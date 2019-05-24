 На сайті президента з'явилася нова петиція, що стосується відставки Зеленського

Автор нової петиції, опублікованої на сайті президента - Леонід Олексійович Яценко. Звернення було подано 23 травня, і станом на ранок 24 травня набрало понад 10 тисяч голосів, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пропоную скасувати петицію №22 / 053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського", яка організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується", - свідчить текст петиції.
"Пропоную скасувати петицію №22/053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського", яка організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується", - йдеться в тексті петиції.
"Шановний Володимире Олександровичу! Народ України з Вами! Ми підтримуємо обраний Вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміло працюйте, робіть більш радикальні кроки, нас очікує дуже запекла боротьба", - продовжує автор звернення.
Для того, щоб її розглянули, петиція має набрати 25 тисяч голосів.
Нагадаємо, раніше на сайті глави держави була опублікована петиція про відставку президента України Володимира Зеленського. Петиція зареєстрована на сайті 22 травня, і вже 23 травня, станом на 15-11, набрала 25 тисяч підписів.
Глава Адміністрації Президента Андрій Богдан сказав, що в АП петицію розглядають, як жарт - "можливо, навіть смішний жарт".
45696 голосів з 25000 необхідних
45696 коррупционеров за один день поподписывались!
Многовато будет
ПРОПОНУЮ ПЕТИЦІЮ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАКЛЕП, АВТОРА ПЕТИЦІЇ ТА ВСІХ ХТО ЇЇ ПІДПИСАВ!
Действуй!
если проиграешь.....как планируешь заплатить?
Это уволить этого удмурта из команды Овоща, который до конца Украину не предал.
Не реагувати на неї він також не може.
Повинна бути опублікована офіційна відповідь не пізніше десяти робочих днів від дня її оприлюднення.
Postal 2 - подпиши петицию, или...
Живой пример коломоезеленая банда сменила порошеноахметовскую
Тому війна і кров Майдану є великою мірою і її заслугою. Її, і таких, як вона "корисних ідіотів".
пЭцекантропы попейте святой водички може вас угомонит.
Единственное «Но» - это позиция кредиторов. Такая схема им точно не придется по душе. Ни МВФ, ни Мировому Банку, ни ЕС и США. И пока у них есть влияние, такую феерическую схему Коломойскому будет реализовать трудно. Ибо она обернется дефолтом и не очень контролированным. А продать населению идею, что дефолт это хорошо, вряд ли получится. Если только не найти другой источник денег. В России. Сложность для Коломойского в том, что сейчас это невозможно. Но если заключить быстренько мир и снова начать дружить, почему бы и нет. А для этого надо поскорее провести референдум, спросить мнение народа. Который всегда ответит правильно, особенно на вопрос «Стрелять или не стрелять». Конечно народ, да и каждый нормальный человек, скажет «не стрелять». А потом мир по плану Медведчука-Путина, конец санкциям для России и возможность получать дружественные кредиты. Идеальный план.
У него столько прыщей на жопе, а это всё коррупцыонеры постарались...
И под шумок дербанить страну.
из зеленского диалекта негосударственного языка в Украине.
А може він ПОЦ функціонер.
Гребаный цирк.