 Є обраний предстоятель. Решта мусять мати смирення, - митрополит Макарій закликав патріарха Філарета до покори

Так він прокоментував перед початком Синоду ПЦУ останні заяви почесного патріарха Філарета щодо Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо є обраний предстоятель, то він є предстоятель. Все. Інші предстоятелі мусять мати покору. Хай він (Філарет. - Ред.) трудиться, працює для розвитку церкви... Я свою покору проявив і закликав його до покори", - сказав митрополит Макарій.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
сказал и сел в лимузин, лязгая золотыми цепурами и прочими украшениями к платью....
И да - эти..... "мужики" - борются против геев
Которые на их фоне - сплошь гераклы да цезари. Чем больше попы визжат, тем смешней они сами. Подумать только - бохсоздал по подобию, но ведьмы, еретики, Ляшко и Зеля - злые.(Зеля насыпает монет) ой, то есть добрые(визжит поп)
смехотворная секта поедателей богов
че ты тут защищаешь этих разводил то? там любой такой же как и эти кириллы и фили. Ну да, бывают и больные, что реально в этот бред верят - как болгарский кто-то там. ездил на работу(!) вна трамвае
парень, ты нормальный ваще? давай поспорим что этот, как там кликуха, живет шо называется, "припевая"? серир башка(т.е., подумай - если бы так дело пошло, каковы у тя шансы были бы выиграть то?)
на нихПорошенка.
Лише йому вдалося згуртувати цю братію, на спільну працю заради України.
А зараз прихильники одного з святих отців вигукують оно : «Філарет, наш патріарх!!!»
Відразу згадався 2012 (чи то був 2013), коли під час вояжу Гундяєва по Україні, в Києві, за командою фсбешної монашки: «Улибаємся і машем ! Улибаємся і машем !» бабушкі волали : «Кіріл, наш патріарх!!!!, Кіріл, наш патріарх !!!»...
Сумно....
«Андрій Ткачук 58493a2b
Це ти МЕЛИШ (Слово «мелиш», пишеться не через И, а через Е.)
Ти сам розумієш написане тобою? Які вибори?
Президентські вибори ЗАКІНЧИЛИСЯ о 20:00; 21 квітня 2019 року .
Чи ти тільки но вийшов з алкогольної коми?
а хто тобі сказав шо мені треба твоєї допомоги?
біганина з попами мені наприклад - відразлива. "веселись")
Невже це так важко зрозуміти?
Такой кидок парошенка и епифания ( с мал. букв.) Филарет-борец за Украину не заслужил