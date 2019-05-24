EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  6124  72
Все про:ПАРЄ (430) Росія (17199) Паск’є (3)

 Президент ПАРЄ просить депутатів внести зміни до регламенту, щоб Росія могла повернутися

Глава Парламентської Асамблеї Ради Європи Ліліан Марі Паск’є просить депутатів відкрити шлях до повернення Росії в асамблею.

Про це вона заявила, виступаючи на засіданні постійного комітету ПАРЄ в Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство ТАСС.

Паск’є вітала рішення Комітету міністрів у Гельсінкі, який фактично підтримав повернення Росії в ПАРЄ, і закликала депутатів зробити наступні кроки, щоб втілити це рішення в життя.

"Асамблея має ухвалити низку рішень, які, зокрема, стосуються моменту, коли делегації можуть бути представлені в асамблеї і на яких умовах у рамках вивчення повноважень делегацій Боснії та Герцеговини і Російської Федерації на нашій червневій сесії", - сказала вона.

Також читайте: Росію в ПАРЄ ще не повернули, але ситуація "паскудна", - Ар'єв

Також, за її словами, ПАРЄ і Комітет міністрів РЄ працюватимуть над "загальною процедурою реагування на ситуації, коли держава-учасниця не виконує свої статутні зобов'язання або фундаментальні, не дотримується норм, цінностей і принципів, які захищає Рада Європи".

Засідання комітету відбудеться 3 червня.

За чинним регламентом російська делегація не може брати участі у червневій сесії ПАРЄ, бо в січні не подала списку своєї делегації. Щоб росіяни могли взяти участь у червневій сесії, регламент необхідно змінити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про можливе повернення РФ до ПАРЄ: Це перший крок до демонтажу всієї системи тиску на РФ як агресора

Нагадаємо, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї та вимагає відновлення її прав у повному обсязі. У червні 2017 року Росія відмовилася платити членські внески до Ради Європи до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. Із січня 2018 року триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.

У травні 2019 року міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вийти з Мінських угод, якщо Рада Європи зніме санкції з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128720
 
 
 Топ коментарі
 
Бабло не пахнет. Продажная Европа уже одного Гитлера взрастила. Сегодня история повторяется.
 показати весь коментар
 
Гадина,взятку получила от путина!!!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Якщо Україна не потрібна Європі,то може ми не туди йдемо?
 показати весь коментар
 
 
Розумний ти наш,ти бачиш шо парєбрік для Європи важніший ніж Україна,чи твої очі у Сліпому Трасті?
 показати весь коментар
 
 
можливо, як на мене краще орієнтуватись на США/Канаду/британію, ніж на "Брюсель"
 показати весь коментар
 
 
А вы любители халявы ещё больше референдумов с кацапией проведите- и при этом продолжайте дальше надеяться что за вас все сделают другие
Одной попой на двух стульях не уседишь
 показати весь коментар
 
 
Не вижу никакой трагедии
Пробовали исключать. Ну и что изменилось? Ничего. Война как шла, так и идёт.
Трамп тоже переговаривается с ******.

Ну значит надо пробовать дипломатией.

Надеюсь, у Украины будут там достойные представители, а не всякое непотребство типа Арьева.
 показати весь коментар
 
 
Ну звичайно ж нічого страшного....
Вам в Німеччині.
 показати весь коментар
 
 
А вам что страшного? Что война закончится и вас ботов уволят? Так вас и так уволят
 показати весь коментар
 
 
Война арабов и Израиля никак не закончится, несмотря на Соглашения в Осло...
Как же так ? Президент ПАСЕ просит депутатов внести изменения в регламент, чтобы Россия могла вернуться - Цензор.НЕТ 5547
 показати весь коментар
 
 
Бач, як швидко ти починаєш когось оббріхувати.
Запам'ятай свої слова, щоб наступного разу не ображалась на відповідне до себе ставлення.
 показати весь коментар
 
 
Ну уволят- поедем в гермашку. Учить жить будем оттеда, прям как вы.
 показати весь коментар
 
 
надо пробовать дипломатией...

Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом (с) Собачье сердце
 показати весь коментар
 
Лилиан Мари-Паскье родилась16 декабря 1956 г. в Женеве, член Швейцарской социалистической партии
 показати весь коментар
 
Бабло не пахнет. Продажная Европа уже одного Гитлера взрастила. Сегодня история повторяется.
 показати весь коментар
 
 
Нема проблем. Вивести війська з Донбасу і Криму, компенсувати збитки і, думаю, Україна також може підтримати таку ідею. Ні, вийти з цієї сраної ради Європи.
 показати весь коментар
 
 
виступають в ПАСЕ льовочкіни,новінські,як члени делегації від України та розказують їм про громадянський конфлікт на донбассі,а рептух арьєв тільки щоки надува та пишається своєю присутністю тас,ось і отримали петіни здобутки за 5 років,ну винуватий звісно Зе
 показати весь коментар
 
 
Ти хочеш сказати,що після порушення кримінальної справи і зняття депутатської недоторканості новінський сам себе призначив у ПАСЕ,льовочкіна призначена була раніше .
Оксано,при всій повазі до тебе,мабуть тобі треба все таки зробити перерву на Цензорі.Дворічне сидіння з ранку до вечора на форумі робить свій відбиток в реальному сприйнятті подій,так недалеко і до психічних захворювань.Вийди на вулицю як всі жінки нормальні,посади розсаду,доглядай за нею,потім піде консервація,будь як усі жінки та радуйся життю,а в тебе весь час іде на срачі різні,та відбілювання злочинців та зрадників.Схаменись нарешті,та згадай,що ти жінка і не рівняйся на різних закомплексованих.моральних виродків,які крім Цензора не можуть більше ніяк і ніде самоствердитись
 показати весь коментар
 
у ПАСЕ їдуть парламентарії які є в раді.
Мають право виступати всі фракції.
Чи у вас інша інформація ?
 показати весь коментар
 
У ПАСЕ призначена делегація,а не всі кому заманеться виступають,призначає ВР від кожної фракції,але я ніколи не повірю,щоб БПП хтось силою змусив проголосувати за новінського,а може й змусив,тільки не силою,а проханням як лідер ,все розмова закінчена
 показати весь коментар
 
Не намагайдесь переходити на особисту тематику. Я от нікому ніяких порад не даю і вважаю, що і в моє життя ніхто не має права втручатись. Вам взагалі нічого невідомо,тому і обговорювати нічого.
 показати весь коментар
 
 
Та ладно Президент ПАРЄ просить депутатів внести зміни до регламенту, щоб Росія могла повернутися - Цензор.НЕТ 8817, посмотрим на референдум о примерении. Здобутков будет на всё ООН.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А что Крым уже вернули? Ведь именно за Крым Россию лишили права голоса. В любом случае - это еще один успех "великого" дипломата Пороха.
 показати весь коментар
 
 
Т.е. можно легко убедить коррупционера отказаться от взятки от *****?
В курсе, что Сноуден передал кучу компромата ***** на западных политиков?
В чём ещё Порошенко виноват? В офшорах, в которых у него меньше в десятки тысяч раз, чем у надёжи зелектората?
 показати весь коментар
 
 
Получается что и дипломатические успехи Пороха были дезинформацией общественности?
 показати весь коментар
 
 
Получается то, что ты тяжелую и длительную работу хочешь выдать за что-то, на что не надо обращать внимание, т.к. - можно всё сделать, достаточно произнести - Давайте жить дружно!.
 показати весь коментар
 
 
Я сужу по результатам. А с другой стороны Порох репортует об успехах и повышает в ранге того же Логвинского. Фуфло какое-то.
 показати весь коментар
 
Успех это не когда ты штангу поднял над головой, а когда ты продолжаешь её удерживать.
Может ты думаешь, что дипломатическая работа это - рулетка в казино - раз выиграл и обеспечил себя на всю жизнь? Это работа каждый день и час, чтобы не только удержать достигнутое, но и добиться новых результатов.
 показати весь коментар
 
