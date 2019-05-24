 Меркель і Зеленський зацікавлені в продовженні переговорів у "нормандському форматі", - уряд Німеччини

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"Обидві сторони наголосили на необхідності повної реалізації Мінських домовленостей і зацікавленість у продовженні тісного співробітництва в "нормандському форматі". Вони домовилися з цього, і з інших питань підтримувати тісний робочий контакт", - йдеться в заяві Зайберта.

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