 "Чисто військового варіанту звільнення Донбасу я не бачу", - Хомчак

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, чи є військовий варіант врегулювання конфлікту на Донбасі, він відповів: "Чисто військового варіанту я не бачу".

Коментуючи заяву колишнього командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва про те, що на військову операцію зі звільнення України окупованих територій піде менше доби, Хомчак зауважив: "Я Наєва ще не бачив, він зараз у відпустці, він мій заступник. Я його запитаю: чим він керувався. Мені самому цікаво, як він це бачить".

Як повідомлялося, 21 травня Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

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Муженко з липня 2014 року був начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ.