 "Я проти будь-яких переговорів, я військова людина", - Хомчак про переговори з найманцями РФ

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН, відповідаючи на запитання про його ставлення до переговорів з так званими "ДНР" та "ЛНР", передає Цензор.НЕТ.
"Я проти будь-яких переговорів, я військова людина. Я начальник Генерального штабу, і в мене функції зовсім інші, я не переговорник. Нехай про це говорять МЗС, усі інші структури, які мають вести перемовини. А я маю готувати ЗСУ до всіх можливих загроз, до адекватного реагування на них, з мінімальними втратами", - додав він.
Нагадаємо, раніше глава АП Андрій Богдан заявив про необхідність проведення референдуму щодо діалогу з РФ. У зв'язку з цим Володимир Зеленський пояснив, що цей референдум не має законодавчої ініціативи. Зеленський назвав його способом з'ясування думки суспільства.
Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив генерала Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ.
Хомчак після Іловайська вже навчений як домовлятися з кобами
И за цього поца багато цикавого...
Нехай ЗЕ их посадит)))
Или проведет вам по губам как с комуналкой...4000евро зп и прочими нихтяками что не в его компетенции
5 років епохи брехні поразок та імітації реформ
Мы оживим всех погибших, отстроим территорию и ****** только не злите соевых.
https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM
Сообщения об атаках, сосредоточении российских танков, ударах реактивными системами с территории РФ по району основного командного пункта Сектора Д, уничтожении техники и т.п. игнорировались. Даже доклад генерала Литвина в штаб АТО о выявленных колоннах российской бронированной техники 23 августа была расценена как паника.
«Это все херня. Мы это уже проходили. Держитесь!», - лаконично ответил начальник штаба АТО генерал-лейтенант Назаров. А предложения об отводе войск с целью предотвращения блокировки и окружения так и не были утверждены. Подобный ответ: «Идите на х ..! Трусы» был предоставлен и на сообщение полковника Ромигайло от 24 августа о колонне бронетехники российской армии численностью более 100 единиц.
Позже, что интересно, и Гелетей, и Муженко сообщали, что информацию о массированном пересечение границы регулярными частями РФ они получили лишь 25 августа 2014. Иловайская трагедия. Полная версия отчета следственной комиссии ВР. ФОТО
-хозяйка! Пули свистели над моей головой!!!)))))
ТамЖЕНАШИЛЮДИ!!!))))
если хорошо посмотреть, так за ним и на пожизненное можно накопать.
все оказывается так просто - надо только взять в плен взвод свиношакалов)
Или хозяин не велит?
Или Петко только с двумя палками и куском пергамента умеет бегать? Ах да, безвиз. Петко о нем говорил вроде от 2005-го года. Я считаю что главное - правильно и канонично читать заклинания. А если враг не ведется, то можно прочитать еще разок-дру.гой. И так пока враг не упадет от смеху. Но мы ему и во второе ухо нашепчем...
Закленемо москалів
"Я против всяких переговоров, я военный человек. Я начальник Генерального штаба - у меня функции совсем другие, я не переговорщик. Пусть переговорщики говорят - это Министерство иностранных дел, остальные, есть те структуры, которые должны вести переговорыИсточник: https://censor.net.ua/n3128706"
Опять и снова заголовок "немножко" меняет смысл высказанного. Согласно заголовку, генерал категорически высказывается по вопросу, в который он по долгу службы не должен влезать, военных никто не спрашивает, когда речь идет о начале войны или ее прекращении, а вот в тексте генерал как раз согласен, что переговоры не его дело и выступает за свое неучастие в них, как то и положено.