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Все про:Гаага (115) Гаазький трибунал (102) компенсації (118) Крим (6848) Росія (17179)

 Міністерство юстиції РФ збирається оскаржити 6 рішень міжнародних судів за позовами українських компаній щодо майна, експропрійованого Росією під час окупації Криму

Росія вважає суми компенсацій, які має сплатити за майно українських компаній в окупованому Криму, "надто завищеними".

Про це заявив заступник міністра юстиції РФ Михайло Гальперін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

"Є дуже багато аргументів, зокрема пов'язаних з розмірами компенсацій, які, звичайно, явно неспівмірні з вартістю того майна, яке було вилучено. ... Арбітражі не мали можливості або просто не захотіли розбиратися в цих сумах", - заявив Гальперін.

Він вважає, що Росія "впевнено може довести і в арбітражах, і в державних судах те, що ці суми неспівмірні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд ООН залишив у силі винесений Гаазьким трибуналом довічний термін сербському генералу Караджичу

При цьому РФ заявляє, що міжнародні інстанції, які винесли ці рішення, не мали такої компетенції.

"Нам треба ще дуже уважно подивитися, як були придбані ці активи, тими, хто зараз заявляє себе інвесторами", - додав заступник голови Мін'юсту країни-окупанта.

Усі шість рішень про компенсації будуть оскаржені, додав Гальперін, терміни подачі апеляції залежать від національного законодавства держав, у чиїх судах слухатиметься апеляція. При цьому він не уточнив, про які суми йдеться.

У лютому постійна палата третейського суду в Гаазі постановила, що Росія має сплатити "Приватбанку" більш ніж $1 млрд компенсації за активи в Криму.

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На початку березня суд при постійній палаті Третейського суду в Гаазі підтвердив вину Росії у втраті "Нафтогазом України" активів групи в Криму. Компанія оцінює вартість втрачених активів у суму до $5 млрд.

У Гаазькому арбітражі розглядається низка подібних справ до РФ. Їхніми учасниками, зокрема, є "Нафтогаз України", "Укрнафта", бізнесмен Ігор Коломойський, підприємство "Дніпроазот".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128665
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно, надо чтобы ещё больше заплатили...
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зачем такая спешка? Зебил собрался референдум о дружбе со свинособаками проводить, решения судов можно будет не исполнять Министерство юстиции РФ собирается обжаловать 6 решений международных судов по искам украинских компаний за имущество, экспроприированное Россией при оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 2962
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Зеленский диджилитализацией и смартфонами всех победит.
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Правильно, надо чтобы ещё больше заплатили...
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А можно сэкономить и ваще не платить. Как? Вернуть Крым.
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Це буде на жаль тривати вічно. Ми ж не платимо 3 млрд баксів позичений в Пуйла незважаючи на рішення англійських судів. Апеляції, касації, розгляд знову у першій інстанції...
Зате ми отримуємо задоволення, віртуальні гроші і моральні переваги. На жаль.
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"Нам надо еще очень внимательно посмотреть, как были приобретены эти активы, теми, кто сейчас заявляет себя инвесторами"Источник: https://censor.net.ua/n3128665

А какая разница, суд рассматривает иск владельцев. Хотите разобраться,как были приобретены, подавайте иск в Суд и там разбирайтесь, но деньги вперед. А вот если суд (не ваш петушиный) установит что действительно владелец другой тогда опять в суд о взыскании "убытков". Дебилы, б..я(с).
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зачем такая спешка? Зебил собрался референдум о дружбе со свинособаками проводить, решения судов можно будет не исполнять
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Ну ему сейчас уже и ЙУлька мозги начинает править, и Вакарчук, не говоря уже о БПП и НФ и Ляшке. Останется ЧУВАК Зерро без коалиции в новом парламенте.
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Коломойский сказал дружить, значит дружить!
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Посмотрим, что сделает Зерро, когда со штатов придет малява о выдаче Бени.
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- Какіє ваші доказатєльства? (с) х/ф "Червона спека"

- Моі докУмєнти - уси, лапи, хвост.(с) м/ф "Канікули в Простоквашино"
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Зеленский диджилитализацией и смартфонами всех победит.
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ЗАБЕЙТЕ, ЕТО ВСЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РИНКА, ТЕРПИЛАМ НАДО ЧЕМ ТО ГОРДИТСЯ, В ИТОГЕ ЗАПЛАТЯТ ЕСЛИ НЕ ОНИ ТАК ИХ ДЕТИ, ЕСЛИ КОНЕЧНО ПЛЕШИВИЙ ВСЕХ В РАЙ НЕ ЗАБЕРЕТ С СОБОЙ
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ха! уже "сильно завышенные" требования - раньше ваще шли в отказ. вот что санкции животворящие делают... Міністерство юстиції РФ збирається оскаржити 6 рішень міжнародних судів за позовами українських компаній щодо майна, експропрійованого Росією під час окупації Криму - Цензор.НЕТ 2227
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кацы совсем берега потеряли..? Янки, была же возможность раздробить это чудовище на тысячу мелких улусов в 1991-м..не добили больное животное..оно на нефтедолларах отожралось и вот результат..
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Пусть для начала отменят в своем УК РФ статьи о краже, грабеже, разбое и так далее. А мы посмотрим со стороны, как оно выглядеть будет.
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Логика *****@чей кремляндии: с3,14здить у Украины Крым и все имущество рф имела и право, и полномочия, и компетенцию, а вот международные суды выносить решения по данному делу не имеют компетенции.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономМіністерство юстиції РФ збирається оскаржити 6 рішень міжнародних судів за позовами українських компаній щодо майна, експропрійованого Росією під час окупації Криму
 
 
 
 
 
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