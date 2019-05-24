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 Політика України
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 Рада наступного тижня продовжить розгляд законопроектів, попри указ про розпуск, - Герасимов

Верховна Рада України на наступному пленарному тижні, який стартує 28 травня, продовжить розгляд законопроектів, незважаючи на указ президента про достроковий розпуск парламенту.

Про це повідомив керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов на зустрічі керівників фракцій і груп парламенту і голови Ради Андрія Парубія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На зустрічі була оголошена позиція, що, незважаючи на указ президента про розпуск Ради, законодавчий орган має право приймати закони, оскільки діє Конституція і безперервність влади. Тому, у вівторок парламент продовжить приймати закони, зокрема, соціальні ініціативи, підтримку прав в Україні. Крім того, на розгляді Ради перебувають закони, що стосуються сфери національної безпеки і оборони", - сказав Герасимов журналістам у п'ятницю в Києві.

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Крім того, за його словами, у Верховній Раді будуть розглядатися законопроекти про тимчасові слідчі комісії, а також зміни до виборчої системи на основі відкритих виборчих списків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128697
 
 
 Топ коментарі
 
https://petition.president.gov.ua/petition/53360 Шановні співгромадяни, активно долучаємося до процесу народовладдя, який так завзято та щиро рекламує новий президент.
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Как по мне, так вообще не имеют права принимать решения.
Неприрывность власти это лишь общий принцип, а досрочное прекращение полномочий - это прекращение полномочий...
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не всё ещё спиждели...
ради чего устроили в Раде примерку браслетов ирки пришмандовочки (геращенко) спикер парубийя...!!
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По закону не имеют право вносить изменение в изберательный кодекс.
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Как по мне, так вообще не имеют права принимать решения.
Неприрывность власти это лишь общий принцип, а досрочное прекращение полномочий - это прекращение полномочий...
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не всё ещё спиждели...
ради чего устроили в Раде примерку браслетов ирки ************** (геращенко) спикер парубийя...!!
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Це одна з можливих інтерпретацій статті 90. Тому хай там обережно діють, бо можуть наприймати законів (хай собі навіть з подання Узєлєнскава), а Портнов їх потім усіх посадить за узурпацію влади.
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Да кому нужен тот закон...

Иновации, факапы - это да...
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https://petition.president.gov.ua/petition/53360 Шановні співгромадяни, активно долучаємося до процесу народовладдя, який так завзято та щиро рекламує новий президент.
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Ну и НАХРЕНА?! это называется "толочь воду в ступе"
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яким боком петиції до "процесу народовладдя"?
Там є такі "петиції", що без сміху не прочитаєш.
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Даа, опыт есь. Вот помню когда Ющ распускал там чего токо ненапринимали. Даже неприкосновенность - лёхко! Рада на следующей неделе продолжит рассмотрение законопроектов, несмотря на указ о роспуске, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9737
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щось зтихло про Надю. Мабуть вже як і Рубан, у кацапів гостює.
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твари брехливые! мы помним как вы обещали нам... лишь бы вас выбрали. за эту ложь должны ответить - уголовно. безразбоу.
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Растопыривая пальцы, дупутаты как-то забыли, что принятые ими "законы" подписываются президентом...
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Если наберут 300+ голосов то и сами справяцца Рада наступного тижня продовжить розгляд законопроектів, попри указ про розпуск, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9772
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Летом? 300 голосов? А если еще и поставить цель проверять реальное количество людей в зале?
В армии было такое понятие "уставщина". Это когда, дабы образумить ЛС, ВСЕ начинали делать по уставу. Веселья было мало...
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товарищи , свыни нам не товарищи
свінарчуків геть

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це мандатоване шобло повинно прийняти ціаністий калій!!!!!!
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герасімка - холуйське і помийне створіння. нічого путнього від такої погані очікувати не слід, та все ж якщо верховна зрада таки хоче працювати, хай зніме недоторканність з депутатів і суддів, прийме закон про імпічмент президента, скоротить кількість тих пройдисвітів у парламенті, попрацює над новим виборчим законодавством. зайнятись є чим, і не косити під дурників а працювати, та тільки це, не про цих продажних нікчем.
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Хм... банда Зеленского-Коломойского на время парализовала
деятельность всех госоргонов своим наглым нахрапистым поведением. Но теперь
похоже все отходят от первого шока и начинают работать дальше.
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А закон об импичменте...который вовачка-клоун должен был внести первым...сразу после инаугурации внесен в Раду..??
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Так я у Герасимова и спросил....внес вовачка-кловун обещанный закон об импичменте в раду или нет.... Рада наступного тижня продовжить розгляд законопроектів, попри указ про розпуск, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3927
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Парубий сказал,теперь все по регламенту-никакого кнодавства.5 лет спали-проснулись.
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І головний закон який треба прийняти для зміцнення державної безпеки України це Закон "Про ІМПІЧМЕНТ президента."
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Уголовную ответственность за нарушение регламента никто не отмкнял.

До решения КС о неконстутионности закона такое поведение депутатов - преступление. Они в курсе?
Хотя, удивляться нечему: этот созыв на всем протяжении своей деятельности принимал законы с нарушением регламента, а о главе ВР - и говорить нечего: все на лице и на слуху.
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Роспуск ВР не означает ее прекращение, а всего ее переизбрание. Зачем эту новость было писать
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада наступного тижня продовжить розгляд законопроектів, попри указ про розпуск, - Герасимов
 
 
 
 
 
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