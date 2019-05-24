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Все про:Артеменко (53) Зеленський (1402) Нацрада_ТРМ (182) Порошенко (8934)

 Зеленський скасував укази Порошенка про звільнення Артеменка з посади члена Нацради з ТРМ і призначення замість нього Горковенка

Президент Володимир Зеленський скасував указ свого попередника Петра Порошенка про кадрові зміни в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення.

Відповідний указ оприлюднено на сайті АП,  передає Цензор.НЕТ.

Указом №322/2019 Зеленський скасував указ Порошенка від 4 травня 2019 року № 186 "Про звільнення Ю.Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

А указом №323 / 2019 Зеленський скасував указ Порошенка від 4 травня 2019 року № 187 "Про призначення В.Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Указом №324 / 2019 Зеленський звільнив Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

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Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко 4 травня указом звільнив Ю.Артеменка з посади члена Нацради з телерадіомовлення, а 7 травня призначив його членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Перед цим Ю.Артеменко особисто повідомив про своє рішення подати у відставку з поста глави Нацради

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128682
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленскийй занялся самым важным - управлением зомбоящиком
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Это логично - его электорат именно там)))
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Поганый мародер паскуда думал поднасрать на последок! Но на каждую хитрую жопу найдется свой х...
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Фантомные боли сторонников ампутированной диктатуры.Пораженцев и гангстеров
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даЙош сватов, интернов, ленин в октябре.. и прочую фуету взад, зебилам.. Владимир Александрович Крысава - красава)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський скасував укази Порошенка про звільнення Артеменка з посади члена Нацради з ТРМ і призначення замість нього Горковенка
 
 
 
 
 
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