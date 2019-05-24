 Нищук піде на вибори в Раду і готовий претендувати на голову комітету з культури або знову очолити Мінкультури

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Нищук журналістам 24 травня в Києві, відповідаючи на запитання, чи буде він балотуватися на виборах в парламент.
"На відміну від попередніх часів у 2014 році у мене був цікавий досвід, я пропрацював 9 місяців, почали важливі процеси. Мені все сказали, що я добре знаю творче співтовариство, "ти на своєму місці, ти залишайся", і я не пішов парламент. Потім прийшли політсили, і були призначені політичні особи з тих, хто пройшов до парламенту. Це мене навчило", - сказав Нищук.
На його думку, для того, щоб продовжувати розпочаті реформи і мати важелі впливу на рішення він піде в політику.
У той же час Нищук ще не визначився з форматом участі у виборах - або в списку якоїсь партії, або як самовисуванець.
Крім того, на запитання, чи готовий він очолити Мінкультури після виборів, Нищук відповів, що це один з варіантів.
"Другий варіант - якщо будуть інші коаліційні рішення, я, пропрацювавши два терміни в міністерстві, можу претендувати на голову комітету з питань культури", - додав міністр.
Серед іншого, він зазначив, що поки не мав консультацій у сфері культури з новою командою президента Володимира Зеленського. "Глобальні політичні процеси тривають - ще, на жаль, не до культури".
Он уже накультурил!
Але хабарі за голосування у Ахметова брати - це погано. Це навіть тягне на кримінал
Такое вытворяет.
А раньше не хотел быть министром
Але ,як виявилось ,повний імпотент у бюрократичній атмосфері Міністерства..
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ПОРА ЛІКВІДОВУВАТИ ВЗАГАЛІ.