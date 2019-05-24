 Меркель і Зеленський зацікавлені в продовженні переговорів у "нормандському форматі", - уряд Німеччини

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.
"Обидві сторони наголосили на необхідності повної реалізації Мінських домовленостей і зацікавленість у продовженні тісного співробітництва в "нормандському форматі". Вони домовилися з цього, і з інших питань підтримувати тісний робочий контакт", - йдеться в заяві Зайберта.
Зеленський обіцяв закон про імпічмент - законопроект не внесений.
Зеленський обіцяв зняти недоторканість - нічого, тиша.
Зеленський обіцяв нові обличчя - їх немає. Є лише представники часів Януковича, Квартал та друзі Коломойського.
Зеленський обіцяв брати відповідальність - не бере.
Зеленський обіцяв боронити України від агресора - говорять про референдуми та «дружбу».
Зеленський обіцяв знизити тарифи - тепер це не в його компетенції.
Сидів при ньому, так. Але не працював ніколи.
Вчіть матчастину.