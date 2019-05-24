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Все про:Івано-Франківськ (114) пам'ятник (498) Шухевич (42) Марцінків (3)

 Пам'ятник Шухевичу відкрили в Івано-Франківську. ФОТО

В Івано-Франківську відкрили пам'ятник командувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу.

Його встановили на вулиці Шухевича біля школи-гімназії №2, повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці мер міста Руслан Марцинків, передає Цензор.НЕТ.

"Роман Шухевич у Івано-Франківську не потребує зайвих рекомендацій. Тим більше дивно, що до цього в нашому місті не було гідного пам'ятника йому. Аж до сьогодні ... Цей монумент - засторога ворогам і знак для всієї України, що нація пам'ятає своїх Героїв!" - повідомив Марцинків.

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Памятник Шухевичу відкрили в Івано-Франківську 01
Памятник Шухевичу відкрили в Івано-Франківську 02

Роман Шухевич - головнокомандувач Української повстанської армії з січня 1944 до своєї загибелі в 1950 році. 22 січня 2010 року Президент Віктор Ющенко удостоїв Романа Шухевича звання Героя України. 2 квітня 2010 року Донецький окружний адмінсуд позбавив Шухевича цього звання, оскільки він не був громадянином України. У серпні 2011 року Вищий адміністративний суд залишив це рішення в силі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128664
 
   
 Топ коментарі
 
Слава Україні! Героям Слава!
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Пам'ятник Шухевичу відкрили в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 4904 Каци бояться його як і Бандеру на генному рівні.
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Надо было чтобы Зеленский открыл, по приколу...
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Не, шоб петя.. который дома по русски говорит и молится в рпц)))
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Україна памятає своїх героїв
Низький уклін Герою України Генерал-хорунжому УПА
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Славний був Головнокомандувач !!!
Кацапня і до тепер інстинктивно всирається згадуючи Шухевача чи Бандеру.
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Нація памятає своїх Героїв!
А яке діло іноземцям до того, прошу пояснити....що поганого він зробив твоїй державі.
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То есть воевать чтобы иметь свое государство - это недостойно? Сэр, мне кажется что вы бурят. И я не рад что не "тот самый", которого развлекал Кабиздон Пам'ятник Шухевичу відкрили в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 6372
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Ну видно же по никнейму, что это ботва лишнехромосомная...
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Пох. У нас свои герои. Польшу не смущают памятники Карлу X?
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2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича этого звания, поскольку он не являлся гражданином Украины. В августе 2011 года Высший административный суд оставил это решение в силе. Источник: https://censor.net.ua/n3128664

И как парашенка наградил этих судей?
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Эти зелёные патриёты уже тащатся от предложения выбранного ими президента по отношению к стране, против которой воевал Шухевич?
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Каци бояться його як і Бандеру на генному рівні.
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Герою української нації Роману Шухевичу вітання з Маріуполя. На таких величних постатях єднається вся Україна. Помстимо смерть великих лицарів.
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Такой памятник должен стоять в каждом областном центре.
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Так ще більше дивно,що у Львові такого пам"ятника нема...Є Бандері з офігенною стелою,стоїть біля облради Чорновіл,показуючи львівянам аж три середні пальці...а Шухевичу нема...А між тим то можливо єдиний український націоналіст,який на пам"ятник заслуговує...Не продавався,не продавав,а коли справа була програна - не втік за кордон...Загинув тут,на Білогорщі у Львові,в бою,як і водиться у справжніх вояків...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПам'ятник Шухевичу відкрили в Івано-Франківську. ФОТО
 
 
 
 
 
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