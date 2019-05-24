 Зміна корпоративного управління в "Приватбанку" після націоналізації вивела його в прибуток, - посольство США

Про це йдеться в заяві посольства, передає Цензор.НЕТ.
"Добре корпоративне управління в "Приватбанку" після націоналізації зробило банк-банкрут прибутковим менш ніж за три роки. Сильний банківський сектор має вирішальне значення для економічного успіху України та захисту заощаджень мільйонів українців", - йдеться у заяві посольства США в Україні.
Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.
Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.
19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".
ЗЕля, фас!
І ніхто йому не завадить.
В этом плане показательна история Березовского, кто читал его откровения знает, что он решил остановиться. Но ему не дали спокойно доживать.
А так да. Приват без сети банкоматов и приват 24, ничем от ощада не отличается
Попробуйте Монобанк- автор тотже, но в разы лучше.
или только парашенке можно панамить бабло ?
Теперь он работает
Когда новый презедент посадит глав бандюка Коломойшу?
До парламентських треба встигнути