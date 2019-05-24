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Все про:перемовини (1310) найманці РФ (786) Хомчак (19)

 "Я проти будь-яких переговорів, я військова людина", - Хомчак про переговори з найманцями РФ

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що проти будь-яких переговорів, оскільки є військовим.

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН, відповідаючи на запитання про його ставлення до переговорів з так званими "ДНР" та "ЛНР", передає Цензор.НЕТ.

"Я проти будь-яких переговорів, я військова людина. Я начальник Генерального штабу, і в мене функції зовсім інші, я не переговорник. Нехай про це говорять МЗС, усі інші структури, які мають вести перемовини. А я маю готувати ЗСУ до всіх можливих загроз, до адекватного реагування на них, з мінімальними втратами", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо ми хочемо миру, то розмовляти потрібно, - глава АП Богдан про переговори з Росією. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше глава АП Андрій Богдан заявив про необхідність проведення референдуму щодо діалогу з РФ. У зв'язку з цим Володимир Зеленський пояснив, що цей референдум не має законодавчої ініціативи. Зеленський назвав його способом з'ясування думки суспільства.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив генерала Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128706
 
   
 Топ коментарі
 
домовлявсь пердо.а Хомчак під снарядами виходив
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На ютуде уже есть свидетельства ветеранов хтто куда выходив!
И за цього поца багато цикавого...
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а є багато свідчень ветеранів не пригодованих петею які кажуть правду в ілловайській трагедії винні муженко назаров та порошенко
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Запуталась команда Зе ? Кого вы выбрали ?
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Оце вірно.
Хомчак після Іловайська вже навчений як домовлятися з кобами
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домовлявсь пердо.а Хомчак під снарядами виходив
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На ютуде уже есть свидетельства ветеранов хтто куда выходив!
И за цього поца багато цикавого...
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а є багато свідчень ветеранів не пригодованих петею які кажуть правду в ілловайській трагедії винні муженко назаров та порошенко
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В чем проблема?
Нехай ЗЕ их посадит)))
Или проведет вам по губам как с комуналкой...4000евро зп и прочими нихтяками что не в его компетенции
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а що реформовані петею суди будуть саджати?
5 років епохи брехні поразок та імітації реформ
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Через 5 рокив твий пост буде також актуальним))))
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Нє. Треба всі п"ятирічні гнидники Мародера розгрести в перший же день. Посрати даш час? Чи терпіти треба?
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На днях пушилин и пасечник направили совместное обращение к зебло, о поиске компромисса
Мы оживим всех погибших, отстроим территорию и ****** только не злите соевых.
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Твой хомчак , та еще сволочь, одень "очки"
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Согласно данным, обнародованным в отчете, практически ежедневно руководство АТО и Генштаба получало донесения от командования сектора Д о фактическом состоянии дел. Но ответом были лишь обвинения в паникерстве. И войска продолжали нести потери.
Сообщения об атаках, сосредоточении российских танков, ударах реактивными системами с территории РФ по району основного командного пункта Сектора Д, уничтожении техники и т.п. игнорировались. Даже доклад генерала Литвина в штаб АТО о выявленных колоннах российской бронированной техники 23 августа была расценена как паника.
«Это все херня. Мы это уже проходили. Держитесь!», - лаконично ответил начальник штаба АТО генерал-лейтенант Назаров. А предложения об отводе войск с целью предотвращения блокировки и окружения так и не были утверждены. Подобный ответ: «Идите на х ..! Трусы» был предоставлен ​​и на сообщение полковника Ромигайло от 24 августа о колонне бронетехники российской армии численностью более 100 единиц.
Позже, что интересно, и Гелетей, и Муженко сообщали, что информацию о массированном пересечение границы регулярными частями РФ они получили лишь 25 августа 2014. Иловайская трагедия. Полная версия отчета следственной комиссии ВР. ФОТО
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Шо то встомнился мультик про Фунтика..
-хозяйка! Пули свистели над моей головой!!!)))))
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до речі,поросятко пролетіло як фанерка
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Пистолет свой хоть не потерял при выходе?
