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 ПЦУ зберігає внутрішню єдність, - синод висловив підтримку Епіфанію (оновлено)

Священний синод Української православної церкви (Православної церкви України) констатував, що УПЦ зберігає внутрішню єдність і закликає єпископат, духовенство та вірян вирішувати всі питання, "уникаючи розпалювання ворожнечі та протистояння".

Синод також висловив підтримку предстоятелю церкви, митрополиту Київському і всієї України Епіфанію, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідно до прес-релізу, оприлюдненого за підсумками Священного синоду в п'ятницю, передбачено протягом місяця завершити реєстрацію статутів управлінь УПЦ (ПЦУ).

Крім того, розпочато процес реєстрації в новій редакції статутів і монастирів, а також духовних навчальних закладів УПЦ (ПЦУ).

Синод засвідчив, що у своїй діяльності УПЦ (ПЦУ) керується Святим письмом, канонами Православної церкви, власним статутом, затвердженим Об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року, Патріаршим Синодальним Томосом про автокефалію від 6 січня 2019 року, рішеннями власних статутних органів.

"Синод заборонив архієреям і клірикам висувати свої кандидатури для обрання до Верховної Ради або на посади місцевого самоврядування, де передбачається прийняття на постійну роботу", - наголошується в прес-релізі.

Водночас їм дозволяється у виняткових випадках, "з благословення церковної влади", балотуватися в депутати органів місцевого самоврядування, "за дотримання, звісно, певних умов".

На засіданні також затвердили низку призначень: архієпископа Полтавського і Кременчуцького Федора призначено главою Синодального управління у справах молоді, архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора - главою Синодального управління взаємодії з молодіжно-патріотичними громадськими об'єднаннями, митрополита Львівського і Сокальського Димитрія - главою Інституту церковної історії.

Раніше обраний єпископом архімандрит Епіфаній (Димитріу) буде висвячений єпископом Ольвійським і на правах вікарія предстоятеля УПЦ (ПЦУ) буде пастирем грецькомовних вірян України.

Крім того було роз'яснено, що згідно з порядком богослужінь, у всіх храмах УПЦ (ПЦУ) "мають проголошуватися імена блаженнійшого митрополита Епіфанія і правлячого архієрея єпархії".

"Згідно з канонічним порядком, іноземні візити, зокрема паломництва, мають здійснюватися архієреями з благословення предстоятеля, митрополита Епіфанія", - також зазначено в прес-релізі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 54,2% українців ставляться позитивно до створення ПЦУ, а 50,6% - вважають, що надання Томосу об'єднує суспільство, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128722
 
   
 Топ коментарі
 
Не дают порулить святейшему маразматику. Пожилого человека обидели, инквизиторы.
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Так. На стороні незалежної віл Московії церкви.
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ну ти так не заганяйся, бо наприклад гросю, то тра було б давненько у відставку, він теж Порошенку підгажував і на себе контроль перетягував потроху, але не було в же коли та й на кого міняти.
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это типо:
Участники сходки любителей чесать ухо левой ногой в прыжке, решили что нога должна быть не правой...
Они(попы) настолько смешны, что смешней только те кто за эти сказки готов подохнуть. И "гореть вечно", ибо на самом деле бох - Зевс. Или Кали, или Мидас, их же миллионы.)
Фабрики лапши, таскающие горщки на головах ПЦУ сохраняет внутреннее единство, - синод выразил поддержку Епифанию - Цензор.НЕТ 2073
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Молился ли ты на ночь, СВ?
(Спальный Вагин Вагон?)

