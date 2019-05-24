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Все про:Зеленський (1402) петиція (41)

 На сайті президента з'явилася нова петиція, що стосується відставки Зеленського

Автор петиції пропонує скасувати попередню петицію про відставку глави держави. За добу звернення набрало понад 10 тисяч голосів.

Автор нової петиції, опублікованої на сайті президента - Леонід Олексійович Яценко. Звернення було подано 23 травня, і станом на ранок 24 травня набрало понад 10 тисяч голосів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пропоную скасувати петицію №22 / 053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського", яка організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується", - свідчить текст петиції.

"Пропоную скасувати петицію №22/053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського", яка організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується", - йдеться в тексті петиції.

"Шановний Володимире Олександровичу! Народ України з Вами! Ми підтримуємо обраний Вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміло працюйте, робіть більш радикальні кроки, нас очікує дуже запекла боротьба", - продовжує автор звернення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиція "За відставку Зеленського" набрала за добу необхідні 25 тис. голосів

Для того, щоб її розглянули, петиція має набрати 25 тисяч голосів.

Нагадаємо, раніше на сайті глави держави була опублікована петиція про відставку президента України Володимира Зеленського. Петиція зареєстрована на сайті 22 травня, і вже 23 травня, станом на 15-11, набрала 25 тисяч підписів.

Глава Адміністрації Президента Андрій Богдан сказав, що в АП петицію розглядають, як жарт - "можливо, навіть смішний жарт".

Читайте також: Систему петицій потрібно замінити народним вето - достатньо кожній бабці в селі купити по смартфону, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128655
 
   
 Топ коментарі
 
ботва коломойского подтянулась На сайте президента появилась новая петиция, касающаяся отставки Зеленского - Цензор.НЕТ 7416
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Дебилы за Дебила, а вы как хотели? На сайте президента появилась новая петиция, касающаяся отставки Зеленского - Цензор.НЕТ 5335
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Количество умственно отсталых и не способных ДУМАТЬ мы уже узнали. 73%. К сожалению.
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№22/053360-еп За відставку Президента України Володимира Зеленського.
45696 голосів з 25000 необхідних

45696 коррупционеров за один день поподписывались!

Многовато будет На сайті президента з'явилася нова петиція, що стосується відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 8931
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нуу все же половина-это городские сумашедшие, и 50к на страну это вообще ничто
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Стесняюсь спросить. А сколько проголосовало за петицию об отмене петиции №22/053360-еп? . Походу, сравнивая эти результаты, можем получить электронное голосование "за" или "против" президента. Т.е., фактически будет выполнено, высказанное вчера пожелание действующего президента, о стране в смартфоне.
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Это ровно 1% от числа проголосовавших за Порошенко во втором туре. Выходит нужно ещё целых 100 дней, что бы произошла полная перепись всех свидетелей АрМоВира.)) Впропрос лишь в том, кому это нужно? Вы есть, о вас помнят, но вас меньшинство. И парламентские выборы в очередной раз вам это продемонстрируют. Нелепая злоба отвергнутых, стремящихся хоть как-то нагадить обидчикам, вот и всё, что просматривается в этой петиции.)
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Георгий Сова. Нелепая злоба отвергнутых, согласен, но плюс ещё, порошенко очень спешит, ему надо до СУДА успеть отстранить Зеленского.
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СУДЯЧИ З ЦІЄЇ ПЕТИЦІЇ, ВЖЕ 45К КОРРУПЦІОНЕРІВ ЗІЗНАЛИСЯ В ЦЬОМУ ПІДПИСАВШИ ПЕТИЦІЮ!

ПРОПОНУЮ ПЕТИЦІЮ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАКЛЕП, АВТОРА ПЕТИЦІЇ ТА ВСІХ ХТО ЇЇ ПІДПИСАВ!
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Так пиши петицию,какого по клаве стучишь.？
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не трепите себе нервы. Цирк со свидетелями понижения тарифов на отопление и горячую воду очень быстро сдуется. От реальности ж не уйдешь.Я лично всю эту клоунаду не то что не воспринимаю серьезно, а подсчитываю косяки мальчика с врученной палкой. Будет все точно так же, как мальчик со своим рестораном "Pleaser" поступил. Открыл с кварталом, побухал там годик, поорал под караоке, а как только столкнулся нос к носу, что ресторанный бизнес это не водка с караоке, это головная боль сплошная, резво закрылся. Ну и тут будет то же самое. Ставлю сотку долларов на то, что через три месяца пацан начнет бухать по-черному, а вместо него грядка "реформаторов" будет что-то там пытаться и тужиться пропихивать)))
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Они за три месяца набрали аж 16000 за роспуск рады.
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Ставлю сотку долларов на то, что через три месяца пацан начнет бухать по-черному, а вместо него грядка "реформаторов" будет что-то там пытаться и тужиться пропихивать)))

