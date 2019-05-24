 Призначений Порошенком член Нацради з ТРМ Горковенко вважає своє звільнення Зеленським незаконним: "Суди ще ніхто не скасовував"

"Це може означати дві речі: або я сам написав заяву (про звільнення. - Ред.), або я помер. Очевидно - друга причина: я помер. Я не жартую. Я отримав кілька дзвінків останнім часом з вимогою, мовляв "ти сам напиши заяву, інакше ми тебе розберемо на запчастини". Схоже, "розбирання на запчастини" - це саме так. Але у нас правова країна і суди ще ніхто не скасовував", - заявив Горковенко в ході брифінгу представників Нацради в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він також зауважив, що не писав заяви про звільнення.
В ході брифінгу, четверо членів Національної ради з телерадіомовлення також заявили про блокування роботи органу.
"Сьогодні робота Нацради заблокована, перший заступник глави регулятора Ольга Герасим'юк відмовляється підписувати порядок денний і відкривати засідання Нацради", - заявив член Нацради Сергій Костинський, підкресливши, що зазначена проблемна ситуація триває вже три тижні.
За даними членів Нацради, в поточному порядку денному накопичилося вже понад 120 питань.
У той же час термін перебування в складі Нацради раніше звільненого її глави Юрія Артеменка (на місце якого був призначений Горковенко) мав закінчитися на початку липня 2019 року.
Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко 4 травня указом звільнив Ю.Артеменка з посади члена Нацради з телерадіомовлення, а 7 травня призначив його членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Перед цим Ю.Артеменко особисто повідомив про своє рішення подати у відставку з поста глави Нацради.
24 травня Зеленський скасував укази Порошенка про звільнення Артеменка з посади члена Нацради з ТРМ і призначення замість нього Горковенка.
Скоро будет со всех каналов Г+Г
Шведы, они таки шведы - подставили Слугу народа, под статью о зарубежном финансировании. Молодца!
Есть перечень причин и формулировок, который идут как новый указ
Утрата доверия, не оправдал чего-то там и т.д., а не просто взял и отменил приказ...
Правда, не сказал когда уйдет...
Зеленский душит антиукраинскую коррупционную шваль во всех её проявлениях, - начиная от ВР и заканчивая такими вот ничтожествами как Горковенко.
Кто-то ещё сомневается что до власти дорвалась банда матёрых уголовников ?
так в нас як там правова країна?!де заяви про вчинення злочину?! там де й дзвінки з поргрозами - в хворобливій уяві?!
Неувольняемый блин
Это Коломойского стиль и текст!
Получите Зе-дебилы честную власть! 90-е возвращаются! Поздравляю!
А в суд подать нужно будет на этого "деятеля".
свои игрушки и содержит из своего бюджета. Даешь референдум в смартфоне. А не феодальные милости.
"ты сам напиши заявление, иначе мы тебя разберем на запчасти" Источник: https://censor.net.ua/n3128709
Это Коломойского стиль и текст!
Получите Зе-дебилы честную власть! 90-е возвращаются! Поздравляю!
Новопризначений указом екс-президента України Петра Порошенка член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко вважає незаконним своє звільнення указом нового глави держави Володимира Зеленського (№323/2019 від 4 травня)
Новопризначений указом ( №323/2019 від 4 травня)
екс-президента України Петра Порошенка член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко вважає незаконним своє звільнення указом нового глави держави Володимира Зеленського
ВЗАГАЛІ-ТО ПЄТЯ ПІСЛЯ ПОРАЗКИ ПОСТУПАВ ДУЖЕ НЕЕТИЧНО.. ПРИЗНАЧАВ..НАГОРОДЖУВАВ..(