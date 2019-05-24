EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Суспільство
  6005  22
Все про:Житомирщина (394) Нацполіція (7602) рабство (34) реабілітація (184)

 Поліція звільнила з рабства майже 90 осіб, яких утримували в "реабілітаційних центрах" на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Поліція припинила діяльність чотирьох так званих реабілітаційних центрів у Житомирській області, де утримували в рабстві майже 90 осіб. Правоохоронці звільнили утримуваних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція в Житомирській області.

Спецоперацію провела поліція спільно зі спецпідрозділом "Корд" у "ребцентрах" у кількох селах регіону, у Житомирі та Вінниці.

Поліція звільнила з рабства майже 90 осіб, яких утримували в реабілітаційних центрах на Житомирщині 01

"Йдеться про ідентичні заклади, які розміщувались у приватних будинках на території Житомирського району, в обласному центрі та у м. Вінниці. Керівники цих "реабілітаційних центрів" не мали жодних дозвільних документів на зайняття таким видом діяльності і жодного стосунку до медичної сфери. Хоча позиціонували себе саме таким чином", - розповів керівник поліції Житомирщини В’ячеслав Печененко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імовірного лідера одного з найбільших ОЗУ Яцишина затримано в Дніпрі

Зазначається, що протиправне функціонування так званих центрів реабілітації для алко- та наркозалежних поліцейські документували кілька місяців.

Поліція звільнила з рабства майже 90 осіб, яких утримували в реабілітаційних центрах на Житомирщині 02

Як розповів начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Олексій Рубан, схема мала такий вигляд:

"По Україні у публічних місцях розповсюджувались оголошення про надання реабілітаційним центром допомоги у подоланні згубної залежності. Звісно, до них зверталися люди, родичі яких мали такі проблеми. У телефонній розмові обговорювалися подальші деталі. Волонтери центрів, як вони себе називали, за окрему доплату виїжджали до будь-якого регіону і, застосовуючи як фізичний, так і психологічний вплив, або навіть обманом, потенційного "пацієнта" забирали до одного із псевдозакладів - чи то у Житомирському районі, чи то до Вінниці".

За словами Олексія Рубана, залежно від готовності родичів платити за "лікування", яке коштувало від 8 до 15 тис. на місяць, обумовлювався і термін перебування в ньому.

Поліція звільнила з рабства майже 90 осіб, яких утримували в реабілітаційних центрах на Житомирщині 03

"Однак замість обіцяної терапії люди фактично опинялися у неволі, де їх годували препаратами седативної дії без будь-яких лікарських призначень. Проживали утримувані у кімнатах по кілька осіб в умовах казарменого положення", - розповіли в поліції.

Зазначається, що іноді людей випускали у двір, але й там вони перебували під пильним наглядом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано двох іноземців, які намагалися продати українок у секс-рабство до Китаю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Порушників так званого розпорядку карали. Усі документи, які були в них у наявності, відбирали і зберігали без доступу. Дзвінки та розмови мобільними телефонами також суворо контролювалися", - повідомляють у поліції.

Поліція затримала п'ятьох чоловіків віком від 30 до 40 років, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі людей. Всі затримані - вихідці з Луганської та Донецької областей.

Поліція звільнила з рабства майже 90 осіб, яких утримували в реабілітаційних центрах на Житомирщині 04

"Їх підозрюють в утриманні місць незаконного позбавлення волі людей, які, за попередніми даними, страждають від алко- та наркозалежності", - зазначили в поліції.

Триває розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Згідно із санкцією статті, за вчинення злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці запобігли в Мелітополі вивезенню за кордон двох українок для сексуальної експлуатації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128721
 
 
 Топ коментарі
 
Главные враги наркоманов-сердобольные родители.Полная изоляция наркомана минимум на год даёт надежду на искоренение привычки при желании пациента.Тюрьма не способствует, заместительная терапия врачами привела к эпидемии наркомании в США по вине врачей.Там ввели чрезвычайное положение из-за заместительной терапии.Судя по фото- место не гнилое ,в сосновом лесу.Наркоманы были под присмотром .Им не давали наркотиков.Мусора -радетели на бабки разводят людей.Крепкие родители наркоманов,просто варят железную клетку для чад-наркоманов и минимум год держат,не взирая ни на какие мольбы.Знаю одного наркомана ,он стал им учась в медучилище в Краснограде в 1966 году. Затем работа в днепровской дурке и вечерний мединститут там,же в Днепре.Стал врачом -наркологом.Умер от передоза в возрасте 32 лет в 1980т году.Тогда не было проблем с медицинскими наркотиками.Человек морально и физически извёл себя на нет.Эпидемия наркомании в СССР началась с вводом войск в Афган.Где - то после 1982 года.Как кошка никогда не выведет мышей,так и мусора не поборят наркоманию.
 показати весь коментар
 
