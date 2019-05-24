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Все про:Яндекс (21) Слуга народу (5)

 "Яндекс" придбав ексклюзивне право на показ у РФ шоу "Слуга народу"

Компанія "Яндекс" придбала ексклюзивні права на показ в інтернеті на території Росії серіалу "Слуга народу", в якому виконав головну роль чинний президент України Володимир Зеленський.

Про це "Ведомостям" повідомив представник компанії, передає Цензор.НЕТ.

Тепер росіяни зможуть подивитися серіал за передплатою на заблокованому в Україні сервісі "КиноПоиск".

Нагадаємо, "Слуга народу" розповідає про вчителя історії, який став президентом України. Серіал був знятий "Студією Квартал 95". Прем'єра відбулася на каналі "1+1" у листопаді 2015 року. Шоу стало одним з найпопулярніших на українському телебаченні.

На російському ТБ його досі не показували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков очолить список партії "Слуга народу" на парламентських виборах, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128673
 
   
 Топ коментарі
 
у ЗЕДЕБИЛОВ которые в прошлом электохрат п "Яндекс" приобрел эксклюзивное право на показ в РФ шоу "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 6739 Рыгов...
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Тобто торгівля на крові з росією не є мародерством, якщо торгує Зеленський "Яндекс" приобрел эксклюзивное право на показ в РФ шоу "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 712
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Очередное Брависсимо ЗеДебилам. Какое уже за эти три дня? Тридцатое?
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Торговля на крови...или как..?? Что скажут товаришЧи зебени..??
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Не, ну это же не шоколад..., кал - можно на экспорт)))))
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Зебуины скажут, что это "продвижение украинской культуры прямо в логово врага".
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Это моя не совсем психически здоровая поклонница. Альтернативно думающая. Мы вчера тут с ней познакомились. Теперь она за мной бегает по веткам.
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видать это оно - трансвестит походу уж больно громко свестит
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так порохоботы все слова используют с приставкой зе. зелогика, зеко-*****, зебуины, и т.д. Следовательно, все порохоботы - зедебилы.
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"Порохоботская" команда с приставкой Зе - ЗеКоманда.
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мда... такую за руль пускать опасно. это ж абизяна с гранатой.
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точно. порохоботов - зедебилов не то, что за руль, даже за комп пускать нельзя.
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"Порохоботский" презедент
"Яндекс" придбав ексклюзивне право на показ у РФ шоу "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5245

Похоже, что психиЗестрическая больница не для "порохоботов". :D
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Я так и догадывался, что это "порохоботы" на плакате "Зе!" написали
"Яндекс" придбав ексклюзивне право на показ у РФ шоу "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 9263

Чтобы в рояль... в конец уничтожить Украину :D
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так я то же самое и говорю. порохоботы мозгами поехали на Зеленском, значит они зедебилы.
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Мозги? Ты хоть знаешь значение этого слова, если не видишь - кто использовал всюду "ЗЕ!" в своей предвыборной агитации? Но этот пост я не тебе написал, а на форум.
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Не трогайте ее...Она - дама очень впечатлительная. Не смотрите, что у нее взгляд отрешеннный, волосы всклокоченные и кулак прижат к груди. Она может и укусить.
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Вас пытаются троллить, включив дурачка. Не кормите, разве что развлечься хотите таким образом.
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Я уже одного троля, который обещал меня затролить, отправил на совет форумчан куда он побежал, заскулив и поджав хвост как щенок.
.
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Нехай цапи дивляться на нашого "Слугу", потім на свого пуйла і заздрять мовчки "Яндекс" придбав ексклюзивне право на показ у РФ шоу "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 4199
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Ваащє звєрь цей Зеленський!! Петро Олексійович конхветами карієс визивав у касабів, а цей все зробив, щоб вони осліпли!! Молодець!
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И при этом - более качественный продукт, т.к. испытан на зелекторате....
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Уважаемые 75 % жителей Смартфонии, нам 25 % граждан Украины интересно когда Ваш Чувак Зебог займется реальной работой. Мы с пониманием относимся к тому, что Вы заслали к нам много Чуваков Свидетелей Зебога, но надеемся на пришествие Главного Чувака Зебога.
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Виникає враження що Коломойський робить усе можливе щоб був Майдан.
Питання для чого це йому.
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Він сам у шоці. Він думав "приколоться"...і не здогадувався про 75%.
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Та ні. Перед Майданом треба серйозно укріпити позиції. Під час Майдану росіяни перейдуть в наступ.
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Коломойському рашка нафіг не потрібна, якщо чесно. Бєня любить гроші. Ось і все.
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Гадаєш, рашка не здатна заплатити Коломойському хоча б 20 мільярдів євро?
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Колома точно знає, як *йло вчиняє зі своїми "олігархами", які не входять в "Кооператив Озеро". Тобто..не все так просто. Коломойський жадібний, але не самовбивця. А ось Зєля і жадібний, і самовбивця. Бо АйКью - 60.
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Так а ти впевнений що Коломойський ще не в кооперативі ;Озєро;?
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Ні в якому разі. Вони з *уйлом ніколи не знайдуть спільну мову. Бо для Коломи - *уйло - ГОЙ і КАЛМИК.
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Однако для Фукса, нынешнего соратника Коломойского, - нет...
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Ну, если Фукс думает, что его фамилия сильно отличается от Гусинского, Березовского или Ходорковского...тогда да.
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А для того, что миротворцы казламордые уже греют моторы на границах Украины. "Яндекс" придбав ексклюзивне право на показ у РФ шоу "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 9452
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Владимир Александрович, это тот самый "бизнес на крови" с агрессором, которым вы тыкали в глаза Пороху, или это "совсем другое" и мы всё не так поняли?
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Тобо! Тобо! Тобохороп! Тобохороп! Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку!

