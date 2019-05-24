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Все про:Герасим’юк (6) Зеленський (1402) Нацрада_ТРМ (182) Порошенко (8934) Костинський (54) Горковенко Володимир (1)

 Призначений Порошенком член Нацради з ТРМ Горковенко вважає своє звільнення Зеленським незаконним: "Суди ще ніхто не скасовував"

Новопризначений указом екс-президента України Петра Порошенка член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко вважає незаконним своє звільнення указом нового глави держави Володимира Зеленського (№323/2019 від 4 травня).

"Це може означати дві речі: або я сам написав заяву (про звільнення. - Ред.), або я помер. Очевидно - друга причина: я помер. Я не жартую. Я отримав кілька дзвінків останнім часом з вимогою, мовляв "ти сам напиши заяву, інакше ми тебе розберемо на запчастини". Схоже, "розбирання на запчастини" - це саме так. Але у нас правова країна і суди ще ніхто не скасовував", - заявив Горковенко в ході брифінгу представників Нацради в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зауважив, що не писав заяви про звільнення.

В ході брифінгу, четверо членів Національної ради з телерадіомовлення також заявили про блокування роботи органу.

"Сьогодні робота Нацради заблокована, перший заступник глави регулятора Ольга Герасим'юк відмовляється підписувати порядок денний і відкривати засідання Нацради", - заявив член Нацради Сергій Костинський, підкресливши, що зазначена проблемна ситуація триває вже три тижні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада з ТРМ не змогла провести засідання після звільнення Артеменка

За даними членів Нацради, в поточному порядку денному накопичилося вже понад 120 питань.

У той же час термін перебування в складі Нацради раніше звільненого її глави Юрія Артеменка (на місце якого був призначений Горковенко) мав закінчитися на початку липня 2019 року.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко 4 травня указом звільнив Ю.Артеменка з посади члена Нацради з телерадіомовлення, а 7 травня призначив його членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Перед цим Ю.Артеменко особисто повідомив про своє рішення подати у відставку з поста глави Нацради.

24 травня Зеленський скасував укази Порошенка про звільнення Артеменка з посади члена Нацради з ТРМ і призначення замість нього Горковенка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128709
 
   
 Топ коментарі
 
шел бы ты нахер козлина мародерская....Ты теперь никто и звать тебя шоколадный очко лиз
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Ну да, столько референдумов на носу, а кто будет "Слугу народа" проталкивать...

Скоро будет со всех каналов Г+Г
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Порохоботы - братство прорицателей неудачников. Назначенный Порошенко член Нацсовета по ТРВ Горковенко считает свое увольнение Зеленским незаконным: "Суды еще никто не отменял" - Цензор.НЕТ 5742
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шел бы ты нахер козлина мародерская....Ты теперь никто и звать тебя шоколадный очко лиз
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Ну да, столько референдумов на носу, а кто будет "Слугу народа" проталкивать...

Скоро будет со всех каналов Г+Г
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Ты столько за всю жизнь не заработаешь
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Экс - назначил Недо - снял На петиции уже 48506, ждат осталось уже не долго. Держись товарищ.
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Ты гнилушка за поребриковая иди вякай у себя там в параше, покрышки готовы, чтобы засунуть тебе их в жопу, идиот
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Ничего плохого, если московиты посмотрят Слугу Народа. У них там проблема коррупции такая же как и в Украине.
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Это то да, но нет. У нас в стране запрещено финансирование политических партий из-за бугра, особенно из Курятника.
Шведы, они таки шведы - подставили Слугу народа, под статью о зарубежном финансировании. Молодца!
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Если кто-то покупает у Вас товар, то это не никакое не финансирование.
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Ерунда полная. Если Президент назначает указом, то он же имеет право и снять указом. Вот и вся новость. Какой суд?
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Судя по логике, если руководитель предприятия подписывает приказ о приеме Вас на работу - то он в любой момент может вас уволить просто отменив свой приказ?


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В случае с указами это именно так и работает. И всегда так работало. Там половина членов выбрана Радой. Президент не может их уволить. Но со своей половиной, он может делать все, что угодно.
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А вот и нет.