теперь родственникам и соседям освобождённых станет жить веселей.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И ведь не первый раз такие новости. И продолжают появляться и работать такие "реабилитационные центры". ИМХО всё крышуется.
 показати весь коментар
 
 
у меня от крокодила тут помирает пол-города - гангрены, гнилые мозги. Это такая наркота, от которой у людей куски мяса отваливаются, но кости на месте остаются. Если этих людей вывезут в такие центры, то всем станет лучше. Может быть, просто центры должны быть легализованы, и платить налоги? Та даже без налогов - они избавляли улицы от внутривенных наркоманов, а это уже очень много значит.
 показати весь коментар
 
Меня тоже жутко раздражают наркоманы. Но если мы хотим жить в правовом государстве, то и подобную деятельность надо проводить в правовом поле. А в данном случае были нарушены многие законы. И уклонение от налогообложения, это только один фактор.
 показати весь коментар
 
на второй фотке - Кличко писал? что это значит то?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
порохоботская ферма?
 показати весь коментар
 
 
Порохоботская ферма зебилов лечат?
 показати весь коментар
 
 
Реформа какая по счету из 144 четырех потужных??? Пэпо, а ты з томосом возилось
 показати весь коментар
 
Главные враги наркоманов-сердобольные родители.Полная изоляция наркомана минимум на год даёт надежду на искоренение привычки при желании пациента.Тюрьма не способствует, заместительная терапия врачами привела к эпидемии наркомании в США по вине врачей.Там ввели чрезвычайное положение из-за заместительной терапии.Судя по фото- место не гнилое ,в сосновом лесу.Наркоманы были под присмотром .Им не давали наркотиков.Мусора -радетели на бабки разводят людей.Крепкие родители наркоманов,просто варят железную клетку для чад-наркоманов и минимум год держат,не взирая ни на какие мольбы.Знаю одного наркомана ,он стал им учась в медучилище в Краснограде в 1966 году. Затем работа в днепровской дурке и вечерний мединститут там,же в Днепре.Стал врачом -наркологом.Умер от передоза в возрасте 32 лет в 1980т году.Тогда не было проблем с медицинскими наркотиками.Человек морально и физически извёл себя на нет.Эпидемия наркомании в СССР началась с вводом войск в Афган.Где - то после 1982 года.Как кошка никогда не выведет мышей,так и мусора не поборят наркоманию.
 показати весь коментар
 
 
Та вони не борються .вони її всяко розповсюджують і кришують))
А тут 90 рил потенційних клієнтів без дози сиділи)
 показати весь коментар
 
 
Лечение алкоголизма заключается в психологическом воздействии,приеме успокоительных и трудотерапии.Такие заведения очень нужны,но подоночное государство не разрешает
 показати весь коментар
 
 
Нема чого лікуватись, народ має бути бухий або обдовбаний, ливи чого улумали, з голки зіскочити- це ж які збитки доя менів торгуючих наркотою.
 показати весь коментар
 
 
теперь родственникам и соседям освобождённых станет жить веселей.
 показати весь коментар
 
 
я так прнимаю это протестанские "реабилмиационные цеетры"? Помоему это единственное место где дейсвмтельно лечат от наркоманиии.Ппоцент намного больше чем в офийиальных клиниках.Причем люди избавлябтся от зависимости навсегда ,а не пару лет как в ЛТП.Режим там конечно " строгий",но и контеннент не подарок.А что делать с бомжами?Попервой их лечат отмывают,но потом естественно "направлябт" на работу.А что не так?Вопрос же не только в избавлении от зависимосто,но социальной адаптации.И в любом случаи никого там насильно не держат-все эти обвинения ,скорее всего полная чушь.Другой вопрос ,что эти бывшие пациенты переходят в баптисты,а это очень уж не нравиться поборникам "канонических" религий.И в правлу,ну зачем Украине столько "сектантов"? Пускай народ лучше дохнет от передоза, бомжует,травит себя дешевым бухлом,но зато умрет настоящим " праврславным". Следите за руками:ушел "кровавый баптист" и началось!Кстати,такие де движухи были когда вместо Ющенко пришел Янукович,один в один.
 показати весь коментар
 
 
О каком рабстве идет речь? Людям зависимым от наркомании в реб. центрах.верующие дают шанс на востановление и возврат к нормальной жизни! Нет такого другого учреждения где могли бы помочь наркозависимым. Лагеря и тюрьмы для этого не предназначены. Очень жаль, что не правдивая информация печатается в столь ранее мною уважаемом издании.
 показати весь коментар
 
 
Идиоты конченные..Ментам нужны наркоманы,это их бизнес
 показати весь коментар
 
 
На картинках очень приличное место, и здание и территория ухожены.
 показати весь коментар
 
 
А я то думал, где столько этих Зебилов выращивают...
 показати весь коментар
 
кстати, многие из них ещё потом спасибо скажут, что им жить спасли там.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліція звільнила з рабства майже 90 осіб, яких утримували в "реабілітаційних центрах" на Житомирщині. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору