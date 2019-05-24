 Поліція звільнила з рабства майже 90 осіб, яких утримували в "реабілітаційних центрах" на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція в Житомирській області.

Спецоперацію провела поліція спільно зі спецпідрозділом "Корд" у "ребцентрах" у кількох селах регіону, у Житомирі та Вінниці.

"Йдеться про ідентичні заклади, які розміщувались у приватних будинках на території Житомирського району, в обласному центрі та у м. Вінниці. Керівники цих "реабілітаційних центрів" не мали жодних дозвільних документів на зайняття таким видом діяльності і жодного стосунку до медичної сфери. Хоча позиціонували себе саме таким чином", - розповів керівник поліції Житомирщини В’ячеслав Печененко.

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Зазначається, що протиправне функціонування так званих центрів реабілітації для алко- та наркозалежних поліцейські документували кілька місяців.

Як розповів начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Олексій Рубан, схема мала такий вигляд:

"По Україні у публічних місцях розповсюджувались оголошення про надання реабілітаційним центром допомоги у подоланні згубної залежності. Звісно, до них зверталися люди, родичі яких мали такі проблеми. У телефонній розмові обговорювалися подальші деталі. Волонтери центрів, як вони себе називали, за окрему доплату виїжджали до будь-якого регіону і, застосовуючи як фізичний, так і психологічний вплив, або навіть обманом, потенційного "пацієнта" забирали до одного із псевдозакладів - чи то у Житомирському районі, чи то до Вінниці".

За словами Олексія Рубана, залежно від готовності родичів платити за "лікування", яке коштувало від 8 до 15 тис. на місяць, обумовлювався і термін перебування в ньому.

"Однак замість обіцяної терапії люди фактично опинялися у неволі, де їх годували препаратами седативної дії без будь-яких лікарських призначень. Проживали утримувані у кімнатах по кілька осіб в умовах казарменого положення", - розповіли в поліції.

Зазначається, що іноді людей випускали у двір, але й там вони перебували під пильним наглядом.

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"Порушників так званого розпорядку карали. Усі документи, які були в них у наявності, відбирали і зберігали без доступу. Дзвінки та розмови мобільними телефонами також суворо контролювалися", - повідомляють у поліції.

Поліція затримала п'ятьох чоловіків віком від 30 до 40 років, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі людей. Всі затримані - вихідці з Луганської та Донецької областей.

"Їх підозрюють в утриманні місць незаконного позбавлення волі людей, які, за попередніми даними, страждають від алко- та наркозалежності", - зазначили в поліції.

Триває розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Згідно із санкцією статті, за вчинення злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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