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Все про:велосипед (53) Укрзалізниця (741) велосипедисти (66)

 Укрзалізниця дозволила возити велосипеди в поїздах "Інтерсіті" в розібраному вигляді

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" скасувало заборону на перевезення велосипедів у поїздах категорій "Інтерсіті" та "Інтерсіті +".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці компанії в Facebook.

Згідно з оновленими правилами, перевезення велосипедів в розібраному й упакованому вигляді дозволено в плацкартних або купейних вагонах, а також поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті +". При цьому, якщо велосипед можна розмістити в місці, призначеному для зберігання ручної поклажі, плата за його перевезення не стягується. В іншому випадку за перевезення доведеться доплатити.

Велосипеди також можна перевозити у вагонах регіональних поїздів на спеціально обладнаних для цього місцях за умови оплати як за 20 кг багажу.

В електричках велосипеди можна перевозити в зібраному вигляді (на ходу) за умови розміщення в тамбурі (не більше 1 велосипеда на тамбур) або в місцях, призначених для розміщення велосипедів. У приміському сполученні вартість перевезення одного велосипеда відповідає вартості повного квитка.

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Водночас на офіційному сайті компанії залишається стара редакція правил, що забороняють перевезення велосипедів в поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті +" з посиланням на відсутність технічних умов для їх розміщення у вагоні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128695
 
 
 Топ коментарі
 
Можно распилить - а потом сварить. Укрзализныця разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" в разобранном виде - Цензор.НЕТ 9222
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Нет, только коляски в разобранном, инвалиды - в собранном.
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Тобто, надії, що потяги Інтерсіті у дорозі ламатися не будуть, вже немає...
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Проблема обещанного перемещения президента по стране решена.
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Правильно - в разобранном виде его возить!
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Ай какой бардак на уз. А как быть, если "Украина" не складывается?
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Можно распилить - а потом сварить. Укрзализныця разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" в разобранном виде - Цензор.НЕТ 9222
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долго варить надо будет и всёравно будет жестковат. в старых "железных ослах" одни старые кости ))).
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КОЛЯСКИ С ИНВАЛИДАМИ ТОЖЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ РАЗРЕШЕНЫ?
ДИКАРИ КАКИЕ-ТО.
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Нет, только коляски в разобранном, инвалиды - в собранном.
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ЭТО И ИМЕЛОСЬ В ВИДУ.
Т.Е. КОЛЯСКИ ИНВАЛИДЫ ТОЖЕ РАЗБИРАТЬ ДОЛЖНЫ? СНОВА ДИКАРИ
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Если Гепу, то лучше наоборот - Гепу в разобранном, а коляску в собранном.
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О,как под （слугу народа）прогнулись.😀😇
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Украина вообще не для велосипедистов, и автомобилистов. Ни дорого ни условий. Все должны ездить в маршрутках.

Укрзализныця разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" в разобранном виде - Цензор.НЕТ 4320
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Тобто, надії, що потяги Інтерсіті у дорозі ламатися не будуть, вже немає...
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Напомнить "Сухой СупеДжет1000"? И одну из причин, ПОЧЕМУ люди не успели эвакуироваться? Где будет ОДИН велосипед, там будет и ДВА, и ТРИ... И больше... И каждый из хозяев будет доказывать, что именно он первым поставил велосипед... А когда, на ходу, загорится вагон, то "велосипедисты", в первую очередь, будут спасать своё добро... Просто те "дебилы", что подобное "проталкивают", ни разу не ездили в "дачных" электричках... Или, сами ездят на велосипедах...
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Польские трамваи, городские автобусы, "электрички", поезда - везде можно перевозить неразобранные неупакованные велосипеды, и для этого есть специально оборудованные для этого места.
Стоимость перевозки велосипеда в Интерсити Варшава-Вроцлав - меньше 1/6 стоимости проезда.
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Вот сначала пусть "оборудуют места", а потом - "разрешают транспортировку"... Ты просто не видел паники в горящем вагоне... А мне пришлось не только быть свидетелем, но и "поучаствовать" - когда людям корзинами и сумками лица разбивали, в то же время ноги ломая о наваленные, в тамбуре и при входе в вагон, велосипеды...
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Це питання загального безладу в державі, влади якої завжди турбувалися лише про одне - як менше робити, а більше красти. Тому майже немає нових, комфортних трамваїв, автобусів, поїздів, немає грошей у людей на дорожчі квитки, в маршрутках і таксі немає касових апаратів, а порівняти Варшаву з її 400 км велосипедних доріжок і Київ - просто неможливо...
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Ничего, сделают проезд платным для пенсионеров, то будут они сидеть безвылазно на тех дачах, а не шастать с кравчучками и кучмовозами по центнеру или возить по 6 мешков картошки. На самом деле, причина в отношении к собственному народу как к быдлу. Вместо 10 вагонов, пускают 6, вот и едут как килька в консерве. Какие тут велосипеды или домашние животные - тут бы людям условия создать. Зато посмотрите на тачки возле Укрзализницы: самое коррумпированное министерство после таможни.
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Дак проще интерсити-паровоз разобрать чем норм велосипед.
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Новаторы)) они имели ввиду складные велики,наверное))
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Якби я був на місці Зеленського, я б зняв 80% податків з виробництва велосипедів та запчастин до них. Від завтра і на 3 роки. Потім - податки 50% на 2 роки. Потім - звичайний податок. Але це має бути виробництво, а всі запчастини повинні бути номерними, маркованими.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУкрзалізниця дозволила возити велосипеди в поїздах "Інтерсіті" в розібраному вигляді
 
 
 
 
 
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