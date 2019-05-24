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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:вибори (3823) Міністерство культури (145) Нищук (120)

 Нищук піде на вибори в Раду і готовий претендувати на голову комітету з культури або знову очолити Мінкультури

Міністр культури України Євген Нищук заявив, що братиме участь у виборах Верховної Ради і готовий претендувати на пост глави парламентського комітету з питань культури і духовності або знову очолити міністерство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Нищук журналістам 24 травня в Києві, відповідаючи на запитання, чи буде він балотуватися на виборах в парламент.

"На відміну від попередніх часів у 2014 році у мене був цікавий досвід, я пропрацював 9 місяців, почали важливі процеси. Мені все сказали, що я добре знаю творче співтовариство, "ти на своєму місці, ти залишайся", і я не пішов парламент. Потім прийшли політсили, і були призначені політичні особи з тих, хто пройшов до парламенту. Це мене навчило", - сказав Нищук.

На його думку, для того, щоб продовжувати розпочаті реформи і мати важелі впливу на рішення він піде в політику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради

У той же час Нищук ще не визначився з форматом участі у виборах - або в списку якоїсь партії, або як самовисуванець.

Крім того, на запитання, чи готовий він очолити Мінкультури після виборів, Нищук відповів, що це один з варіантів.

"Другий варіант - якщо будуть інші коаліційні рішення, я, пропрацювавши два терміни в міністерстві, можу претендувати на голову комітету з питань культури", - додав міністр.

Серед іншого, він зазначив, що поки не мав консультацій у сфері культури з новою командою президента Володимира Зеленського. "Глобальні політичні процеси тривають  - ще, на жаль, не до культури".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", БПП і "Батьківщина", - опитування

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128667
 
   
 Топ коментарі
 
Це українська високодуховність, що вміє промовляти, та не вміє ефективно працювати , штатний захисник високих ідеалів.
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Це українська високодуховність, що вміє промовляти, та не вміє ефективно працювати , штатний захисник високих ідеалів.
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Вообще лицом смахивает больше на Курта Рассела, в голове только совершенно другое.
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Боже упаси Украину от этого Нищука!
Он уже накультурил!
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Бідненька.. Шо ж ви в цій країні робите.. мінімум 20 мільйонів ідіотів..Вам би до росіян.. Вони справжні розумники Нищук піде на вибори в Раду і готовий претендувати на голову комітету з культури або знову очолити Мінкультури - Цензор.НЕТ 5541
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Ага, на раші "розумників" аж 86%, а в Україні лише 73%.
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уже начались поправки в " мовный" закон. Если раньше было правило "как слышится так и пишется", то теперь новое правило - "как хочется так и пишется". Герсону и Гарькову Слава!
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А тобі що до закону про мову? Ти ж крім собачої жодної не знаєш....
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тепер на жінку члена тра казати членкиня!!!
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В принципе зааон о люстрации особо то и не нужен, достаточно воли президента, который поубирает всех мародеров и расставит проукраинских руководителей.
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Да что ж они все в Раду как до первого микрофона рвутся.....Скоро лето, хоть самому создавай партию Потеем вместе и идти в нардепы
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Мародерський Ніщук підлаштував Юлі абструкцію на Майдані за допомогою хрунів з фсбшної Сволоти. Хруні перевзулись в порошенківських мародерів, але все одно залишились хрунями. Спочатку хруні противсіх привели Янека. Потім добре відомого з 2005го пройдисвіта. А відповідальність у хрунів має бути якась?
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Мародерську підніжку Ніщука - в політичний смітник. Крапка
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Крааасивый.... Как это Ляшко его еще не взял в "команду"?
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Ляшко такий бешкетник...
Але хабарі за голосування у Ахметова брати - це погано. Це навіть тягне на кримінал
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Це той що під час "майдану" крутився біля сєні і тягнибока?
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Как видим - не зря: должность себе "выкрутил" возле корыта.
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Як же власть портит человека
А раньше не хотел быть министром
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Так ,Ніщук хороша людина,патріотична ,учасник Майдану...

Але ,як виявилось ,повний імпотент у бюрократичній атмосфері Міністерства..

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ПОРА ЛІКВІДОВУВАТИ ВЗАГАЛІ.
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ну теперь поорать с трибуны мало на министра
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И Нищуку власть понравилась, а тоже как ЗЕблоид шел на "один" термін... Нищук піде на вибори в Раду і готовий претендувати на голову комітету з культури або знову очолити Мінкультури - Цензор.НЕТ 2488
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНищук піде на вибори в Раду і готовий претендувати на голову комітету з культури або знову очолити Мінкультури
 
 
 
 
 
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