 Президент ПАРЄ просить депутатів внести зміни до регламенту, щоб Росія могла повернутися

Про це вона заявила, виступаючи на засіданні постійного комітету ПАРЄ в Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство ТАСС.

Паск’є вітала рішення Комітету міністрів у Гельсінкі, який фактично підтримав повернення Росії в ПАРЄ, і закликала депутатів зробити наступні кроки, щоб втілити це рішення в життя.

"Асамблея має ухвалити низку рішень, які, зокрема, стосуються моменту, коли делегації можуть бути представлені в асамблеї і на яких умовах у рамках вивчення повноважень делегацій Боснії та Герцеговини і Російської Федерації на нашій червневій сесії", - сказала вона.

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Також, за її словами, ПАРЄ і Комітет міністрів РЄ працюватимуть над "загальною процедурою реагування на ситуації, коли держава-учасниця не виконує свої статутні зобов'язання або фундаментальні, не дотримується норм, цінностей і принципів, які захищає Рада Європи".

Засідання комітету відбудеться 3 червня.

За чинним регламентом російська делегація не може брати участі у червневій сесії ПАРЄ, бо в січні не подала списку своєї делегації. Щоб росіяни могли взяти участь у червневій сесії, регламент необхідно змінити.

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Нагадаємо, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї та вимагає відновлення її прав у повному обсязі. У червні 2017 року Росія відмовилася платити членські внески до Ради Європи до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. Із січня 2018 року триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.

У травні 2019 року міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вийти з Мінських угод, якщо Рада Європи зніме санкції з РФ.