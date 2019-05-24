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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (1402) Меркель (530) мінські угоди (1538) нормандська четвірка (471)

 Меркель і Зеленський зацікавлені в продовженні переговорів у "нормандському форматі", - уряд Німеччини

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент України Володимир Зеленський обговорили мінські домовленості в ході телефонної розмови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"Обидві сторони наголосили на необхідності повної реалізації Мінських домовленостей і зацікавленість у продовженні тісного співробітництва в "нормандському форматі". Вони домовилися з цього, і з інших питань підтримувати тісний робочий контакт", - йдеться в заяві Зайберта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія виступає проти участі США в переговорах у нормандському форматі, - Держдепартамент

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128680
 
 
 Топ коментарі
 
Кто на переговоры поедет ? разумков или богдан ? И забиты ли в бюджет на содержание АП и преЗЕдента средства на кокс ?
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Будемо подивитись, поки що недолюстований Богдан, зонданув тему заварганити з х#йлом мир, прикрившись "населением" типу через референдум. Меркель и Зеленский заинтересованы в продолжении переговоров в "нормандском формате", - правительство Германии - Цензор.НЕТ 8766
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Зеленський обіцяв відкриті списки - вніс закриті.
Зеленський обіцяв закон про імпічмент - законопроект не внесений.
Зеленський обіцяв зняти недоторканість - нічого, тиша.
Зеленський обіцяв нові обличчя - їх немає. Є лише представники часів Януковича, Квартал та друзі Коломойського.
Зеленський обіцяв брати відповідальність - не бере.
Зеленський обіцяв боронити України від агресора - говорять про референдуми та «дружбу».
Зеленський обіцяв знизити тарифи - тепер це не в його компетенції.
Меркель и Зеленский заинтересованы в продолжении переговоров в "нормандском формате", - правительство Германии - Цензор.НЕТ 1132
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Слава герою. Спи спокойно. Мы помним и месть свершится.
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а мурло Аваков продолжит руководить МВД и при новоизбранном. проходим мимо.
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Пройшло всього кілька днів, а нас вже і від зеленки тошнить.
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Будемо подивитись, поки що недолюстований Богдан, зонданув тему заварганити з х#йлом мир, прикрившись "населением" типу через референдум. Меркель и Зеленский заинтересованы в продолжении переговоров в "нормандском формате", - правительство Германии - Цензор.НЕТ 8766
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а як до нелюстрованого генерального прокурора Югика Луценка який працював в уряді януковича... коли його люструють
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Коли це Луцик працював в уряді Януковича?
Сидів при ньому, так. Але не працював ніколи.
Вчіть матчастину.
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Кто на переговоры поедет ? разумков или богдан ? И забиты ли в бюджет на содержание АП и преЗЕдента средства на кокс ?
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Дима сядет на Автобус, и они поедут
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интересно, когда цифра до 100 000 дойдет, то поместится, или кружочек лопнет? https://petition.president.gov.ua/petition/53360
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они ссыкливо удалят страницу и сделают вид что "ничего и не было"
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А звучит как..Меркель,и..Зеленский!Клон в таком авторитете!Кто вместо него мычал в трубку?
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Норманський формат повинен бути США та Великобританія, ніяких німців та французів
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На гопника действенен только один формат это санкции, всё остальное просто затягивание времени выгодное агресору что он и делает с успехом((
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМеркель і Зеленський зацікавлені в продовженні переговорів у "нормандському форматі", - уряд Німеччини
 
 
 
 
 
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