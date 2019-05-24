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Все про:Філарет (180) синод (23) Епіфаній (150) ПЦУ (348)

 На синод ПЦУ прибув Філарет. ФОТО

У Києві розпочався синод Православної церкви України під головуванням предстоятеля церкви митрополита Епіфанія. У засіданні бере участь почесний патріарх Філарет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ПЦУ.

Зазначається, що в синоді беруть участь постійні члени: Святійший Патріарх Філарет, митрополит Львівський Макарій і митрополит Вінницький і Барський Симеон, а також тимчасові: митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій, архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір, архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архієпископ Чернівецький і Хотинський Герман, архієпископ Вишгородський Агапіт та єпископ Дніпровський і Криворізький Симеон.

На синод ПЦУ прибув Філарет 01

Синод відбувається на території Національного заповідника "Софія Київська".

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128672
 
 
 Топ коментарі
 
пора бы Филарету гордыню смирить и вместе ПЦУ строить , а не за патриаршество бороться
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А который там на ноутбуке рассматривает горящую путёвку в экзотическую страну?Имя, сестра, имя!
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Что за чушь митрополит Филарет,когда он патриарх
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Патріарх -це зараз з боку Філарета САМОЗВАНСТВО )

бо офіційно УПЦ вже не існує.
А це було ОФІЦІЙНЕ (з натяжкою лише для внутрішньоукраїнського користування) Звання предстоятеля СЕКТИ УПЦ КП.
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пора бы Филарету гордыню смирить и вместе ПЦУ строить , а не за патриаршество бороться
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пора залишити справи розбудови молодшим.
Більше ніж удвічі...
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Курочка Ряба + 12 ее яиц. Или Симба + 12 пимонов. Или Гитчи Маниту + 12 валькирий.)
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Компиляция информации никогда не заменит процесс мышления.
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Все что нужно стране сейчас, как и 300 лет назад, это единство, и спокойное движение вперед. Хотелось бы что бы воссозданная церковь, послужила скрепляющим фактором этого процесса.
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В Европе религиозные войны как раз 400-300лет тому и окончились. Генрих VII искоренил папскую церковь, основал англиканскую - сейчас имеем Великобританию.
Людовик ХIV, принял эдикт Фонтенбло - имеем Францию.
Фердинанд и Изабелла изгнание не христиан и испанская инквизиция - имеем Испанию
Папы Римские борьба с протенстантизмом -Италия (отдаленно, конечно, по поводу пап)
в Германии чуть позже, тоже шли религиозные разборки.
Таким образом видно, что в там где есть своя церковь есть и своя страна.
У нас, только сейчас начинается.
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і НЕобхідна умова цього (перехід нарешті парафій УПЦ кп(вже неіснуючої) -відправка Філарета на почесну пенсію..

Епіфанію мужності не позичати ,а ле є певні церковні "тонкощі" ,котрі не дають напевне цього зробити..

Думаю ,буде звернення(згідно Томосу" в Константинополь для "розрулення ситуації" ,після чого КОНСТАНТИНОПОЛЬ відсторонить Філарета від виконання обовязків митрополита)
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Заметьте, что во всех перечисленных событиях, решение принималось не церковной властью , а пусть и очень религиозными королями, церковники были исполнителями монаршей воли.

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Для меня очевдно, что церковь изначально, с времен императора Константина, да и раньше, была и есть структурой гос власти, так ее и нужно воспринимать. И при всех ее недостатках государство не может себе позволить держать в своем теле церковь соседнего, агрессивного государства, это нонсенс.
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Не совсем с Вами согласен. Да есть страны (как пример Курятник, Греция) где церковь структура власти. Но в основном большинстве она выведена из власти. В Украине сусуществуют Ислам, Иудаизм, Христиане различных конфессий, но вопросы возникают только к РПЦ. Возможно, что именно потому что РПЦ структура гос.власти в Курятнике.
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Не хочу спорить, в дебри лезть. Знаю, что Иисус ставил перед собой совсем другие задачи, он не собирался плодить эту армию бородатых бездельников, а получилось так как получилось, и вопросы Веры тут на пятом месте.
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Відсторонить Філарета від виконання обов'язків митрополита???? Ви думаєте це Філарета зупинить???? Філарет властолюбивий тчеславний самодур, якому всі ці заборони до лампочки.
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А который там на ноутбуке рассматривает горящую путёвку в экзотическую страну?Имя, сестра, имя!
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Ти, як море побачив, так тобі "неизвестно чего" в голову прийшло. Це вид на гору Афон. Чув таке? Очевидно стоїть, як заставка, на робочому столі.
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Фото в студию, где показана эта гора с такого ракурса. Сказать можно всякое...
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Там один с ноутбуком пришел в варгеймы будет рубиться
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Очевидно мужик на сайт Бога зашёл. Там кстати есть раздел ангельской порнографии. Не рекомендую но послушать можно.
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Дедушка никак не успокоится. Патриарх хренов. Уже срет мимо унитаза, а от корыта и власти не оторвешь. Бог там даже не ночевал.
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Филарет - почетный патриарх, у нас не патриархат, а митрополия в составе Константинопольского патриархата, поэтому у нас митрополиты, пока...
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з часом буде Патріархат..

Але маразматику з амбіціями і "необузданою гординею" Цього замало..
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Попы с удовольствием юзают новейшую технику, "забыв" что это сотона делает все эти джипы и ноутбуки. Как настоящие лицемеры, они просто сказали: это "бохдал". Витя Дедюхин, поп-порохолюб, высрал: Боб дал нам мобильную связь...
До чего же они жалкие то...
Сидят мужики в платьях, в золоте, рассказывая о страданиях бездомных и сиротах..... И главное - стаду нравится. Самая ничтожная и отвратительная ветвь секты "двухпалочников" - т.н. правослабие!
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-Мы делили апельсин.
-Много нас, а он один.
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Петя поселил в разум некоторых малодушных Томобесие. И теперь лента полна клерикальных новостей. Зеленский вчера ни слова про религию айтишникам не сказал. Значит что? Значит нехороший он, не верит в исцеление молитвой.
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держите в курсе--какой прок от ряженого шабаша этого человеку..
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНа синод ПЦУ прибув Філарет. ФОТО
 
 
 
 
 
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