 Речові докази у справі нападу на одеських активістів зникли. Проведено службове розслідування, - заступник голови МВС Невгад

Про це повідомив заступник глави Національної поліції - начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад на останньому засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування нападу на Катерину Гандзюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Так, такий факт (зникнення речових доказів) дійсно відбувся. За цією ситуацією було проведено службове розслідування. За результатами службового розслідування низку співробітників звільнено з органів Національної поліції. Матеріали і висновки службового розслідування направлено за територіальністю в ДБР (Державне бюро розслідувань), яким свого часу внесена інформація до ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань) і розпочато розслідування. Якщо буде встановлено, що дії співробітників поліції мають ознаки складу злочину, вони понесуть кримінальну відповідальність", - сказав він.

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Невгад зазначив, що втрата речових доказів стосується трьох кримінальних проваджень:

"Мається на увазі три кримінальні провадження в епізоді, який об'єднаний в одне кримінальне провадження... Крім ситуації в Одесі, фактично нами не було встановлено фактів відсутності або кримінальних проваджень, або речових доказів", - наголосив він.

Борислав Береза має намір ще направити в Нацполіцію повідомлення для розслідування фактів систематичного зникнення впродовж трьох років речових доказів у справі активістки Валентини Макарової в Києві.

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Нагадаємо, одна з найгучніших справ нападів на одеських активістів - справа Сергія Стерненка. Це колишній голова місцевого відділення "Правого сектору" в Одесі. Також він був активним учасником протестних акцій у зв'язку із забудовою території так званого Літнього театру в Одесі.

24 травня 2019 року на Стерненка було вчинено напад, у результаті якого він смертельно поранив ножем нападника.

Цей замах був уже третім за рахунком. 7 лютого 2018 року активіст заявляв, що на нього вже вчиняли напади. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників затримали. Поліція порушила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що в нього в машині виявили два GPS-трекери.