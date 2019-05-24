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Все про:Нацполіція (7595) активіст (197) Стерненко (44) Невгад (3) речові докази (1)

 Речові докази у справі нападу на одеських активістів зникли. Проведено службове розслідування, - заступник голови МВС Невгад

Національна поліція заявила про зникнення низки речових доказів у справах про замах на активістів в Одеській області, включно з нападом на колишнього керівника одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка.

Про це повідомив заступник глави Національної поліції - начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад на останньому засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування нападу на Катерину Гандзюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Так, такий факт (зникнення речових доказів) дійсно відбувся. За цією ситуацією було проведено службове розслідування. За результатами службового розслідування низку співробітників звільнено з органів Національної поліції. Матеріали і висновки службового розслідування направлено за територіальністю в ДБР (Державне бюро розслідувань), яким свого часу внесена інформація до ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань) і розпочато розслідування. Якщо буде встановлено, що дії співробітників поліції мають ознаки складу злочину, вони понесуть кримінальну відповідальність", - сказав він.

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Невгад зазначив, що втрата речових доказів стосується трьох кримінальних проваджень:

"Мається на увазі три кримінальні провадження в епізоді, який об'єднаний в одне кримінальне провадження... Крім ситуації в Одесі, фактично нами не було встановлено фактів відсутності або кримінальних проваджень, або речових доказів", - наголосив він.

Борислав Береза має намір ще направити в Нацполіцію повідомлення для розслідування фактів систематичного зникнення впродовж трьох років речових доказів у справі активістки Валентини Макарової в Києві.

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Нагадаємо, одна з найгучніших справ нападів на одеських активістів - справа Сергія Стерненка. Це колишній голова місцевого відділення "Правого сектору" в Одесі. Також він був активним учасником протестних акцій у зв'язку із забудовою території так званого Літнього театру в Одесі.

24 травня 2019 року на Стерненка було вчинено напад, у результаті якого він смертельно поранив ножем нападника.

Цей замах був уже третім за рахунком. 7 лютого 2018 року активіст заявляв, що на нього вже вчиняли напади. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників затримали. Поліція порушила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що в нього в машині виявили два GPS-трекери.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128683
 
 
 Топ коментарі
 
Преступники в МВД виноваты, которые при Порошенко те же, что были и при Януковиче и прекрасно себя чувствуют в МВД.
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А при чем здесь Порошенко? Он не президент. И ааваков человек бени. Так что это твои люди там, зелебобка
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Самый лучший министр в кабмине и друг бородатого - Аваков

Не?
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Преступники в МВД виноваты, которые при Порошенко те же, что были и при Януковиче и прекрасно себя чувствуют в МВД.
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А при чем здесь Порошенко? Он не президент. И ааваков человек бени. Так что это твои люди там, зелебобка
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А яке Аваков, як міністр МВС, має відношення до Порошенка?
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Так МВД же реформировано? Коломойский сказал , что прошла успешная реформа МВД и Аваков - норм. Что не так?
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сложно конечно о его ставленниках по другому сказать или сказать что нет
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я не удивлен их просто продало полицейское начальство за денежку все равно никого не накажут
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Скажем: теперь все вещдоки по всем уголовным делам в Украине святой ЗЕлупа хранит под своей ярмолкой. Да?
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выговор пешке и усё. Авакисян случайно заявление в отставку не написал, или как коломойша сказал реформа МВД удалась
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смена власти,смена приоритетов и лозунгов)) все переобулись))
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Затримано поліцейського, який вимагав 20 тисяч доларів хабара https://1news.com.ua/ipol/zatrymano-policzejskogo-yakyj-vymagav-20-tysyach-dolariv-habara.html
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коломойша сказал не просто была реформа но и полиция под аваковым работает нормально
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Ну кто бы мог подумать? Я настолько удивился что чуть от зависти не подавился.... Кто-то себе купит новую(очередную) квартиру) А то и виллу. В Испании, или в Италии - в зависимости кого поддерживает: Петка или Лысого из Квартала. Или кто там у нас президентом числится то?)
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Одеса. Сьогодні Толян із "Прямого" хотів взяти інтервю у одеситів. Одна тьотя йому сказала, щоб він розмовляв тільки російською. Відмовилася щось казати на запитання українською мовою. А потім повернула своє "обличчя" і сказала, що вся влада в Україне нелегітимна.
А зараз про речові докази. Якщо вони зникли в поліції, то мало звільнити. Треба порушити кримінальні справи на генералів, їх заступників і всіх керівників, які за це відповідальні. Якщо в судах, то те ж саме. А краще давте в пресу чи інтернет їх фамілії. Прийдеться народу самим розбиратися. Бо владі точно довіри немає. Якщо справа стосується сепаратиста, то він обовязково безперешкодно піде у Приднвістровя чи росію. А як тільки патріот, то все, як у середньовіччі!
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То був той ураган с Киева,який вмiе вiдчiняти вiкна та сейфы.Речові докази у справі нападу на одеських активістів зникли. Проведено службове розслідування, - заступник голови МВС Невгад - Цензор.НЕТ 493
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоРечові докази у справі нападу на одеських активістів зникли. Проведено службове розслідування, - заступник голови МВС Невгад
 
 
 
 
 
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