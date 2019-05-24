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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:УАПЦ (20) Філарет (180) ПЦУ (348)

 Є обраний предстоятель. Решта мусять мати смирення, - митрополит Макарій закликав патріарха Філарета до покори

Митрополит Макарій, який до утворення помісної церкви очолював Українську автокефальну церкву (УАПЦ), вважає, що якщо є обраний предстоятель Православної церкви України, то всі інші мусять мати смирення.

Так він прокоментував перед початком Синоду ПЦУ останні заяви почесного патріарха Філарета щодо Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо є обраний предстоятель, то він є предстоятель. Все. Інші предстоятелі мусять мати покору. Хай він (Філарет. - Ред.) трудиться, працює для розвитку церкви... Я свою покору проявив і закликав його до покори", - сказав митрополит Макарій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми лише привіталися. Запитань у мене до нього не було, - Епіфаній повідомив, що не спілкувався з Філаретом на інавгурації Зеленського

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128679
 
   
 Топ коментарі
 
От що, коли нема на них Порошенка.
Лише йому вдалося згуртувати цю братію, на спільну працю заради України.
А зараз прихильники одного з святих отців вигукують оно : «Філарет, наш патріарх!!!»
Відразу згадався 2012 (чи то був 2013), коли під час вояжу Гундяєва по Україні, в Києві, за командою фсбешної монашки: «Улибаємся і машем ! Улибаємся і машем !» бабушкі волали : «Кіріл, наш патріарх!!!!, Кіріл, наш патріарх !!!»...
Сумно....
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и шо,и есть факты лязганья макарием золотыми цепурами? Есть избранный предстоятель. Остальные должны иметь смирение, - митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению - Цензор.НЕТ 6505или это так,для убедительности?так ты достигаешь противоположной цели,кацапча...
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что ты мелиш идиот порох это замутил потому что скоро президентские выборы но это ему не помогло комунальные тарифы и корупция уничтожили его как президента
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Есть избранный предстоятель. Остальные должны иметь смирение\\\\\\

сказал и сел в лимузин, лязгая золотыми цепурами и прочими украшениями к платью....
И да - эти..... "мужики" - борются против геев Есть избранный предстоятель. Остальные должны иметь смирение, - митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению - Цензор.НЕТ 7197
Которые на их фоне - сплошь гераклы да цезари. Чем больше попы визжат, тем смешней они сами. Подумать только - бохсоздал по подобию, но ведьмы, еретики, Ляшко и Зеля - злые.(Зеля насыпает монет) ой, то есть добрые(визжит поп)
смехотворная секта поедателей богов Есть избранный предстоятель. Остальные должны иметь смирение, - митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению - Цензор.НЕТ 7293
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и шо,и есть факты лязганья макарием золотыми цепурами? или это так,для убедительности?так ты достигаешь противоположной цели,кацапча...
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аааа, так поп может в келье живет?

че ты тут защищаешь этих разводил то? там любой такой же как и эти кириллы и фили. Ну да, бывают и больные, что реально в этот бред верят - как болгарский кто-то там. ездил на работу(!) вна трамвае
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ну да, я тебе буду искать факты шо собака может укусить, а поп может(всегда) жить в роскоши.
парень, ты нормальный ваще? давай поспорим что этот, как там кликуха, живет шо называется, "припевая"? серир башка(т.е., подумай - если бы так дело пошло, каковы у тя шансы были бы выиграть то?)

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Пачетным патриарх...па нечетным Есть избранный предстоятель. Остальные должны иметь смирение, - митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению - Цензор.НЕТ 2314 АльцгеймерДополнительная информация о запросеалцгеймер»Дополнительная информация о запросе
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От що, коли нема на них Порошенка.
Лише йому вдалося згуртувати цю братію, на спільну працю заради України.
А зараз прихильники одного з святих отців вигукують оно : «Філарет, наш патріарх!!!»
Відразу згадався 2012 (чи то був 2013), коли під час вояжу Гундяєва по Україні, в Києві, за командою фсбешної монашки: «Улибаємся і машем ! Улибаємся і машем !» бабушкі волали : «Кіріл, наш патріарх!!!!, Кіріл, наш патріарх !!!»...
Сумно....
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что ты мелиш идиот порох это замутил потому что скоро президентские выборы но это ему не помогло комунальные тарифы и корупция уничтожили его как президента
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«Андрій Ткачук 58493a2b что ты мелиш идиот порох это замутил потому что скоро президентские выборы...»(с)
«Андрій Ткачук 58493a2b

Це ти МЕЛИШ (Слово «мелиш», пишеться не через И, а через Е.)
Ти сам розумієш написане тобою? Які вибори?
Президентські вибори ЗАКІНЧИЛИСЯ о 20:00; 21 квітня 2019 року .
Чи ти тільки но вийшов з алкогольної коми?
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сумно коли голова дурна і віриш в говіркі кущі та 200тонн продуктіз з п.яти риб Є обраний предстоятель. Решта мусять мати смирення, - митрополит Макарій закликав патріарха Філарета до покори - Цензор.НЕТ 3582
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Сумуй. Нажаль, нічим тобі допомогти не можу.
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а хто тобі сказав шо мені треба твоєї допомоги?
біганина з попами мені наприклад - відразлива. "веселись")
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Зате зараз маємо Українську МИТРОПОЛІЮ, замість московського патріархату.
Невже це так важко зрозуміти?
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Главноє, что Украинская МИТРОПОЛИЯ, НЕ ПОДЧИНЯЄТСЯ московскому патриархату.
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А УПЦ КП и не подчинялась московскому патриархату и была независима, хоть и без томоса. А сейчас потянулась за томосом и залезла в кабалу.
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Ми маємо не Українську, а Стамбульську митрополію. А Московський патріархат як був так і залишився. А Українська незалежна церква - Київський Патріархат була ліквідована.
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Що малий, що старий вередує..Подаруйте діду якусь цяцьку, хай бавиться.
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Филарет вечный борец за идею,за независимую Украину
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Епифания купил нарик с барыгой предлагая церковную власть
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Я верующий атеист ...
Такой кидок парошенка и епифания ( с мал. букв.) Филарет-борец за Украину не заслужил
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Лицемер.Сам в расколе 27 лет теперь учит смирению такого же слепого.Слепой заведет слепого в яму
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Какое нафиг повиновение?!Залили небось в свои чресла по литру сливянки,що морды повспыхивали як жопа у жар-птицы...И давай рассуждать о смирении.Шо расслабились?Дед каже вам прямым текстом,що Украине треба Патриорхат,щоб вбить кол в сердце Мордора.А вы,про повиновение зароптали Є обраний предстоятель. Решта мусять мати смирення, - митрополит Макарій закликав патріарха Філарета до покори - Цензор.НЕТ 1057
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЄ обраний предстоятель. Решта мусять мати смирення, - митрополит Макарій закликав патріарха Філарета до покори
 
 
 
 
 
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