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Не дают порулить святейшему маразматику. Пожилого человека обидели, инквизиторы.
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Це ти про Петра?
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я надеялся,что пожилому человеку Филарету выпишут анафему
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Он их так коллекционировать скоро будет...(((
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На стороні бабла,бо опіум для народа толкають усі сєкти))
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Стамбул - Константинопіль - першоджерело православної віри.
Московська церква - самосвячена, без Томосу.
Правильний вибір - очевидний.
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Более того - РПЦ, это - отдел (ФСБ/КГБ/ЧК/НКВД) созданный сралиным, а про религию, то да, это - "самосвяты", то есть "секта", и к христианству они имеют такое же отношение, как геморрой к гаймориту! Думай-ТЕ (пока не поздно)! ПЦУ зберігає внутрішню єдність, - синод висловив підтримку Епіфанію - Цензор.НЕТ 6042
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Першоджерело віри є Бог , з томосом чи без томосу. А Ви цей факт перекручуєте, на шталт отим самозванцям в рясах.
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))))))))))
А вы рассказываете о каких-то ваших канонических территориях)))))))
Что в миллиард раз смешнее, уже потому, что территории в церковь не ходят!!!))))
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Любая религия -это опиум используемый как средство для обогащения индивидуумов,занимающихся отправлением религиозных культов.
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Як же мені пощастило,шо я атеїст))
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а посему-в спам! и там замаливай грехи ПЦУ зберігає внутрішню єдність, - синод висловив підтримку Епіфанію - Цензор.НЕТ 5916
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подравняли ручки - ножки Филарету и выстроили фсех по ранжиру ****** значит
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У Филарета просто старческий маразм. Относитесь с пониманием к старым людям..(((
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Не столько Епифаний нуждается в поддержке, сколько мракобес филарет в одергивании за яйца.
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Да отправьте вы Филарета уже в психушку.
Ему там самое место.
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Шукав би - знайшов би тебе. А тут людина просто висловлює думку.
Доречі, я зним повністью згідний.
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Незалежна Українська Церква - Київський Патріархат ліквідована. Натомість ми отримали Стамбульську Митрополію - ПЦУ, яка є такою ж іноземною церквою, як і УПЦ МП.
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Похоже на воровскую сходку , трутней в рясах.
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Старість не радість. Людина думає. що вона ще ого-го!, а воно не так.
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Можливо з Філаретом вже щось не так - то він Коболєва нагороджує церковним орденом, то влади від якої відмовився вимагає...
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Чем отличаются все эти конторы по продаже магических услуг? Одной конторе лицензию на продажу магических услуг выдали в Москве, а другой конторе - в Самбуле. В одной конторе специалисты по продаже магических услуг читают свои заклинания на старославянском, а в другой конторе - на украинском. А тут еще один старый маг взбунтовался. От корыта отлучили, ироды, хрестопродавцы. Раньше он был главным магом по продаже магических услуг на украинском языке. А теперь его подсидел молодой маг и старый стал никому не нужен. И решил старый маг возродить свой старый Зиккурат.

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Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
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Давайте уже из бюджета выделим лярд старому маразматику, путь успокоится (осталось, то совсем чуть-чуть, потратить не успеет), "Стыд и срам" - мог бы остаться в истории, как человек подавивший гордыню ради паствы, а останется, как местная гнида "узкого мира"... ПЦУ зберігає внутрішню єдність, - синод висловив підтримку Епіфанію - Цензор.НЕТ 5611 Жаль...
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видимо попам по вкусу пришелся нынешний разгул церковной демократии.
не захотели назад в стойло под Филарета.
под московию и подавно не вернуцо...
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Головне, що "Єпіфаній" на службі згадує-прославляє "Кирила"-Гундяєва. Ото і вся "нова" ПЦУ.
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Старый пройдоха быстро понял -денюжки утекут в Турцию ,а зачем делиться ,если все забегаловки и так его!На хрена ему та крыша ,которая и вовсе не крыша .В этих органах управляет не Создатель ,там правят бал деньги .Вот почему матросы в 1918 и далее нещадно вешали попов -за брехню .Блин, реально бесы оккупировали все церкви, и строят новые , и грубо наживаются на людях обманутых ,типа наших же олигархов и правительства .Вот просто зачем человеку посредник,чтобы через него можно было попросить воды у Отца?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПЦУ зберігає внутрішню єдність, - синод висловив підтримку Епіфанію (оновлено)
 
 
 
 
 
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