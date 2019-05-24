 "Сергій вижив, але потім ми втратили Катю": рік тому на одеського активіста Стерненка було скоєно третій замах

Про це на своїй сторінці в Facebook написала громадська активістка, координаторка ГО "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.

"Рік тому, коли сталася вже третя спроба вбити Сергія Стерненка, ми зробили велику помилку. Нам треба було об‘єднатися і качати вже тоді. Бо вже тоді було зрозуміло, що активістів убивають. Особливо на Півдні і Сході. Але Сергій вижив. Вижив ворогам на зло, хоча за їхнім задумом мав померти. Ми видохнули з полегшенням. І стали чекати наступних нападів.

Що було далі, ви знаєте. Ми втратили Катю. Напади продовжувались. І все це вилилось в ініціативу Хто замовив Катю Гандзюк? Знаєте, тричі не дати себе вбити - це справді треба мати неймовірну волю до життя. І так, треба бути трохи агресивним, хоч може це комусь і не подобається. Ви вибачте за це Сергія. Просто коли твоє власне виживання і виживання твоїх близьких залежить тільки від тебе, то доводиться ставати радикальнішим. Так буває. Так буває, коли державну охорону дають твоєму нападнику, а не тобі. Так буває, коли поліція зливає справи по нападах на тебе, бо поліція пов‘язана з нападниками. Так буває, коли ти розумієш, що за тобою продовжують стежити. Так буває, коли зі справи зникають докази. А ще - коли вся ригівська пропаганда робить з тебе головного фашиста країни і вбивцю. Хоча ми ж з вами ще пам‘ятаємо, що вбивця Портнов, а не Стерненко, правда ж?"- написала вона.

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"Хто не знає Сергія і кому стрьомно від усього того, що про нього говорять, дуже раджу познайомитись. Людина, яка в кожному своєму виступі апелює до закону, прав і свобод не зовсім фашист, чи не так? Людина, яка фактично самотужки протистоїть усій феесбешно-ригівській інформаційній машині, очевидно ж заслуговує на нашу підтримку, хіба ні? Людину, яка відстоює Україну в Одесі, ризикуючи власним життям, ми повинні захистити… З черговим днем народження, Сергію!" - резюмувала Решетилова.

Підприємець і активіст Владислав Грезєв зазначив, що "Сергій кошмарив сепаратистів і вату в Одесі і переходив дорогу місцевим князькам".

"Звідти й замовлення. Звісно ж справи не те, що не розслідували, їх просто ховають і фабрикують справу проти самого Сергія. Вчора стало відомо, наприклад, про зникнення доказів і підробку частини документів одеською поліцією. А нападники й організатори спокійно втікли з країни. Сергій – один з лідерів ініціативи Хто замовив Катю Гандзюк? Напевно сьогодні ця спільнота – одна з найбільш активних в суспільстві щодо спроможності прямої дії. І усіляка ригівська мразота в екзилі усвідомлює, що повернувшись порішати в них вийде тільки з "реформованими" системами правопорядку й правосуддя. Але аж ніяк спокійного життя тут їм не буде через активних громадян. Саме тому ще за кілька тижнів до перемоги Володимира Зеленського колишній юрист Януковича, креатор судової системи тих часів, глава АП зими 2013-2014, а тепер "юридичний консультант" Коломойського Андрій Портнов анонсував списки журналістів та активістів, які "мають сісти у в'язницю, а деякі просто зникнути" (цитую). Трохи пізніше він оголосив персональну війну Сергію Стерненку. Анонсував його посадку за самозахист і розпочав масовану інформаційну атаку використовуючи свого товариша проросійського пропагандиста анатолія шарія й купу різних зливних бачків. Ну що ж. Цей пост для того, аби мерзотники типу портнова розуміли. Що за 5 років країна змінилась. Змінились люди. І в Сергія дуже багато друзів й однодумців. В країні багато небайдужих. Війна проти одного з нас – війна з усіма", - заявив Грезєв.

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Волонтер Родіон Шовкошитний нагадав, що "у справі Стерненка жодного підозрюваного в організації і замовленні замаху немає, під судом лише виконавець другого замаху, якого власноруч затримав сам Стерненко".

" Тепер це Факти: - поліція знищила докази одразу в 3 (трьох!) кримінальних провадженнях (замахи на Сергія Стерненка). За це звільнено слідчого по справі Опанасенка та голову поліції Одеси Головіна. ДБР вивчає справу. - поліція впродовж трьох 3 (трьох!) років знищувала речові докази у справі побиття Валентини Макарової. Це стало відомо вчора на засіданні депутатської ТСК", - повідомив Шовкошитний.

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"По Одесі очевидним є факт колаборації поліції з криміналом, з виконавцями та замовниками нападів на громадський актив міста (Теж саме було і в Херсоні. Місцева поліція була і є в колаборації з організаторами і замовниками вбивства Каті Гандзюк). Саме поліцією було встановлено GPS-трекер на машину Стерненка, саме поліція наводила і координувала виконавців нападу, саме поліція знищувала докази і саботувала розслідування. Сьогодні річниця замаху. Сергій молодець, що зумів себе захистити. Бо очевидно, що поліція цього не робитиме. Навпаки. Такі реформи", - резюмував Шовкошитний.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.





