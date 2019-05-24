 Президент ПАРЄ просить депутатів внести зміни до регламенту, щоб Росія могла повернутися

Про це вона заявила, виступаючи на засіданні постійного комітету ПАРЄ в Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство ТАСС.
Паск’є вітала рішення Комітету міністрів у Гельсінкі, який фактично підтримав повернення Росії в ПАРЄ, і закликала депутатів зробити наступні кроки, щоб втілити це рішення в життя.
"Асамблея має ухвалити низку рішень, які, зокрема, стосуються моменту, коли делегації можуть бути представлені в асамблеї і на яких умовах у рамках вивчення повноважень делегацій Боснії та Герцеговини і Російської Федерації на нашій червневій сесії", - сказала вона.
Також, за її словами, ПАРЄ і Комітет міністрів РЄ працюватимуть над "загальною процедурою реагування на ситуації, коли держава-учасниця не виконує свої статутні зобов'язання або фундаментальні, не дотримується норм, цінностей і принципів, які захищає Рада Європи".
Засідання комітету відбудеться 3 червня.
За чинним регламентом російська делегація не може брати участі у червневій сесії ПАРЄ, бо в січні не подала списку своєї делегації. Щоб росіяни могли взяти участь у червневій сесії, регламент необхідно змінити.
Нагадаємо, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї та вимагає відновлення її прав у повному обсязі. У червні 2017 року Росія відмовилася платити членські внески до Ради Європи до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. Із січня 2018 року триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.
У травні 2019 року міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вийти з Мінських угод, якщо Рада Європи зніме санкції з РФ.
Одной попой на двух стульях не уседишь
Пробовали исключать. Ну и что изменилось? Ничего. Война как шла, так и идёт.
Трамп тоже переговаривается с ******.
Ну значит надо пробовать дипломатией.
Надеюсь, у Украины будут там достойные представители, а не всякое непотребство типа Арьева.
Вам в Німеччині.
Как же так ?
Запам'ятай свої слова, щоб наступного разу не ображалась на відповідне до себе ставлення.
Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом (с) Собачье сердце
Оксано,при всій повазі до тебе,мабуть тобі треба все таки зробити перерву на Цензорі.Дворічне сидіння з ранку до вечора на форумі робить свій відбиток в реальному сприйнятті подій,так недалеко і до психічних захворювань.Вийди на вулицю як всі жінки нормальні,посади розсаду,доглядай за нею,потім піде консервація,будь як усі жінки та радуйся життю,а в тебе весь час іде на срачі різні,та відбілювання злочинців та зрадників.Схаменись нарешті,та згадай,що ти жінка і не рівняйся на різних закомплексованих.моральних виродків,які крім Цензора не можуть більше ніяк і ніде самоствердитись
Мають право виступати всі фракції.
Чи у вас інша інформація ?
В курсе, что Сноуден передал кучу компромата ***** на западных политиков?
В чём ещё Порошенко виноват? В офшорах, в которых у него меньше в десятки тысяч раз, чем у надёжи зелектората?
Может ты думаешь, что дипломатическая работа это - рулетка в казино - раз выиграл и обеспечил себя на всю жизнь? Это работа каждый день и час, чтобы не только удержать достигнутое, но и добиться новых результатов.
"У нас приходится бежать со всех ног только для того, чтобы оставаться на месте. А если хочешь куда-нибудь попасть, то надо бежать в два раза быстрее."
Украине (да и другим - Беларуси, Польше, странам Балтики, Грузии) лучше ориентироваться на США и собственные силы. Как это делает Израиль.
Оце в "когось" бомбануло.
наявна демонстрація "західних цінностей"(((
Великобритания вчера ответила зеБЕнину торчку!