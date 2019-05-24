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 Школяр на Закарпатті впав у паводкову річку. Рятувальники знайшли його тіло за 3 км від місця події. ФОТО

У Закарпатській області виявили тіло 11-річного хлопчика, якого напередодні паводковою хвилею змило в річку.

Про це повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.

За словами прес-секретаря управління Наталії Батир, сьогодні приблизно о 8:40 одна з пошуково-рятувальних груп у складі місцевого населення виявила тіло хлопчика, який у четвер, 23 травня, впав у річку Вича.

"Місце виявлення розташоване за 3 км від місця падіння, на вул. Яблунів, якою, власне, і протікає річка, в смт Воловець", - повідомила Батир.

Вона також додала, що загалом до пошуків були залучені 20 рятувальників, 12 поліцейських, 5 працівників лісового господарства та майже 20 осіб місцевого населення.

Тіло хлопчика передано для проведення судмедекспертизи, яка встановить причину смерті.

Школяр на Закарпатті впав у паводкову річку. Рятувальники знайшли його тіло за 3 км від місця події 01
Школяр на Закарпатті впав у паводкову річку. Рятувальники знайшли його тіло за 3 км від місця події 02

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Як відомо, 23 травня перед обідом у райцентрі Воловець місцевий п'ятикласник вийшов на перерві зі школи подивитися на річку, рівень води в якій різко підвищився через паводок, і впав у водойму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128663
 
 
 Топ коментарі
 
Цензор, закрой коменты. У людей горе!
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Дебилы, комментарии закройте!!!
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прикро(
горе у батьків
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Цензор, закрой коменты. У людей горе!
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проведения судмедэкспертизы, которая установит причину смерти. Источник: https://censor.net.ua/n3128663 (и так во всём!!без исключения!! ) посмотреть на реку, уровень воды в которой резко повысился в результате паводка, и упал в водоем. Источник: https://censor.net.ua/n3128663 (следите хоть что печатаете)как можно выйти посмотреть на реку а оказаться в водоёме?? Школяр на Закарпатті впав у паводкову річку. Рятувальники знайшли його тіло за 3 км від місця події - Цензор.НЕТ 1738 (в остальном согласен с предыдущим комментом)
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"Паводковая река". Откуда паводок? Высоко-высоко в горах тают ледники, или кто то леса вырубил, и теперь каждый дождь паводок?
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****, всё и так понятно, но зачем тут про леса?! ху_йня ты ботнявая!
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Бідна дитина..... Бедные родители..... ГОРЕ.... Школяр на Закарпатті впав у паводкову річку. Рятувальники знайшли його тіло за 3 км від місця події - Цензор.НЕТ 4172 Вот так- отпускай ребенка в школу, где никто за ним не следит....Барыги повырубали Карпатские леса и теперь всё Закарпатье тонет.... "Позакрывайте комменты"? Что, соя, не хотите слушать правду про своего sцаря??? Гнида! Школяр на Закарпатті впав у паводкову річку. Рятувальники знайшли його тіло за 3 км від місця події - Цензор.НЕТ 6639
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ещё одно ху_йло вылезно из леса вырубленного, тут горе у людей, а падла про своё, проплаченное строчит по методичке, писал же выше и не я один, закройте комментарии ублюдки!!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїШколяр на Закарпатті впав у паводкову річку. Рятувальники знайшли його тіло за 3 км від місця події. ФОТО
 
 
 
 
 
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