 "Чисто військового варіанту звільнення Донбасу я не бачу", - Хомчак

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.
На запитання, чи є військовий варіант врегулювання конфлікту на Донбасі, він відповів: "Чисто військового варіанту я не бачу".
Коментуючи заяву колишнього командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва про те, що на військову операцію зі звільнення України окупованих територій піде менше доби, Хомчак зауважив: "Я Наєва ще не бачив, він зараз у відпустці, він мій заступник. Я його запитаю: чим він керувався. Мені самому цікаво, як він це бачить".
Як повідомлялося, 21 травня Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.
Муженко з липня 2014 року був начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ.
Врага нужно пугать,пусть тратят ресурсы,срутся в окопах.
Но все в наших руках , КБ"Южное" и "Южмаш" в помощь...
Ну вот зачем он прессе говорит что у нас есть, чего у нас нет? Это какое то предательство.
Это не уровень главнокомандующего!
Я так понимаю, что все эти разговоры - подготовка общественного мнения, что ничего, кроме как договариваться (капитулировать) с РФ нам не остается. И все это перекрывается воинственной риторикой о санкциях, о агрессии РФ, типа вот мы какие патриоты.
А на самом деле, Хомчака на должность поставил человек, который считает что у нас гражданский конфликт. Или у кого то сомнения в этом? Что Хомчака выбрал Коломойский? Или это Богдан нашептал Зеленскому на ушко, а сам, ну никак с Кломойским не приделах. бывших адвокатов небывает.