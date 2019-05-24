 ПЦУ зберігає внутрішню єдність, - синод висловив підтримку Епіфанію (оновлено)

Синод також висловив підтримку предстоятелю церкви, митрополиту Київському і всієї України Епіфанію, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідно до прес-релізу, оприлюдненого за підсумками Священного синоду в п'ятницю, передбачено протягом місяця завершити реєстрацію статутів управлінь УПЦ (ПЦУ).

Крім того, розпочато процес реєстрації в новій редакції статутів і монастирів, а також духовних навчальних закладів УПЦ (ПЦУ).

Синод засвідчив, що у своїй діяльності УПЦ (ПЦУ) керується Святим письмом, канонами Православної церкви, власним статутом, затвердженим Об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року, Патріаршим Синодальним Томосом про автокефалію від 6 січня 2019 року, рішеннями власних статутних органів.

"Синод заборонив архієреям і клірикам висувати свої кандидатури для обрання до Верховної Ради або на посади місцевого самоврядування, де передбачається прийняття на постійну роботу", - наголошується в прес-релізі.

Водночас їм дозволяється у виняткових випадках, "з благословення церковної влади", балотуватися в депутати органів місцевого самоврядування, "за дотримання, звісно, певних умов".

На засіданні також затвердили низку призначень: архієпископа Полтавського і Кременчуцького Федора призначено главою Синодального управління у справах молоді, архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора - главою Синодального управління взаємодії з молодіжно-патріотичними громадськими об'єднаннями, митрополита Львівського і Сокальського Димитрія - главою Інституту церковної історії.

Раніше обраний єпископом архімандрит Епіфаній (Димитріу) буде висвячений єпископом Ольвійським і на правах вікарія предстоятеля УПЦ (ПЦУ) буде пастирем грецькомовних вірян України.

Крім того було роз'яснено, що згідно з порядком богослужінь, у всіх храмах УПЦ (ПЦУ) "мають проголошуватися імена блаженнійшого митрополита Епіфанія і правлячого архієрея єпархії".

"Згідно з канонічним порядком, іноземні візити, зокрема паломництва, мають здійснюватися архієреями з благословення предстоятеля, митрополита Епіфанія", - також зазначено в прес-релізі.

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".