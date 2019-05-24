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Все про:війна (1491) Донбас (11966) деокупація (321) Наєв (115) Хомчак (19)

 "Чисто військового варіанту звільнення Донбасу я не бачу", - Хомчак

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявляє, що чисто військовий варіант звільнення окупованої частини Донбасу не розглядається.

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, чи є військовий варіант врегулювання конфлікту на Донбасі, він відповів: "Чисто військового варіанту я не бачу".

Коментуючи заяву колишнього командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва про те, що на військову операцію зі звільнення України окупованих територій піде менше доби, Хомчак зауважив: "Я Наєва ще не бачив, він зараз у відпустці, він мій заступник. Я його запитаю: чим він керувався. Мені самому цікаво, як він це бачить".

Як повідомлялося, 21 травня Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

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Муженко з липня 2014 року був начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128690
 
   
 Топ коментарі
 
Военный вариант -это постепенное истощение врага и продвижение к границе. Другого варианта нет. Дипломатией и увещеванием сатану не остановить. Это как бешеную собаку пытаться уговорить.
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После заявлений нового президента о роспуске Рады и того, что глава СБУ Грицак, министр обороны Полторак, глава СНБО Турчинов и премьер-министр Гройсман подали в отставку, Украина вступает в зону политической турбулентности. Вполне логичный момент во время передачи дел, торгов за кресла силовиков, разбирательств о юридической возможности роспуска Ради и торгов с депутатами. Практически любой такой этап в новой истории Украины был достаточно болезненным и отмечался блокадами трибун, повышенным популизмом и самыми странными альянсами.
Возможно, что переходный период завершится не так быстро, как многим бы хотелось, но вряд ли он коснётся происходящего на фронте. Война - вещь с инерцией, и остановить её не так просто, как начать, а обрушить выстроенную систему не так легко, как кажется. Зато все увидели, как именно работает демократия в Украине, в отличие от многих постсоветских стран. 72% от проголосовавших хотят изменений - забирайте перевязанные ленточкой кресла, никто не будет держаться за них зубами и заезжать в синих одеялах в больницу. Правда, и у электората не получится - «тут читаю, тут не читаю, а тут рыбу заворачиваю». Не может быть так, что в целом курс не очень, но пенсии Гройсман платит ничего так, а ракетная программа команды Турчинова устраивает. Это пакетное решение, за которое придётся нести ответственность всей новой команде.
Остался на посту только министр МВД Аваков, даже оперативное управление войсками поменяли, НГШ Муженко сменили на Хомчака. Хотя к этому назначению есть вопросы - кандидатуру на пост начальника Генерального штаба подаёт МО и утверждает президент, а не просто через указ. Как это повлияет на армию в ближайшей перспективе? В принципе, везде есть система исполняющих обязанности и передача дел - глобальных проблем в обозримом будущем не намечаются. Пока это вопрос политического баланса и договорной способности в стране, ничего больше. Что будет дальше - покажут первые реальные решения. Правда, к чему похожие вопросы привели при позднем Ющенко и Януковиче - мы помним. Украина - это страна возможностей в этом плане, поэтому так и горят глаза на инаугурации у членов «Оппозиционного блока» и с таким энтузиазмом аплодисменты. Ребята чуют окно возможностей во время конституционного кризиса или осенью на выборах - не важно.
Гройсман ожидаемо хочет уйти на пике приятных впечатлений про пенсии, доплаты и минимальную зарплату, чтобы попасть в Раду, а не проверять, захочет ли работать дальше миссия МВФ, что будет с одним известным банком и хватит ли ЗВР. Силовики - это всё равно первые кандидаты на смену при передаче штурвала, что мы и увидели вчера, - поэтому не зря писали заявления.
