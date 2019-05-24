 Тереза ​​Мей іде у відставку

Про це вона особисто заявила журналістам з порога резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

Крім посади голови уряду, вона покине також крісло голови правлячої в королівстві Консервативної партії.

"Сьогодні я оголошую, що піду у відставку як лідер Консервативної і юніоністської партії в п'ятницю, 7 червня", - сказала вона 24 травня.

Мей стала прем'єром у липні 2016 року на тлі кризи в партії консерваторів-торі. Вона була пов'язана з розколом з питання виходу Великої Британії з ЄС. Тоді у Великій Британії відбувся референдум, на якому 52% жителів країни висловилися "за" Brexit, а 48% - "проти". Але правляча партія і парламент Великої Британії за три роки так і не змогли укласти угоду з ЄС про те, на яких умовах відбуватиметься вихід країни з Євросоюзу.

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У березні 2019 року парламент Великої Британії втретє відкинув варіант угоди Мей з ЄС і забрав собі в уряду повноваження вирішувати, яким буде Brexit, і коли і на яких умовах він відбудеться. Це рішення підтримала також частина консерваторів із партії, яку очолювала Мей.

"Я робила все можливе, щоб виконати волю народу. На жаль, мені не вдалося це зробити", - наголосила Мей у своїй промові про відставку. Відповідальність за провал переговорів щодо Brexit вона поклала на парламент Великої Британії: саме там, за її словами, відмовилися від компромісу з ЄС, на якому вона наполягала.

"Компроміс - це не брудне слово. Від нього залежать життя людей", - наголосила Мей, захищаючи свою позицію щодо угоди.

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"Я скоро залишу свій пост. Але я буду не останньою жінкою-прем'єром у країні, яку я люблю", - сказала Мей у кінці тремтячим голосом і пішла від телекамер, насилу стримуючи сльози. Раніше колеги по партії та парламенту називали її "мармуровою" за надзвичайне самовладання і те, що політика майже неможливо було роздратувати.

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, напередодні ЗМІ повідомили, що сьогодні Мей може оголосити про свою відставку.