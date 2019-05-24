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Все про:ВР (4829) голосування (296) ЦВК (606) Сліпачук (46)

 В Україні стартував процес зміни місця голосування на виборах у Раду, - ЦВК

Процес тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах Верховної Ради України стартував сьогодні, 24 травня. Подати заяву можна до 15 липня включно.

Про це повідомила у Facebook глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні розпочався виборчий процес із позачергових виборів народних депутатів України. Так само стартує і процес тимчасової зміни місця голосування", - написала Сліпачук.

Вона нагадала, що кожен охочий скористатися своїм правом проголосувати 21 липня має подати заяву до органів ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування. Зробити це можна до 15 липня включно.

"Для виборців, чия виборча адреса розташовується на тимчасово окупованій території, достатньо лише паспорта з відповідною реєстрацією. Для всіх інших доведеться додати підтверджувальні документи, що ви дійсно будете в день голосування в тому місці, де хочете проголосувати", - додала Сліпачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До парламентських виборів за кордоном відкриють додаткові виборчі дільниці, - МЗС

Більше інформації про те, як змінити місце голосування, а головне - перевірити себе у Держреєстрі, ви можете дізнатися за посиланням – https://www.drv.gov.ua.

Глава ЦВК зазначила, що під час голосування громадяни отримають два бюлетені - для голосування в загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчому окрузі.

"Тому якщо перебуватимете за межами свого округу, ви зможете проголосувати лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - пояснила вона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128688
 
 
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Спасибо за инфу, сейчас дождь приутихнет и наверное поеду.
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Уже в святошинской администрации, девочка сказала, сто открыл сезон Пэцю прокатил-прокачу и его блок панамских патриотов.
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