Так что ничего неожиданного не произошло. Можно бесконечно пинать команду Порошенко за кадровые вопросы или тарифы, но когда эта карта сработает, не стоит их просить помочь прибраться за собой и ещё немного порулить, пока будет готова замена. Разбирайтесь сами. Правда, сейчас сам чёрт сломит ногу в том, что происходит в политикуме Украины. Премьера должна подавать и принимать его отставку коалиция, но коалиции официально нет, а есть 30 суток о её формировании. Вчера депутаты хотели открытые списки, а сегодня на фоне снижения порога прохождения - закрытые. Парламентарии заявляют о незаконности роспуска Рады, но главы фракций не против перевыборов. НГШ должен подавать министр обороны, а есть только и.о. Так, что нас ждёт немало «приятных» и «весёлых» минут, исполняющих обязанности и бредовых заявлений, пока наша система примет новую конфигурацию. Но именно так работает демократия - если большинство недовольно изменениями, то сейчас мы все посмотрим, как надо. ЗВР, остатки на счетах, курс гривны и экономический рост на табло. Здесь нет никакого злорадства и скрытого ехидства - в конце концов, мы все плывём в одной лодке, и последнее, что нам надо, чтобы она снова начала зачерпывать воду.
Тем временем США продолжают линию поддержки Украины, чтобы «видеть её сильной. процветающей и с восстановленными границами». Подоспели данные по контролю за обычными вооружениями от ООН - Украина получила от США за 2018 год 121 снайперскую винтовку, в Польше было закуплено почти сотню станковых гранатомётов. По снайперскому оружию огромный прогресс за последние годы - уже даже обычные войсковые снайпера, не говоря о спецах, пользуются хорошими «вёслами», оптикой, метеостанциями. Только за 2018 год силовики Украины получили несколько сотен винтовок в разных калибрах. Это, несомненно, сказывается на потерях противника и инициативе наших подразделений на линии боевого соприкосновения.
Также стоит отметить закрытие сделки по САУ «Гвоздика» из наличия бывшего Варшавского пакта. 40 машин пополнили подразделения НГУ, усилив их возможности к общевойсковому бою. Мы по-прежнему готовимся противостоять агрессору не только в зоне ООС, но и на широком фронте - тут не будет лишним ни тяжёлое оружие у ГПСУ, ни САУ у частей МВД. Союзники уверенно и методично продолжают программу усиления силовых структур Украины. Продолжается интеграция цифровой закрытой связи - в этом году уже на уровне взводов, КШМ миномётных батарей в отделениях связи, отдельных танков и БТР. Причём активно отгружают станции и пограничникам, не только армии.
Американцы в Девичках передали 2 контрбатарейных радара AN/TPQ-36 - теперь их на вооружении ВСУ 13 штук. Это означает, что закрыты потребности всех артиллерийских бригад и пошли единицы в учебные части. Сейчас мы можем не только нести дежурство в красной зоне, но и обеспечивать быструю ротацию в случае потерь, реагировать на угрозы на севере или побережье и продолжать активно готовить персонал в тылу. Группировка AN/TPQ-36 в Украине больше, чем в любой из стран НАТО, и больше, чем у Испании, Греции и Турции вместе взятых - Вашингтон даёт нам возможность реализовать наши 1,5 тысячи стволов артиллерии в случае, если разум у агрессора не восторжествует, и успешно вести КББ дежурными батареями в войне на истощение.
А ещё в рамках бюджета этого года, как и по проекту на следующий, примерно 50-60 млн долларов помощи из около 0,5 млрд будет потрачено на летальное оружие, в частности ПТРК третьего поколения. Также МО Украины будет закупать «Дротики» напрямую у производителя, минуя бюрократические преграды. Комбинируя лёгкие носимые «Джевелины», «Корсары» и возимые «Стугны», каждая бригада сможет максимально оперативно реагировать на вызовы, стоящие перед эшелонированной противотанковой обороной на поле боя. В случае надобности глубины будут действовать «Штурмы» и ПТО на «бардаках», ударные вертолёты и турецкие беспилотные аппараты. Это также жизненно необходимая опция, чтобы компенсировать 1600-1700 современных Т-90 и Т-72 Б3 у россиян и тысячи «лысых» танков на хранении и в строю бригад резервистов в случае расширения конфликта.
Готовятся очередных пуски модернизированной «Ольхи» с увеличенной дальностью и ПКР «Нептун» в режиме работы ГСН, включая и пуски с воздушного носителя. По ракетной программе всё идёт по плану, даже несколько опережая график, но до постановки на вооружение ПКР ещё месяцы.
