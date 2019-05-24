 "Яндекс" придбав ексклюзивне право на показ у РФ шоу "Слуга народу"

Про це "Ведомостям" повідомив представник компанії, передає Цензор.НЕТ.
Тепер росіяни зможуть подивитися серіал за передплатою на заблокованому в Україні сервісі "КиноПоиск".
Нагадаємо, "Слуга народу" розповідає про вчителя історії, який став президентом України. Серіал був знятий "Студією Квартал 95". Прем'єра відбулася на каналі "1+1" у листопаді 2015 року. Шоу стало одним з найпопулярніших на українському телебаченні.
На російському ТБ його досі не показували.
Похоже, что психиЗестрическая больница не для "порохоботов". :D
Чтобы в
рояль... в конец уничтожить Украину :D
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Питання для чого це йому.
эх...Филипп Филиппович...Клим Чугункин. Две судимости, алкоголизм, "всё поделить", хам и свинья. (с)
Вторая строчка: обращение "коллеги к коллеге" в узком врачебном коллективе "на шести аршинах".
Я сам був порохоботом, але сьогодні подивився 4 сезони ;Слуги Народу; поспіль і тепер вірю Голобородьку більш ніж рідній матері!
"предприятие "Роскосмоса" закажет около двух тысяч голодных пиявок"
Незабаром і глистами почнуть займатися.
ау зебенята!!!!
А клоун тихонько торгует и все ОК, зебилы молчат. Давайте крик поднимайте!!