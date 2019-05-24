 Зеленський скасував укази Порошенка про звільнення Артеменка з посади члена Нацради з ТРМ і призначення замість нього Горковенка

Відповідний указ оприлюднено на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

Указом №322/2019 Зеленський скасував указ Порошенка від 4 травня 2019 року № 186 "Про звільнення Ю.Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

А указом №323 / 2019 Зеленський скасував указ Порошенка від 4 травня 2019 року № 187 "Про призначення В.Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Указом №324 / 2019 Зеленський звільнив Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

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Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко 4 травня указом звільнив Ю.Артеменка з посади члена Нацради з телерадіомовлення, а 7 травня призначив його членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Перед цим Ю.Артеменко особисто повідомив про своє рішення подати у відставку з поста глави Нацради