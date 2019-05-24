 Суд відклав розгляд апеляції у справі Кернеса: мер Харкова на стаціонарному лікуванні за кордоном

"Колегія, порадившись на місці, вирішила засідання відкласти", - сказав головуючий колегії Володимир Костенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Адвокат Кернеса Олександр Гунченко пояснив, що його підзахисний перебуває на стаціонарному лікуванні за межами України. На запитання суду про те, скільки часу триватиме лікування, Гунченко відповісти не зміг.

Суд визначить дату наступного засідання після того, як Кернес повернеться в Україну.

Суд не може розпочати розгляд апеляції з кінця серпня 2018 року. Засідання неодноразово відкладалися і переносилися у зв'язку з реформуванням апеляційного суду, неявкою Кернеса та інших обвинувачених, їхніх адвокатів, а також розглядом у Верховному суді України клопотань захисту про зміну підсудності у справі.

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Як повідомлялося, 25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові. Того ж дня депутат Харківської облради Іван Варченко (ВО "Батьківщина") заявив про викрадення двох активістів Євромайдану - Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова "після того, як вони знімали номери автомобілів" друзів Кернеса "біля готелю "Національ". Пізніше відділ зі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області повідомив, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.

2 березня 2015 року Г.Кернес був повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2,3 ст . 27 ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України та про завершення досудового розслідування. Його охоронцям було пред'явлено підозру за ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Кримінального кодексу України.

26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала обвинувальний акт до суду.

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2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України (ВССУ) оголосив резолютивну частину постанови про перенесення розгляду справи Г.Кернеса з Дзержинського райсуду Харкова до Київського райсуду Полтави.

10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов ухвалив постанову, в якій розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі міського голови Харкова Г.Кернеса та його охоронців В.Блинника та Є.Сміцького як відмову від обвинувачення та закрив кримінальне провадження.

Це рішення оскаржили прокуратура, а також потерпілий Сергій Ряполов і його представник, адвокат Тетяна Зелькіна.