 
Ну ты ведь сам подтверждаешь что работа украинской делегации в ПАСЕ была провалена. Штангу подняли, распиарили дипломатический гений Пороха и как грохнули снаряд об землю.
 показати весь коментар
 
 
Если ты думаешь меня потролить, то советую не начинать...
 показати весь коментар
 
Как там у Алисы было?
"У нас приходится бежать со всех ног только для того, чтобы оставаться на месте. А если хочешь куда-нибудь попасть, то надо бежать в два раза быстрее."
 показати весь коментар
 
При Порохе такой х%ни не творилось. А вот где реакция "великого дипламата" Зеленого?
 показати весь коментар
 
 
так это детище порошенковской дипломатии. Полный провал в ПАСЕ.
 показати весь коментар
 
 
Тебе уже объянили, что если Москва постоянно борется за свои интересы, то и нам надо постоянно отстаивать свои. Х%ня началась, когда Порох проиграл выборы, а после ЗЕнгурации ************* в ПАСЕ совсем осмелели.
 показати весь коментар
 
 
Действующий президент Украины Петр Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла заместителю председателя постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Георгий Логвинскому.
 показати весь коментар
 
немедленно втулить тетку в кацапскую думу - туда идиотов уже лет 20 собирают...
 показати весь коментар
 
 
Продажные европейские шкуры.
Украине (да и другим - Беларуси, Польше, странам Балтики, Грузии) лучше ориентироваться на США и собственные силы. Как это делает Израиль.
 показати весь коментар
 
 
Так недавно поймали депутатов ПАСЕ на взятках от Азербайджана.Пора и эту курицу поймать
 показати весь коментар
 
 
К сожалению, часть бюрократии ПАСЕ оказалась уязвимой в плане адекватного реагирования на шантаж Мордора, что он не будет платить взносы. Но, справедливости ради надо заметить, что делегация Украины в ПАСЕ могла бы более грамотно и эффективно отстаивать интересы Украины (одновременно при этом по сути защищая и принципы ПАСЕ).
 показати весь коментар
 
 
Вони ще не зрозуміли, чому загорівся Нотр Дам. Якщо Європа не буде боротися за справедливість, скоро запалають і Біг Бен, і щось там в Німеччині...
 показати весь коментар
 
Свалить все на продажных иноземцев легче легкого. А может дело в продажных украинцах? Тех что замещают реальные дела бесконечным пиаром? А потом карточный домик их успехов рушится в одночасье.
 показати весь коментар
 
 
Когда уже История хоть чему-то научит этих зажравшихся буржуа?!
 показати весь коментар
 
 
Когда кирзовый сапог воена-асвабадителя дотопает до Ла-Манша.
 показати весь коментар
 
 
Украина в знак протеста должна выйти из этой никчемной организации
 показати весь коментар
 
 
Европейские идеалы стоят столько же,сколько стоят договора с парашей.Им тоже накласть на людей
 показати весь коментар
 
 
Вы посмотрите на её рожу. Лишняя хромосома чётко просматривается.
 показати весь коментар
 
 
вони їм пробачли своїх громадян на рейсі МН-17....то нас вони на "звану вечерю в кремлі" проміняють й навіть оком не кліпнуть...
наявна демонстрація "західних цінностей"(((
 показати весь коментар
 
 
Полный провал пороха-чугункина, так выхваляющихся успехами на международной арене. Проститутками оказались и те, и другие. Наш настоящий партнер - США и Великобритания.
 показати весь коментар
 
А чего ваш зеленый торчок молчит?
Великобритания вчера ответила зеБЕнину торчку!
 показати весь коментар
 
 
А исключали россию не при порохе разве?
 показати весь коментар
 
А зеленый торчок молчит, вот продажные европейские депутаты, что хотят то и делают.
 показати весь коментар
 
Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов. - Фридрих Ницше
 показати весь коментар
 
Что? Европа, я надеюсь, это у тебя какой-то хитрый план, а не то, что я подумал.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПрезидент ПАРЄ просить депутатів внести зміни до регламенту, щоб Росія могла повернутися
 
 
 
 
 
 вгору