эх...Филипп Филиппович...Клим Чугункин. Две судимости, алкоголизм, "всё поделить", хам и свинья. (с)
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Что это я сейчас прочитал? Ранний Шариков? А на русском или украинском можешь написать то что хотел донести до меня?

"Яндекс" придбав ексклюзивне право на показ у РФ шоу "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 8483
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Это ответ фанов Владимира Александровича в первой строчке.
Вторая строчка: обращение "коллеги к коллеге" в узком врачебном коллективе "на шести аршинах".
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Ні. То є пропаганда української культури.
Я сам був порохоботом, але сьогодні подивився 4 сезони ;Слуги Народу; поспіль і тепер вірю Голобородьку більш ніж рідній матері!
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У нас война,а у барыги зельмана одна думка,как вторговать повыгодней...
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Хтось дивується реаліями країни цапії? Ось відповідь параші на успіхи Ілона Маска:
"предприятие "Роскосмоса" закажет около двух тысяч голодных пиявок"

Незабаром і глистами почнуть займатися.
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О, а как же бизьнес на крови? Але Зелебоба, сколько бабосиков скосил? Или ты передал всё Шефиру, а потом назначил Шефира в АП?
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Липецка хфабрика,канхфеты рашен у сепаров,тарговля на крови.Че еще зедебилы скажут в оправдание своего честного и праведного бессеребренника?А,догадываюсь-вы все врети,ето папередники.
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твоя липецкая фабрика уже как года два закрытая, там разве что уборщики и охрана работает и не каких конфет не производят, завод арестован, по больше фейковых новостей смотри
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Он стебется. Разве из текста не ясно?
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скоро все сепары налугандонии (ага, все 5%) и нарасеянские отпускники (оставшиеся 95%) смогут посмотреть "Слугу народа" не вылезая из окопа.
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И в результате выберут у себя в Мордоре Галустяна президентом. Хотя...о чем это я? Я погорячился.
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у нас не только кинопоиск заблочен, но и яндекс тоже, на канале зели что на ютубе модно и так посмотреть там просмотров 10ть лямов
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Клятый Порошенко - мародер, продал в Россию кино про нашего молодого зеленого президента, который не торгует на крови.
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Как вариант...))))))))))))))))))))))) Зебилам понравится.
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а торговля с агрессором - разве не бизнес на крови?
ау зебенята!!!!
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Порох хоть своими шоколадками травил русню всяким пальмовым маслом,а этот наоборот будет развлекать и ублажать.Где там наши зрадойобики со вскуреками "торгівля на крові" итд?
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"Рошен" - очень качественная продукция. Главное - ценовая категория. (не жлобиться, одним словом). Я сколько другое дерьмо всякое ел..."Рошен" - зе бест из нашей кондитерки.
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ай-йяй-яй какая досада - неужели Владимир Александрович Неоффшорный ничего не получит и не сможет купить себе новый велосипед?)
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Тут многие гундели на пороха (сражу скажу порох мне побоку, ну а зе ещё ниже) за его липецкую фабрику , и шо вы теперь пропоёте зедебилы о своём зебоге о его бизнесе. Ваш зебог свой бизнес отдал в управление соучредителю, а соучредителя назначилил своим советником , каждый второй назначенец из окружения зе и 95 квартал , а гдеже обещанные профессионалы?Нарушение законов Украины раз за разом ,чтобы оставить богдана , кто он для Украины , да некто, но он бенин составлениек и будем ждать решение КС.Вообщем жизнь как в сказке, чем дальше тем страшнее.
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Липецкую фабрику Порошенко сразу арестовали и закрыли. А тут наоборот бизнес в гору пошел... КАНХФЕТЫ РАШЕН в рассии продают!!!! Порошенко .. на крови...
А клоун тихонько торгует и все ОК, зебилы молчат. Давайте крик поднимайте!!
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