 Рада наступного тижня продовжить розгляд законопроектів, попри указ про розпуск, - Герасимов

Про це повідомив керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов на зустрічі керівників фракцій і груп парламенту і голови Ради Андрія Парубія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На зустрічі була оголошена позиція, що, незважаючи на указ президента про розпуск Ради, законодавчий орган має право приймати закони, оскільки діє Конституція і безперервність влади. Тому, у вівторок парламент продовжить приймати закони, зокрема, соціальні ініціативи, підтримку прав в Україні. Крім того, на розгляді Ради перебувають закони, що стосуються сфери національної безпеки і оборони", - сказав Герасимов журналістам у п'ятницю в Києві.

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Крім того, за його словами, у Верховній Раді будуть розглядатися законопроекти про тимчасові слідчі комісії, а також зміни до виборчої системи на основі відкритих виборчих списків.