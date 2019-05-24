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Все про:націоналізація (99) США (5031) Приватбанк (258)

 Зміна корпоративного управління в "Приватбанку" після націоналізації вивела його в прибуток, - посольство США

У посольстві США в Україні зазначають, що зміна корпоративного управління в "Приватбанку" після його націоналізації зробила цю фінансову установу прибутковою.

Про це йдеться в заяві посольства, передає Цензор.НЕТ.

"Добре корпоративне управління в "Приватбанку" після націоналізації зробило банк-банкрут прибутковим менш ніж за три роки. Сильний банківський сектор має вирішальне значення для економічного успіху України та захисту заощаджень мільйонів українців", - йдеться у заяві посольства США в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приватбанк" подав позов до Коломойського в США (оновлено)

Зміна корпоративного управління в Приватбанку після націоналізації вивела його в прибуток, - посольство США 01

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".

Читайте також: Ні МВФ, ні ЄС, ні інші партнери не дивитимуться склавши руки на повернення "ПриватБанку" колишнім власникам, - член команди Зеленського Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128718
 
   
 Топ коментарі
 
ликвидация банды Каломойского, вернет Украине процветание и стабильность!
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Ща коломойша порешает...
ЗЕля, фас!
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А Беня планує очолити Приватбанк.
І ніхто йому не завадить.
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ну так чого по вашому бєня повернувся? дирявий приват йому не тре, от з баблом- саме то. тим паче преЗедент не проти
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ликвидация банды Каломойского, вернет Украине процветание и стабильность!
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А Беня планує очолити Приватбанк.
І ніхто йому не завадить.
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иліта завадить. Всі 24% дружненько наваяють петицію
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Вот теперь Зеленский и вернет Коломойскому.
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рано или поздно нормальный бизнесмен приходит к мысли, что денег зарабатывать дальше нет смысла. Когда их достаточно. Вор однако остановиться не может, ибо может все потерять.
В этом плане показательна история Березовского, кто читал его откровения знает, что он решил остановиться. Но ему не дали спокойно доживать. Изменение корпоративного управления в "ПриватБанке" после национализации вывело его в прибыль, - посольство США - Цензор.НЕТ 6025
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приват-24 считается ноу-хау во всем мире и будет иметь дальнейшее влияние на всю систему власти. Изменение корпоративного управления в "ПриватБанке" после национализации вывело его в прибыль, - посольство США - Цензор.НЕТ 3223
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но еще не вечер, будет и дальнейшее развитие. Зміна корпоративного управління в "Приватбанку" після націоналізації вивела його в прибуток, - посольство США - Цензор.НЕТ 5655
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Они просто были первыми. Знали бы на чем оно крутится....
А так да. Приват без сети банкоматов и приват 24, ничем от ощада не отличается
Попробуйте Монобанк- автор тотже, но в разы лучше.
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а до этого он разве не прибыльный был ?
или только парашенке можно панамить бабло ?
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я к тому, что если бы жульничали только соерыговые, то была бы новососсия по Кременчуг
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До этого он был с дырой в $5,5 ярдов, которые беня со своей ОПГ высадил в офшоры через фиктивные кредиты самому себе. Читай отчет международного детективного агентства Кролл.
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Спроси у бени,почему из банка вывели все активы.
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А чому британці кажуть, що мова йде лише про 400млн. дол. виведених з Привату? Вони брешуть?
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Страна вбухала, до этого ваш сцарь Беня их стырил.

Когда новый презедент посадит глав бандюка Коломойшу?
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Это заявление можно расценивать как предупреждении -- если Зе вернет Приват Коломойскому, мы автоматично лишаемся поддержки США.
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А як збільшить прибуток націоналізація Рошена, ДТЕК і Метінвесту!
До парламентських треба встигнути
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Одни пять лет отстаивали Украину на Донбассе, а сдали ее за один день за спиной - поставив закорючку против фамилии: "Зеленский".
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Те, кто отстаивали, в большинстве, проголосовали не за Порошенко почему-то.
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Типа до национализации приватбанк был убыточным???
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗміна корпоративного управління в "Приватбанку" після націоналізації вивела його в прибуток, - посольство США
 
 
 
 
 
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