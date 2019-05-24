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 Суд відклав розгляд апеляції у справі Кернеса: мер Харкова на стаціонарному лікуванні за кордоном

Міський голова Харкова Геннадій Кернес не з'явився в п'ятницю в Полтавський апеляційний суд, де мала розглядатися апеляція у справі щодо нього та його охоронців Віталія Блинника та Євгена Сміцького.

"Колегія, порадившись на місці, вирішила засідання відкласти", - сказав головуючий колегії Володимир Костенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Адвокат Кернеса Олександр Гунченко пояснив, що його підзахисний перебуває на стаціонарному лікуванні за межами України. На запитання суду про те, скільки часу триватиме лікування, Гунченко відповісти не зміг.

Суд визначить дату наступного засідання після того, як Кернес повернеться в Україну.

Суд не може розпочати розгляд апеляції з кінця серпня 2018 року. Засідання неодноразово відкладалися і переносилися у зв'язку з реформуванням апеляційного суду, неявкою Кернеса та інших обвинувачених, їхніх адвокатів, а також розглядом у Верховному суді України клопотань захисту про зміну підсудності у справі.

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Як повідомлялося, 25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові. Того ж дня депутат Харківської облради Іван Варченко (ВО "Батьківщина") заявив про викрадення двох активістів Євромайдану - Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова "після того, як вони знімали номери автомобілів" друзів Кернеса "біля готелю "Національ". Пізніше відділ зі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області повідомив, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.

2 березня 2015 року Г.Кернес був повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2,3 ст . 27 ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України та про завершення досудового розслідування. Його охоронцям було пред'явлено підозру за ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Кримінального кодексу України.

26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала обвинувальний акт до суду.

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2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України (ВССУ) оголосив резолютивну частину постанови про перенесення розгляду справи Г.Кернеса з Дзержинського райсуду Харкова до Київського райсуду Полтави.

10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов ухвалив постанову, в якій розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі міського голови Харкова Г.Кернеса та його охоронців В.Блинника та Є.Сміцького як відмову від обвинувачення та закрив кримінальне провадження.

Це рішення оскаржили прокуратура, а також потерпілий Сергій Ряполов і його представник, адвокат Тетяна Зелькіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128693
 
 
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Коломойский заявляет, что консультирует "партию мэров", созданную Кернесом и Трухановым

https://censor.net.ua/n3128583
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не - только тут так хочется "родине" служить... Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Кернеса: мэр Харькова на стационарном лечении за границей - Цензор.НЕТ 6737, здесь "намазано"....- хто бы ему в ИзраЭле разрешил мутняки мутить, и обогощаться у народного корыта
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Никому он в Израиле нахрен не нужен. Единственная причина почему его (и Беню) туда пускают - обязаны, согласно Закону о Возвращении.
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Да все отменяйте вы это шоу устроенное Порохом ,что это за суд который не может состоятся уже 3 год ,никуда он не уехал ,сидит у себя в берлоге - гостиннице Националь
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Гарний мер, що лікується за кордоном в місті-мільйоннику
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд відклав розгляд апеляції у справі Кернеса: мер Харкова на стаціонарному лікуванні за кордоном
 
 
 
 
 
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