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 Розколу в ПЦУ немає: є розбіжності в питаннях будівництва церкви, - Філарет

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет наголосив, що в Україні має бути одна українська церква.

Про це він заявив в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.

"Розколу немає, тільки різний підхід. Одні хочуть зберегти Київський патріархат, а інші хочуть знищити його. У нас не розкол. Є розбіжності в питаннях будівництва Української православної церкви", - сказав Філарет.

Він наголосив, що в Україні має бути одна українська церква.

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"Одна має бути. Ми хочемо, щоб Київський патріархат в Україні для України існував як патріархат, а поза, як сказано в томосі, - митрополія. Для внутрішнього [користування] - патріархат, а для зовнішнього - митрополія", - заявив почесний патріарх.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128657
 
   
 Топ коментарі
 
Переведу на нормальну мову: для внутрісімейного суспільства - ти одружений. Для всіх інших - холостяк...Сумно, що в такому поважному віці так хочеться абсолютної влади. Невже цей білий клобук за стільки років справді до голови приріс?
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"Розколу немає, тільки різний підхід. Одні хочуть зберегти Київський патріархат, а інші хочуть знищити його. У нас не розкол. Є розбіжності в питаннях будівництва Української православної церкви", - сказав Філарет.

НЕМАЄ УПЦ. є ПЦУ, ПРИДУРОК
ТАК.Немає розколу.Є один окремо взятий маразматик Філарет,котрого, з метою збереження Томосу для Пцу, Єпіфанію прийдеться офіційно відправити на пенсію.
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Та нехай буде,як королева в Англии.Тебе,шо жалко?Зараз церква выполняет функцию оружия против Мордора Розколу в ПЦУ немає: є розбіжності в питаннях будівництва церкви, - Філарет - Цензор.НЕТ 6806
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Чего хочет Филарет? Снова вернуть украинской церкви статус не каноничной?
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каждый хочет ЛИЧНО контролировать финансовые потоки, это бизнес, если кто-то еще не знал
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Пані Євгениє! Особиста ваша позиція, думка щодо цих подій можливо й важлива для вашого вузького кола однодумців, але! Реальність зовсім інакша! Філарет(Денисенко) вже не лише не втому віці, в якому він може очікувати якісь особисті фінансові надходження ... для чого сь!? Вибачте на*іг воно йому потрібно цеє фінансове надходження? Він пані десятиріччями будував церкву України, не шкодуючи для цього зусиль і самого життя! Тож, якщо таких не складних речей не розумієте, не треба публікувати свої вологі марення!
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ахаха, так тут писали шо він "угкц" називав розкольниками, а не вибрали його в Москві, то сам фактично відколовся. піп = бабло. а Яхве і так нема шоб боятись - казочки для стада.)
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А ЩО ХОТІЛА БАБКА З КАЗКИ ПРО ЗОЛОТУ РИБКУ? Розколу в ПЦУ немає: є розбіжності в питаннях будівництва церкви, - Філарет - Цензор.НЕТ 7444
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нІ.

ЦЕОДИН ОКРЕМИЙ МАРАЗМАТИК "ПРИ РЕГАЛІЯХ",КОТРОГО "ОБУЯЛА ГОРДИНЯ",І КОТРОМУ ЯКОСЬ ПРОСТО НЕ ВИПАДАЄ НАБИТИ МОРДУ Розколу в ПЦУ немає: є розбіжності в питаннях будівництва церкви, - Філарет - Цензор.НЕТ 3103
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Переведу на нормальну мову: для внутрісімейного суспільства - ти одружений. Для всіх інших - холостяк...Сумно, що в такому поважному віці так хочеться абсолютної влади. Невже цей білий клобук за стільки років справді до голови приріс?
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Приезжали греки и украли горшок с головы. Как тут кто-то написал - "с ушами спаниеля"

А поп без горшка - как репа без корешка)

Насовали диптихий видать по самое мирро, аж кадило задымелось)

Они с таким умным видом несут такую чушь, что вспоминается Ленин(царствие ему православное))
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Лєнін прилюдно топтав свій натільний хрест, і по його наказу було ЗНИЩЕНО близько ДВОХСОТ ТИСЯЧ Священників і очільників Православної Церкви.
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Маловат был старик. Всего то 200К лодырей, лжецов и лицемеров отправил к Яхве...

