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Все про:Лисенко (370) поліграф (33) Гандзюк (316) Мангер (97)

 Мангер має пройти експертизу на комп'ютерному поліграфі КНДІСЕ. Будь-яке інше дослідження не підходить, - Лисенко

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк, не пройшов судову психологічну експертизу із застосуванням комп'ютерного поліграфа, яку мають виконати фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції.

Про це повідомляє прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Він не пройшов психологічну експертизу, а виклав у ЗМІ інформацію про проходження дослідження у Всеукраїнській асоціації поліграфологів. Це дослідження проведено за його власної ініціативи, поза межами кримінального провадження", - заявив він.

Лисенко наголосив, що матеріали поліграфа Мангера не можуть бути прийняті до уваги органом досудового розслідування, оскільки при цьому він не виконав вимоги ухвали слідчого судді та не пройшов експертизу у спеціальному експертному закладі.

Раніше Мангер повідомив у себе у Facebook, що пройшов перевірку на поліграфі в приватній фірмі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засідання ТСК щодо вбивства Гандзюк: Луценко та Аваков не прийшли

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн.

Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу в розмірі 2 497 300 гривень.

Мангер має пройти експертизу на компютерному поліграфі КНДІСЕ. Будь-яке інше дослідження не підходить, - Лисенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128714
 
 
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забуть ви про ту справу. її викапали шоб пороха добивати. тепер нахрін нікому то не тре. тим паче мангер то бют, а бют союзник бєні і ко
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В смысле забыть? Это уголовное преступление
Убит человек
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Мангер должен сидеть по максимуму-- Тварь !!!
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Зеленский сдавал анализы в карманной клинике и Мангер в карманной клинике.
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Лысенко, по принципу подходит - не подходит будешь выбирать себе вибратор. Если ты прокурорская говорящая голова, то должен сказать, почему нужно поступать так и только так, что специализированный полиграф лучше частного, ведь его результаты не являются решающими ни в том, ни в ином случае, проводятся специалистами и только дополняют общую картину.
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до відома: висновки експертів і поліграфу не є остаточними. Але: така експертиза з-за наявності бажання хоч одного з учасників процесу - обов'зковою. Мангер її захотів - але проводив її на "своєму" поліграфі зі "своємими" експертами. Тепер треба пройти сертифіковану експертизу, раз захотів.
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З якого це дуба підозрюваний має проходити експертизу там, де це хоче зацікавлена сторона (прокуратура) . І як взагалі можна довіряти цьому інституту , який фальшував справи проти майданівців.
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Зеля тоже сдавал анализы в частной клинике, принадлежащей его корешу. И ничего, все дебилы проглотили.
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Полиграф должен проходить каждый идущий в политику с одним вопросом - "Вы будете служить народу Украины и делать всё для развития Украины за чистую зарплату?"
Ответ - Да/нет
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Цензор.НЕТНовиниПодіїМангер має пройти експертизу на комп'ютерному поліграфі КНДІСЕ. Будь-яке інше дослідження не підходить, - Лисенко
 
 
 
 
 
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