів.
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Та ясно-ясно до чого ти підводиш. Тільки під захистом "братньої" Росії ми заховаємося від підступного Еродогана, злих піндосів та мезопакосних рептилоїдів. Давай ватка - чемодан, вокзал, Росія. Там тобі буде і православіє і самодержавіє і ісконність-посконність-бородатість.
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Как эти попы задолбали Одному уже к встрече с создателем пора готовиться а он всё править хочет Никто про Украину не думает даже попы Бляха с таким трудом дали томос а они давай как собаки брехать друг на друга Это в момент когда каждое слово обдумывать надо Кто ж теперь пойдёт в Украинский патриархат если тут такой раздрай Что ни приход то каждый дьякон патриарх Вместо того что бы Лавры возвращать между собой сцепились В Украине три лавры и все кацапского патриархата в срашке всего две лавры А мы даже Почаевскую вернуть не можем Не зря говорят какой поп такой и приход.............
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Шо с него уже взять с этого Фили..упоротый напроч старикан!...
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Я так понимаю теперь Филарет в расколе с ПЦУ?
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НІ.
Філарет у розколі з власним мозком Філарет не змінив своєї думки щодо УПЦ КП, - Епіфаній за підсумками синоду - Цензор.НЕТ 3041
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Стареча деменція не оминає ні патріарха, ні президента. Тому до Філарета (як і до Путіна) треба відноситися, як до хворого.
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Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.
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КРОМЕ КИЕВСКОГО ПАТРИАРХАТА ВСЕ ПОШЛИ ВОН ИЗ ЛАВРЫ !!!
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Так уже нету киевского патриархата, порохоботы разогнали УПЦ КП.
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Порошенко з Єпіфанієм знищили Незалежну Українську - Київський Патріархат. Замість нього створили Стамбульську митрополію - ПЦУ, яка є такою ж чужою для України церквою, як і УПЦ МП. Філарет намагається відновити Київський Патріархат. Все він робить правильно. Український народ його підтримує.
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Бог один, а каса різна, В Україні вона більша - собі, а в представника ПЦУ на міжнародній арені - значно менша, якщо не нульова. Тому хай займається Епіфаній.
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А про гординю, яка є смертним гріхом, Філарету ніхто не натякав? Він хоче бути патріархом за будь-яких обставин, хоч ти трісни
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Ой , там того Філарета - як кіт наплакав . А смороду від нього вже цілий місяць . Якась дурна енергетика від нього йде . Аферист
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоФіларет не змінив своєї думки щодо УПЦ КП, - Епіфаній за підсумками синоду (оновлено)
 
 
 
 
 
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