Они верещат о почете "смерти за "веру"", но к стенке их нужно бульдозером толкать Розколу в ПЦУ немає: є розбіжності в питаннях будівництва церкви, - Філарет - Цензор.НЕТ 3645
дранославие это диагноз.
вон, Греция например.....(сравнивает зарплаты.... Розколу в ПЦУ немає: є розбіжності в питаннях будівництва церкви, - Філарет - Цензор.НЕТ 521 )
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"Розколу немає, тільки різний підхід. Одні хочуть зберегти Київський патріархат, а інші хочуть знищити його. У нас не розкол. Є розбіжності в питаннях будівництва Української православної церкви", - сказав Філарет.

НЕМАЄ УПЦ. є ПЦУ, ПРИДУРОК
ТАК.Немає розколу.Є один окремо взятий маразматик Філарет,котрого, з метою збереження Томосу для Пцу, Єпіфанію прийдеться офіційно відправити на пенсію.
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В 1992 році в результаті незаконного зібрання в Харкові ,московитські розкольники його відсторонили . На той час , позиція була така - частина на чолі з Філаретом хоті щоб все було за церковними канонами , -Незалежна Держава , відповідно і незалежна церква . В православї саме так. Інша частина ,в тому числі і партноменклатура і кдб були проти ,- українська церква лишень належить Московії.
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Цікаво, а чому ви так зневажливо пишете Ім'я Господа Бога?
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Ось чому "Действительно, в последние годы принято писать слово «Бог» через дефис - Б-г. Это - один из способов проявления осторожности при упоминании Имени Всевышнего.
В Десяти Заповедях сказано: «Не произноси Имя Мое всуе (то есть, без ясной потребности)»
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Так не буває...........
Це все рівно що для одних то - автомобіль, а для інших - мотоцикл.
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Украинцев более 60 лямов на планете.Украина имеет право на Патриорхат и все бонусы к нему.Включая варку Миро и влияние за границами Украины.Москали мають такое право,хоть и не законно не обладая Томосом.Я на стороне деда.Треба урезать москалей,став Патриорхатом Руси-Украины единственным.Нам же подсунули Митрополию.Это не победа. Розколу в ПЦУ немає: є розбіжності в питаннях будівництва церкви, - Філарет - Цензор.НЕТ 6939
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Включая варку Миро\\\\\\


Наклонская это любит. Варку и Мирона, или что там?
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Та нехай буде,як королева в Англии.Тебе,шо жалко?Зараз церква выполняет функцию оружия против Мордора Розколу в ПЦУ немає: є розбіжності в питаннях будівництва церкви, - Філарет - Цензор.НЕТ 6806
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Філарет є законним Патріархом України-Руси . Який руками фсбешних московитських попів в 1992 році був "позбавлений " сану. І все це "дійство" відбулося за рахунок брехні і маніпуляцій . Тоді фсбешники в рясах порушили всі церковні канони , тобто скоїли злочин. Українська влада ніяк тоді не відрегувала , як і пізніше , так як самі служать Кремлю .В кого є хоч щось в голові, раджу прочитати проте незаконне збіговисько в Харкові.
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Тоді фсбешники в рясах порушили всі церковні канони\\\\\\\\\
тобто скоїли злочин\\\\\\\\\\


Ну так будуть "горіти вічно" - вам шо, їх шкода? Ах так, вони ж можуть самі собі "гріхи" відпустити) Ну нічого, Мітра терпіла - нам веліла))
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Злочин направлений проти України і українців . 50 ти мільйонна (на той час) , була введена в оману . Ба більше , розкольники свій злочин переклали саме на Філарета і його ж піддали анафемі. А це в свою чергу вкорінилось в суспільстві .
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тобі не здається що всі наші срачі, на 80% через цю секту(христоїдство)?
від князьків - до козаків, а потім вже сцарі їздили по горбі українців.
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Это примерно как отдельные магазины для иностранцев и для своих граждан. Пора, Филаретушка, на покой. Время пришло.
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Ну вот деда немного тормознули увещеваниями. Розколу в ПЦУ немає: є розбіжності в питаннях будівництва церкви, - Філарет - Цензор.НЕТ 9724
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раскол в расколе(пока не признают пцу все помесные Церкви)пока так.
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этому старому ****** небось данные соцопросов показали, вместе с комментами в соцсетях
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Садики и школы , лучше стройте, клоуны в рясах.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоРозколу в ПЦУ немає: є розбіжності в питаннях будівництва церкви, - Філарет
 
 
 
 
 
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