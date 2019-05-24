 Пам'ятник Шухевичу відкрили в Івано-Франківську. ФОТО

Його встановили на вулиці Шухевича біля школи-гімназії №2, повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці мер міста Руслан Марцинків, передає Цензор.НЕТ.
"Роман Шухевич у Івано-Франківську не потребує зайвих рекомендацій. Тим більше дивно, що до цього в нашому місті не було гідного пам'ятника йому. Аж до сьогодні ... Цей монумент - засторога ворогам і знак для всієї України, що нація пам'ятає своїх Героїв!" - повідомив Марцинків.
Роман Шухевич - головнокомандувач Української повстанської армії з січня 1944 до своєї загибелі в 1950 році. 22 січня 2010 року Президент Віктор Ющенко удостоїв Романа Шухевича звання Героя України. 2 квітня 2010 року Донецький окружний адмінсуд позбавив Шухевича цього звання, оскільки він не був громадянином України. У серпні 2011 року Вищий адміністративний суд залишив це рішення в силі.
Низький уклін Герою України Генерал-хорунжому УПА
Кацапня і до тепер інстинктивно всирається згадуючи Шухевача чи Бандеру.
А яке діло іноземцям до того, прошу пояснити....що поганого він зробив твоїй державі.
И как парашенка наградил этих судей?
https://www.youtube.com/watch?v=kJ2VN-2loSg&index=30&list=PLDFyi5Px4GMprR1tixSHg7ZaKj-D_daQs
https://www.youtube.com/watch?v=sllL7yBxtiY&index=1&list=PLDFyi5Px4GMprR1tixSHg7ZaKj-D_daQs
https://www.youtube.com/watch?v=J9GNyR8nE3E&list=RDjj1MTTArzPI&index=15
Героям слава!