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 З початку доби найманці РФ 4 рази обстріляли позиції ОС: поранено одного українського воїна, - Міноборони

Найманці РФ з початку доби в п'ятницю 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, один український військовослужбовець дістав поранення.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 12-ту годину сьогодні, 24 травня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 4 рази. На Луганському напрямку після 8-ї ранку противник протягом півгодини з ручних протитанкових гранатометів вів вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Майорська. На Донецькому напрямку активність ворога спостерігалася вночі та під ранок. Зокрема, з початком доби противник з боку Верхньошироківського зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстрілював опорні пункти наших військ поблизу Гнутового. А після 1-ї ночі з боку Саханки вів вогонь в районі Лебединського, застосовуючи автоматичні станкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. Обидва нічні обстріли тривали майже по півгодини. Крім того, близько 5-ї ранку окупанти використали станкові протитанкові гранатомети під час обстрілу військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують бойові завдання неподалік Новотроїцького", -йдеться в повідомленні.

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За даними відомства, внаслідок обстрілів з початку поточної доби один військовослужбовець Об’єднаних сил з пораненням евакуйований для надання медичної допомоги до військового мобільного госпіталю.

Втрати найманців РФ в результаті вогню уточнюються.

"Підрозділи Об’єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення", - акцентували в Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128701
 
 
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Одужання всім українцям пораненим в боях.
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кацапам.
та і щоб вся расєйка палала..
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А Зелебоба тем временем в роиССю свой сериальчик "слуга народа" по сходной цене тиснул. С начала суток наемники РФ 4 раза обстреляли позиции ОС: ранен один украинский воин, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6979
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗ початку доби найманці РФ 4 рази обстріляли позиції ОС: поранено одного українського воїна, - Міноборони
 
 
 
 
 
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