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Все про:Квартал-95 (18) права (23) Яндекс (21) Слуга народу (5)

 Студія "Квартал 95" запевняє в непричетності до продажу прав на показ "Слуги народу" в РФ "Яндексу": Дистрибуцію здійснює шведська компанія

Студія "Квартал 95" не продавала права на інтернет-трансляцію серіалу "Слуга народу", його міжнародною дистрибуцією займається шведська компанія Eccho Rights.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в прес-службі студії, передає Цензор.НЕТ.

"Міжнародною дистрибуцією серіалу "Слуга народу" і ще кількох проектів, зроблених студією "Квартал 95", серед яких і "Розсміши коміка", "Розсміши коміка. Діти", займається компанія Eccho Rights", - заявили в прес-службі "Кварталу 95".

Раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про придбання російською компанією "Яндекс" ексклюзивних прав на показ в інтернеті на території РФ серіалу "Слуга народу".

Eccho Rights - міжнародна компанія з управління правами з офісами в Стокгольмі, Стамбулі, Мадриді і Манілі. Починаючи з 2018 року Eccho Rights входить до складу CJ ENM, однієї з найбільших в Азії медіа-і розважальних компаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Яндекс" придбав ексклюзивне право на показ у РФ шоу "Слуга народу"

Як повідомлялося, серіал "Слуга народу" був заблокований з 22 травня на території Росії на прохання правовласника.

Серіал "Слуга народу" складається з трьох сезонів (51 серія). Прем'єра серіалу в Україні відбулася на телеканалі "1 + 1" в листопаді 2015 року, другого сезону - 23 жовтня 2017 року, а прем'єра третього сезону відбулася напередодні президентських виборів - 27 березня 2019 р.

Згідно з оприлюдненою президентом Володимиром Зеленським декларацією про доходи, йому належить 100% корпоративних прав ТОВ "Кіноквартал", 99,99% корпоративних прав ТОВ "Студія Квартал-95" (ще 0,01% - О.Зеленській), 25% ТОВ "Зеларі ФІШ", 16,7% ТОВ "Продюсерський центр "Ліга сміху", 22,5% ТОВ "Анімаційна студія 95", 12,5% ТОВ "Квартал ТВ", 18% ТОВ "Студія Квартал 95", 15% ТОВ "Фіш-Хаус"(ресторанний бізнес). 12,5% ТОВ "Інвест-Аніма", він також володіє 13% ТОВ "Гауді Студіо", 18,75% ТОВ "Квартал-Концерт",

Зеленський є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Кіноквартал" (Україна), ТОВ "Студія квартал-95" (Україна), Ельдоранте Лімітед (Aldorante Limited, Кіпр), Вілхар Холдінгс Лімітед (Vilhar Holdings Limited, Кіпр), Фільм Херітейдж інк. (Film Heritage inc, Беліз), Сан Томмасо С.Р.Л. (San Tommaso S.R.L., Італія).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" заблокував показ "Слуги народу" в Росії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128711
 
 
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Сидит Голобородько...только собрался с олигархами бороться...а тут бац! И Коломойский приехал. Только Голобородько собрался за велосипед сесть, а тут бац! И кортеж из шести машин и буса с ментами! Только Голобородько собрался жить в честной советской "двушке", как его избиратели, а тут бац! И откуда-то посыпались в декларации за 2018 год виллы и особняки по Европе...и куча хатынок в Киеве. Только Голобородько снарядил збрую в поход против офшоров...а тут бац! И куча офшоров у убыточного "Квартала-95" с милионными прибылями у самого...оказались. Откуда? Не понятно. Только "шоколадный бизнес на крови" хотел прекратить...а тут шведы! Только хотел снять фильм "Киборги-2"...українською...а тут российский госбюджет заказал очередной сериал "Ты, я, он, она, мы, вы, они и оно". Да что же это за провокации такие порохоботские? Сколько можно над Слугой Народа издеваться?
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Ты дилер у Зеленского? Откуда такие познания?
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Про кокаин, а что? Ты не из "Евролаба"? Странно....
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интересно у вас, зелюков, всё устроено
в случае чего - я не я, и хата не моя
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Студія "Квартал 95" запевняє в непричетності до продажу прав на показ "Слуги народу" в РФ "Яндексу": Дистрибуцію здійснює шведська компанія - Цензор.НЕТ 695 Шо там поклонники ЗЕкловуна скажут про слепой траст??
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Коли вже Рошен почнуть націоналізовувати? Бо навіщо він довічному в"язню?
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Уже откровенно жалко выглядишь. Ещё 5 лет визжать про Рошен, соевых и папредников унылый бывший троль слившейся бабы Жюли..
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Ты знаешь, что в Качановке висит плакат на всю тюремную стену "Поверніть нам Юлю!"
?
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Когда твоя Ю досидит ей положенное Студія "Квартал 95" запевняє в непричетності до продажу прав на показ "Слуги народу" в РФ "Яндексу": Дистрибуцію здійснює шведська компанія - Цензор.НЕТ 2216
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Не каждый зебил поймет, о чем речь, но мы поясним: сліпий шведський траст. Ничего личного, только деньги. Правда, зебилы, не ваши, а наши.
С уважением Квартал 95.
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Зеленский продолжает и усиливает бизнес на крови - это уже факт. Яндекс будет показывать кинцо где в главной роли преЗЕдент Украины..электограт Бойко, голосовавший за кловуна в восторге. Быдляки добьют Украину и будут этому рады. Спасибо 73% прокацапских сепаров
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Мдя, с каждым днём зашквара всё больше
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А только в одном году - 365 дней! Представь себе этот Гриль!
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Ай-яй-яй. Это же Липецк-Рошен-шоколад-барига-с Путей заодно. Как знакомо. Где же стада Вальцманов-2? Я вас спрашиваю.
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Это конечно печально, но может быть посмотрели бы рашики такое кино и подумали, а может и вправду так можно? И по иронии судьбы появилась бы в раше какая нибудь Га-команда и подорвала бы путинский строй изнутри. И зеля без единого выстрела победил бы *****. Кто знает...)
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Да ты шо? а как там липецкая фабрика? Так кто барыга?
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Ну ну! А Порошенко был барыга, липецкая фабрика и т.д.
Барыга зеБЕнин телепузик!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСтудія "Квартал 95" запевняє в непричетності до продажу прав на показ "Слуги народу" в РФ "Яндексу": Дистрибуцію здійснює шведська компанія
 
 
 
 
 
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