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Говёный какой-то генералишко, под стать нашего презика.
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а какой еще возможен вариант в варианте с цапами?? кроме военного и желательно где-то под мацквой остановицца??
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Ха ха ха ха, пол Москвой. Помню один ваш министр уже обещал парад в Севастополе. У тебя смотрю аппетиты по больше. Так что правильные вещи Хомчак говорит. Силой зачисть Донбасс не реально.
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это не мой министр, лапоть, мой министр будет принимать парад в Севастополе и остановится под мацквой, после того, как его поцелует в зад цапское руководство
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Ну не знаю. Но то что министр обороны Украины обещал парад в Севастополе это факт.
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Кстати, а ты в курсе что за историю уже много желающих было дойти до Москвы. Некоторым это даже в той или иной мере удалось. Но вот кончалось это для всех плохо. У нас в Германии это например хорошо знают. Так что подумай, нужно ли вам это.
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А мирного варианта и подавно. От сюда следствие потери территории-это тоже выход из ситуации при таком раскладе.
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И это говорит военный человек:"Военного решения нет".Позорник ,а не солдат своей страны.Если на данном этапе нет планов возвращать територии военным путем,то нужно об этом говорить.Страна должна знать ,что армия сильна как никогда,враг должен знать ,что украинская армия не только "может ответить на провокацию", а готова пойти вперед по приказу.А то как говорит высшее должностное лицо в армии "нет военного решения",говорит об одном "нет у меня желания стрелять".Поэтому рашке и не нужно ни скакой стороны нападать,с такими командирами и врага не надо.
Врага нужно пугать,пусть тратят ресурсы,срутся в окопах.
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За Лугандон воевать не собираюсь,и украинских солдат на бойню посылать не призываю,их жизнь важнее судьбы лугандонца.Я говорил о том что военный не должен быть "мирным голубком",а ястребом.
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Саме за для цього і випхали цього "зухвалого вояку" г-лт Хомчака, щоби він повсякчас казав "ніззя! Ви що, сили аж ніяк не вистачить!" А ви панове подивіться на Ізраїль, що 3,14здив та й далі 3,14здить війська що значно перевищують чисельність військ в ЦАХАЛ! "Не ліком але вмінням"! А в нас лише хенералів додається (хер зна для чого?! Але годувати їх українцям! "Чисто військового варіанту звільнення Донбасу я не бачу", - Хомчак - Цензор.НЕТ 9878 ).
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Генерал прав , с открьітой границей с РФ , наступать на Лугандон , все равно , что черпать воду из лодки без дна. К танковой армии , заведенной Путиньім на Донбасс, добавятся еще две , сформированньіе РФ на границе с Украиной. Пока нет у нас оружия сдерживания , военная операция нереальна.
Но все в наших руках , КБ"Южное" и "Южмаш" в помощь...
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Если у главнокомандующего ВСУ нет военного решения, то нужно гнать такого командующего.
Ну вот зачем он прессе говорит что у нас есть, чего у нас нет? Это какое то предательство.
Это не уровень главнокомандующего!
Я так понимаю, что все эти разговоры - подготовка общественного мнения, что ничего, кроме как договариваться (капитулировать) с РФ нам не остается. И все это перекрывается воинственной риторикой о санкциях, о агрессии РФ, типа вот мы какие патриоты.

А на самом деле, Хомчака на должность поставил человек, который считает что у нас гражданский конфликт. Или у кого то сомнения в этом? Что Хомчака выбрал Коломойский? Или это Богдан нашептал Зеленскому на ушко, а сам, ну никак с Кломойским не приделах. бывших адвокатов небывает.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Чисто військового варіанту звільнення Донбасу я не бачу", - Хомчак
 
 
 
 
 
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