Есть перечень причин и формулировок, который идут как новый указ

Утрата доверия, не оправдал чего-то там и т.д., а не просто взял и отменил приказ...
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А шо проти нього мають зубожілі Емірати?
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Він хоче сидіти?))Разом з Петром?
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Така несподіванка для Узеленьского... "Гарно" він розпочав свою діяльність - з порушення Закону та у майбутніх судових тяганинах.
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Теперь важны другие принципы. Даешь преврашение каналов всей страны в Бенины "плюсы"! Даешь зебелизацию всей страны!
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Зеля со всеми поругался . Моё мнение , скоро этот "реформатор" поедет на лисапеде домой с голым задом .
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Порохоботы - братство прорицателей неудачников. Назначенный Порошенко член Нацсовета по ТРВ Горковенко считает свое увольнение Зеленским незаконным: "Суды еще никто не отменял" - Цензор.НЕТ 5742
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Так, от кого угрозы, дурень, не от тебя ли? Назначенный Порошенко член Нацсовета по ТРВ Горковенко считает свое увольнение Зеленским незаконным: "Суды еще никто не отменял" - Цензор.НЕТ 6754
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Я за Зелю , но то , что он несёт - бред и самоубийство .
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ну нагадили они Лексеичу на президентских, нехай гадят и до парламентских.. была чекушка - станет фанфурик Призначений Порошенком член Нацради з ТРМ Горковенко вважає своє звільнення Зеленським незаконним: "Суди ще ніхто не скасовував" - Цензор.НЕТ 9669
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Он сам сказал нарушу закон - уйду...

Правда, не сказал когда уйдет...
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Что значит, - со всеми поругался?
Зеленский душит антиукраинскую коррупционную шваль во всех её проявлениях, - начиная от ВР и заканчивая такими вот ничтожествами как Горковенко.
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Студия "Квартал 95" не продавала права на интернет-трансляцию сериала "Слуга народа", его международной дистрибуцией занимается шведская компания Eccho Rights.
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У тебя неплохое чувство юмора, можешь написать им и скинуть своё SV. Призначений Порошенком член Нацради з ТРМ Горковенко вважає своє звільнення Зеленським незаконним: "Суди ще ніхто не скасовував" - Цензор.НЕТ 3791
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Скурвилась Олька герасимючка, скурвилась! Назначенный Порошенко член Нацсовета по ТРВ Горковенко считает свое увольнение Зеленским незаконным: "Суды еще никто не отменял" - Цензор.НЕТ 7979
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А шо, разве было по другому? Вы ее отчеты по мониторингу еще не читали? Это что-то Назначенный Порошенко член Нацсовета по ТРВ Горковенко считает свое увольнение Зеленским незаконным: "Суды еще никто не отменял" - Цензор.НЕТ 1330
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Скурвилось все, к чему порошенко прикоснулся своими потными ладошками.
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Так это ея Порох скурвил? Ужос то какой. По моему это зоофилия, нет?
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Вооо, а вот и евгейские мафиозные методики в ход пошли, сначала угрозы. потом будут убийства.
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Не сцы, нищебродам не чего терять. Ну разве что почки если здоровье позволяет. Правда сцать потом уже точно не получится.
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А теперь - узнагароды. Героев Украины. Пора отменять.
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А что не так, один президент отменил указ другого президента, имеет право.
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мало того - у нього в посвідченні написано що він президент з 21 квітня, а якийсь "левий чувак" призначає когось в травні
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ы сам напиши заявление, иначе мы тебя разберем на запчасти


Кто-то ещё сомневается что до власти дорвалась банда матёрых уголовников ?
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Я не адресовал свой вопрос к слабоумной части населения.
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Суди, якраз, у нас давно уже відмінені і замінені "рішаловом".
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отримав кілька дзвінків останнім часом з вимогою, мовляв "ти сам напиши заяву, інакше ми тебе розберемо на запчастини"Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3128709

так в нас як там правова країна?!де заяви про вчинення злочину?! там де й дзвінки з поргрозами - в хворобливій уяві?!
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Гугель переводчик рулид! Беспалевность паруцки, она такая беспалевность! Призначений Порошенком член Нацради з ТРМ Горковенко вважає своє звільнення Зеленським незаконним: "Суди ще ніхто не скасовував" - Цензор.НЕТ 9590
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а тепер по суті мого коментаря?! - є що сказати "своїми словами"?)
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Всі права Порошенка має і Зеленський. Міг попередник призначати свою людину, знявши Артеменка - і Зеленський має таке ж право. Тільки скористається ним після закінчення терміну Артеменка - повністю законно.
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Ладно ,уборщица подала в суд.Тут святое!.А Бюрократы должны вылетать как пули ,без права госустройства.По недоверию.Как можно доверять козлам капусту?
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А нами 5 лет президентил нелюстрированный министр Януковича?Вам пондравилось? Каково?
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вот так работает банда Каломойского!.. привыкайте ЗЕбилы!!!
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"ты сам напиши заявление, иначе мы тебя разберем на запчасти" Источник: https://censor.net.ua/n3128709
Это Коломойского стиль и текст!
Получите Зе-дебилы честную власть! 90-е возвращаются! Поздравляю!
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Суды конечно никто не отменял...но судьи - кто?
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Порошенко думал, что он самый хитрый: уже после проигрыша, в последние дни своего пребывания понаставил на ключевые посты своих шавок, собираясь продолжать пакостить. Думал Зеленский не решится воспользоваться своим правом. Решился.
А в суд подать нужно будет на этого "деятеля".
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Зеленский незаконно занимает свою должность, ибо не владеет державной мовой
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Нахождение такой паскуды как Горковенко который занимался в ОПГ "Порох" организацией самой грязной пропаганды недопустимо на ответственной должности
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А у пустышек минстеця до сих пор старая пластинка, - все кому противен коррупционный режим Порошенка, - в их отношении юзаются дегенеративные клише-заготовки минстеця. Придумали бы уже что-то новое, не?
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Каков поп таков приход. И не только его а доблестные, гнералы-охраники герои-подрывники,орденонсцы-не пойми чего. Вся эта челядь в 90млн обошлась.Вот пускай петя
свои игрушки и содержит из своего бюджета. Даешь референдум в смартфоне. А не феодальные милости.
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Потрох в жопе,но его агентура не желает освободить места нормальным людям.
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поки стець платить, будуть соєві цуцики тявкати..
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А по торговле Зебобы с роССийским Яндексом зебилам есть что сказать? Призначений Порошенком член Нацради з ТРМ Горковенко вважає своє звільнення Зеленським незаконним: "Суди ще ніхто не скасовував" - Цензор.НЕТ 2831
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Где эта новость на ЦН,туда и шуруй за комментариями по ней.
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Так там же зебилов ни одного нету, сцатся в таких ветках показываться. Призначений Порошенком член Нацради з ТРМ Горковенко вважає своє звільнення Зеленським незаконним: "Суди ще ніхто не скасовував" - Цензор.НЕТ 5912
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Дебилы Коломойские!!! повторяю!!!
"ты сам напиши заявление, иначе мы тебя разберем на запчасти" Источник: https://censor.net.ua/n3128709
Это Коломойского стиль и текст!
Получите Зе-дебилы честную власть! 90-е возвращаются! Поздравляю!
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"Суди ще ніхто не скасовував",втім,як і портновських суддів.
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Новопризначений указом екс-президента України Петра Порошенка член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко вважає незаконним своє звільнення указом нового глави держави Володимира Зеленського (№323/2019 від 4 травня)



Новопризначений указом ( №323/2019 від 4 травня)
екс-президента України Петра Порошенка член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко вважає незаконним своє звільнення указом нового глави держави Володимира Зеленського
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якщо якийсь посадовець- квота Президента- він має право його змінити..

ВЗАГАЛІ-ТО ПЄТЯ ПІСЛЯ ПОРАЗКИ ПОСТУПАВ ДУЖЕ НЕЕТИЧНО.. ПРИЗНАЧАВ..НАГОРОДЖУВАВ..(
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПризначений Порошенком член Нацради з ТРМ Горковенко вважає своє звільнення Зеленським незаконним: "Суди ще ніхто не скасовував"
 
 
 
 
 
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