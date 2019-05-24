 Рада наступного тижня продовжить розгляд законопроектів, попри указ про розпуск, - Герасимов

Про це повідомив керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов на зустрічі керівників фракцій і груп парламенту і голови Ради Андрія Парубія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На зустрічі була оголошена позиція, що, незважаючи на указ президента про розпуск Ради, законодавчий орган має право приймати закони, оскільки діє Конституція і безперервність влади. Тому, у вівторок парламент продовжить приймати закони, зокрема, соціальні ініціативи, підтримку прав в Україні. Крім того, на розгляді Ради перебувають закони, що стосуються сфери національної безпеки і оборони", - сказав Герасимов журналістам у п'ятницю в Києві.
Крім того, за його словами, у Верховній Раді будуть розглядатися законопроекти про тимчасові слідчі комісії, а також зміни до виборчої системи на основі відкритих виборчих списків.
Неприрывность власти это лишь общий принцип, а досрочное прекращение полномочий - это прекращение полномочий...
ради чего устроили в Раде примерку браслетов ирки ************** (геращенко) спикер парубийя...!!
Иновации, факапы - это да...
Там є такі "петиції", що без сміху не прочитаєш.
В армии было такое понятие "уставщина". Это когда, дабы образумить ЛС, ВСЕ начинали делать по уставу. Веселья было мало...
свінарчуків геть
деятельность всех госоргонов своим наглым нахрапистым поведением. Но теперь
похоже все отходят от первого шока и начинают работать дальше.
До решения КС о неконстутионности закона такое поведение депутатов - преступление. Они в курсе?
Хотя, удивляться нечему: этот созыв на всем протяжении своей деятельности принимал законы с нарушением регламента, а о главе ВР - и говорить нечего: все на лице и на слуху.