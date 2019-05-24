 На синод ПЦУ прибув Філарет. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ПЦУ.
Зазначається, що в синоді беруть участь постійні члени: Святійший Патріарх Філарет, митрополит Львівський Макарій і митрополит Вінницький і Барський Симеон, а також тимчасові: митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій, архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір, архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архієпископ Чернівецький і Хотинський Герман, архієпископ Вишгородський Агапіт та єпископ Дніпровський і Криворізький Симеон.
Синод відбувається на території Національного заповідника "Софія Київська".
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
бо офіційно УПЦ вже не існує.
А це було ОФІЦІЙНЕ (з натяжкою лише для внутрішньоукраїнського користування) Звання предстоятеля СЕКТИ УПЦ КП.
Більше ніж удвічі...
Людовик ХIV, принял эдикт Фонтенбло - имеем Францию.
Фердинанд и Изабелла изгнание не христиан и испанская инквизиция - имеем Испанию
Папы Римские борьба с протенстантизмом -Италия (отдаленно, конечно, по поводу пап)
в Германии чуть позже, тоже шли религиозные разборки.
Таким образом видно, что в там где есть своя церковь есть и своя страна.
У нас, только сейчас начинается.
Епіфанію мужності не позичати ,а ле є певні церковні "тонкощі" ,котрі не дають напевне цього зробити..
Думаю ,буде звернення(згідно Томосу" в Константинополь для "розрулення ситуації" ,після чого КОНСТАНТИНОПОЛЬ відсторонить Філарета від виконання обовязків митрополита)
Але маразматику з амбіціями і "необузданою гординею" Цього замало..
До чего же они жалкие то...
Сидят мужики в платьях, в золоте, рассказывая о страданиях бездомных и сиротах..... И главное - стаду нравится. Самая ничтожная и отвратительная ветвь секты "двухпалочников" - т.н. правослабие!
-Много нас, а он один.
Гип-гип ура!