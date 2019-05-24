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Все про:державна зрада (223) Апеляційний суд (122) Замана Володимир (13)

 Апеляційний суд випустив на свободу підозрюваного в держзраді екс-начальника Генштабу Заману

24 травня Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвокатів колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-полковника Володимира Замани і скасував рішення Печерського районного суду Києва, згідно з яким Замана мав утримуватися під вартою до 17 червня включно.

Про це повідомляє "Гордон", передає Цензор.НЕТ.

Генерал-полковника відпустили під особисте зобов'язання прямо в залі судових засідань.

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25 лютого 2019 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що Замані оголошено підозру в держзраді.

Як наполягають у військовій прокуратурі, дії Замани привели до зменшення боєздатності української армії. Зокрема Замана, за словами Матіоса, своїми директивами зменшив штат діючих військовослужбовців майже на 5 тисяч, - більше, ніж передбачалося законом. Також він курирував розформування командування повітряних сил, зенітно-ракетних дивізіонів і 19 авіаційних частин. Військова прокуратура вважає, що Замана координував свої дії з командуванням РФ.

Того ж дня стало відомо, що Заману затримано.

Сам екс-глава Генштабу називає звинувачення абсурдом. Він стверджує, що всі підписані ним директиви розроблялися колективно на виконання відповідної державної програми. "Скорочення Збройних сил - політичне рішення, а не моє особисто", - заявив Замана.

Замані двічі продовжували термін утримання під арештом. Згідно з рішенням Печерського райсуду Києва від 18 квітня, колишній начальник Генштабу перебуватиме в СІЗО до 17 червня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128725
 
 
 Топ коментарі
 
Ну шо зеклованы? Опять порох ? Скоро у вас минобороны шайгу будет.
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Вот Зеленскому и нужно начать с реформы судов потому что безнаказанность пораждает беззаконие а беззаконие порождает беспредел
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а разве АП ещё не переименовали в "УЗеленского"?
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тот момент , когда с соевого спросить методичка не позволяет ...
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Организация "Сила и честь" требует прекратить политическое преследование Заманы и привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, инициировавших "фейковое уголовное производство".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/marchuk-smeshko-i-drugie-chleny-prezidiuma-obshchestvennoy-organizacii-sila-i-chest-potrebovali-prekratit-presledovanie-zamany-977601.html
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Це організація, де Рубан світився? Ну-ну, не зупиняйтеся.
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Правильно выпустили, ведь в этом Замана не виновен.
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Его не оправдали, а изменили меру пресечения. К тому же никто из нас не знает наверняка, виновен ли он и в чем именно. Если виновен, пусть доказывают и наказывают.
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Вместо генерала Владимира Заманы в Киев для развала ВСУ был прислан из Москвы его двойник российский актёр Юрий Соломин, в прошлом чекист-разведчик и в настоящем ярый пропутинец-крымнашист.
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Отак зійдуть нанівець усі "справи" генплокулола без юридичної освіти. Замана, в принципі, невинний - це було зрозуміло від самого початку.
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Все это месть за показания на суде против яныка. Ничего общего с правосудием там нет и в помине.
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Ну, а ****, братва получила "Булаву", терпите терпилы!
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сначала Гадя, теперь это. на первой же недели президентства жидовский клоун уже массово выпускает предателей и террористов.
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- Ватсон, что это за вой на болотах?
- Это зебилы прозревают, сер
😱
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Ну і що,шобла ригосоєва,обламали об козака зуби.
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ПроРоссийская шваль начинает возвращаться в Украину. Солдаты воюют с Россией, а у них в тылу уже Россия своих людей пичкает. Портнов вернулся, который помогал Крым захватывать России и запись есть Глазьева. и его по статье 111. Гос Измена не задерживают! Украине надо принять закон о смертной казни сепаров и тупо их расстреливать, как раньше делали с предателями!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїАпеляційний суд випустив на свободу підозрюваного в держзраді екс-начальника Генштабу Заману
 
 
 
 
 
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