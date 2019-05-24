 "Яндекс" придбав ексклюзивне право на показ у РФ шоу "Слуга народу"

Про це "Ведомостям" повідомив представник компанії, передає Цензор.НЕТ.

Тепер росіяни зможуть подивитися серіал за передплатою на заблокованому в Україні сервісі "КиноПоиск".

Нагадаємо, "Слуга народу" розповідає про вчителя історії, який став президентом України. Серіал був знятий "Студією Квартал 95". Прем'єра відбулася на каналі "1+1" у листопаді 2015 року. Шоу стало одним з найпопулярніших на українському телебаченні.

На російському ТБ його досі не показували.

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