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Забыли написать, что этот хомчак трус, который как раз таки кинул пацанов, а сам сидел в кустах пока его людей убивали в Илловайске!. Кругом одни предатели, а теперь оно повысилось,позор!
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порохоботи знову зраду розганяють брехню "Я против всяких переговоров, я военный человек", - Хомчак о переговорах с наемниками РФ - Цензор.НЕТ 2203 порох з назаровим та муженком своєчасно не дали наказу на відступ з під Ілловайська педро ще вспів гроші в офшори вивести а винуваті ті хто своїм життям ризикували
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На отмену от тебя, я обычный человек, который следит за тем, что бы деза не разрушала мозг, а вы все повторяете друг за другом как те попугаи, а думать будет кто?
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це ти брешешь, а це означає, що ти і є порохобот
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Хомчак не дождался окончания переговоров, разделил войска на две колонны, и приказал выходить с зачихленным оружием.
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У пэти все трусы и зрадныки,хто против барыги.Не так?
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А от у нашего нового ГовноКомандующего другие взгляды на это...
ТамЖЕНАШИЛЮДИ!!!))))
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Кинути в когось говном - передостанній аргумент...Останній - це вже дати в морду...Тому шукай інших аргументів...якщо ти "Платонович",а якщо "Геракл" то звичайно...можеш срати бездоказово,насолоджуючись власним смородом...
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Ага, завтра тебе зеленка скажет вывести войска из зоны АТО - и выведешь. Даже и не пикнешь. Максимум, что ты можешь сделать, это подать в отставку. Все вы такие вояки хреновы - готовы подчиняться любому ничтожеству. У самих инициативы ноль...
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Нужно взять в плен группу российских кадровых военных и предложить России начать переговоры о выводе их войск и техники.
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проще взять медведчука , кума двух х*йлов за фаберже. а потом и обменять.
если хорошо посмотреть, так за ним и на пожизненное можно накопать.
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Спочатку треба націоналізувати корпорацію Рошен, ДТЕК і Метінвест. А Медведчук нехай у мішку посидить, повиє
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А, ок. Только латы надену да осеню христоедским знаменем свой "Абрамс" "Я проти будь-яких переговорів, я військова людина", - Хомчак про переговори з найманцями РФ - Цензор.НЕТ 2039
все оказывается так просто - надо только взять в плен взвод свиношакалов)
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Тогда советую отправить своих ребят и арестовать незаконно назначенного главу АП Богдана за продавливание переговоров с агрессором.
Или хозяин не велит?
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я старый солдат, не знающий слов любви, как-то так
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кароче, кобыла не его. он тока на ишаке ездить обучен
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Если он злой, а Петко очень добрый, то почему Петко не посадил его?
Или Петко только с двумя палками и куском пергамента умеет бегать? Ах да, безвиз. Петко о нем говорил вроде от 2005-го года. Я считаю что главное - правильно и канонично читать заклинания. А если враг не ведется, то можно прочитать еще разок-дру.гой. И так пока враг не упадет от смеху. Но мы ему и во второе ухо нашепчем...
Закленемо москалів "Я проти будь-яких переговорів, я військова людина", - Хомчак про переговори з найманцями РФ - Цензор.НЕТ 706
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Мародера Порошенка треба пакувати. Він вже задовбав своїми тролями продажними
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...так отрывай задницу от табуретки и вперед, упаковщик фуев...
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"Я против всяких переговоров, я военный человек"

"Я против всяких переговоров, я военный человек. Я начальник Генерального штаба - у меня функции совсем другие, я не переговорщик. Пусть переговорщики говорят - это Министерство иностранных дел, остальные, есть те структуры, которые должны вести переговорыИсточник: https://censor.net.ua/n3128706"

Опять и снова заголовок "немножко" меняет смысл высказанного. Согласно заголовку, генерал категорически высказывается по вопросу, в который он по долгу службы не должен влезать, военных никто не спрашивает, когда речь идет о начале войны или ее прекращении, а вот в тексте генерал как раз согласен, что переговоры не его дело и выступает за свое неучастие в них, как то и положено.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Я проти будь-яких переговорів, я військова людина", - Хомчак про переговори з найманцями РФ
 
 
 
 
 
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