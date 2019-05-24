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 Імовірного лідера одного з найбільших ОЗУ Яцишина затримано в Дніпрі

Поліція затримала імовірного лідера злочинного угруповання "Біле братство" Яна Яцишина. Чоловіка підозрюють в організації замовного вбивства, він був у розшуку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

Підозрюваного направили до Житомира, де завтра суд має обрати йому запобіжний захід.

Нагадаємо, 28 липня 2018 року поліція повідомила про затримання лідера і члена однієї з найбільших злочинних організацій в Україні. Ними виявилися Руслан Лісанов та Ян Яцишин.

Яцишин їхав трасою Київ-Чоп у Житомир, нібито на допомогу своєму знайомому і члену угруповання Руслану Лісанову, якого заарештували за статтями 263 та 115 (незаконне поводження зі зброєю та замах на вбивство). Не впоравшись із керуванням, підозрюваний потрапив у ДТП. У машині під час обшуку знайшли зброю, наркотики та гроші, і оголосили йому про підозру за ст. 263.

31 липня 2018 року суд відправив Яцишина під арешт з можливістю вийти під заставу. У грудні він вийшов на свободу, сплативши заставу в півмільйона гривень.

Після цього Яцишин припинив з'являтися до суду, посилаючись на проблеми зі здоров'ям і надаючи довідки від лікарів.

1 лютого його мали доставити до зали суду примусово, але, виїхавши в Нікополь, працівники поліції не знайшли його ні в лікарні, ні вдома. Поліція оголосила чоловіка в розшук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128710
 
 
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а он шо - неформальный зам пети по свиноферме?
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А чего ОПГ если это секта? ОПГ у нас никто не трогает так как наши "уважаемые" депутаты отказались принимать закон который бы предусматривал уголовную ответственность за создание ОПГ. А то что шестёрок ловят так они расходный материал в любой ОПГ, на деятельность ОПГ это никак не влияет.
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майже так, тільки не за ОПГ, а за "приналежність до воров в законе"
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Закон это и подразумевал только там не было такой точной формулировки. Конкретно он о криминальной отвествености за создание, организацию, и контроль ОПГ. По факту ОПГ может быть создана и контролироваться депутатом, чиновников, или даже ментами.
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думаю в процентах 50, Ваше слово "може" можна замінити на "створена"...
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