если проиграешь.....как планируешь заплатить?
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не проиграю))) на любом букмекерском сайте, такие ставки уже ставятся
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Еще до сольвиного обливание протестов "это все детки олигархов со смартфонами, 2% дерьма" не докатились, но уже близенько-близко...

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Сколько бы тут активные граждане не мерялись своими петициями очередные-внеочередные выборы неотвратимы.) Президентские уже чётко продемонстрировали, что запрос в обществе на кардинальные преобразования огромен.
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Похоже, петиции на эту тему - просто перепись ботов с обеих сторон.
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Счас одна петиция перекроет другую....и все)))
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Подумать только сколько народу ругает Зеленского. Хотя он еще не успел наворовать миллиарды( тогда начнете как за петю топить?). Начались потоки дерьма с предвыборной гонкой, но дерьмо не закончилось. Люди с остервенением пишут грязь. Да цензор давно превратился в сливной бачок. Может пора што-то делать. Всегда раздрожали пенсы седящие на лавках и ********. Теперь диван цензор и поколение по моложе есть
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Важкий випадок. Що значить "скасувати" петицію??? Вони хоч розуміють що пишуть та під чим підписуються??? ))
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Ніхто не може скасувати петицію. Навіть президент.
Не реагувати на неї він також не може.
Повинна бути опублікована офіційна відповідь не пізніше десяти робочих днів від дня її оприлюднення.
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Я за отставку, но и папередники нафиг не нужны.
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Вот так соевые обычно подписывают петиции, а потом как в видео-приходят пакостить на Цензор своими комментами

Postal 2 - подпиши петицию, или...
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Я знаю одного чувака, який народу мультики показує.
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Зараз цей чувак сам став мультиком. Бі-Бі-Сі зробили гумористичне шоу з ху#лом у головній ролі.
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А кто такие соевые? твои пьяные мамка с папкой?
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кому про шо а удмурдам про анал и маму На сайті президента з'явилася нова петиція, що стосується відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 17
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Свидетели барыги-пэпы, они же ольгинские коллаборанты, никак не переживут поражение лолки. Но у них ничего не выйдет : 24 против 75! Это факт. пэдрот никогда больше не будет ни кем в Украине. пэдрота нужно засадить, чтоб не мутил воду. пэдрот и его ботяры просто з глузду з'i'хали. У соевых начался падёж от голода - старых ников стало меньше. Зато ольгинских нулёвок полно. И они сотрудничают.
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А не тот ли это Яценко, который на купи продай програмного обеспечения и компьютерного оборудования гос органам зарабатывал?
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Это криминал? Ну в смысле купи-продай? Я думал что бизнес. Это в совке называлось спекуляцией. А сейчас большая часть бизнесменов так работает
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Сейчас это скорее уместно назвать барыжничеством. Ваш Капитан Очевидность.
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Під вечір буде петиція про скасування петиції про скасування петиції. Можна на петиціях ставити хрест, як на інституті президенства та парламентаризма, будемо керувати країною через смартфон, а у кого його нема - через референдум. Ви ж дума(ли) що обира(ли).
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При цьому всі повинні бути під кайфом, як сам преЗЕдент та його *********, бо на тверезу голову таке витримати не всім під силу.
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Никогда в самой коррупционной стране мира Украине "выборы" ничего не изменят
Живой пример коломоезеленая банда сменила порошеноахметовскую
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Никогда не говори никогда,бо всё движется
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Конечно движется,в положительную сторону,для олигархата
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Вова - наш президент. Мародери йдуть на йух На сайті президента з'явилася нова петиція, що стосується відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 2584
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Крим - це не наша справа(с) секретар РНБО Данілюк. Оце і є справжня зрада України.
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РИТОРИЧНЕ ПИТАННЯ. Якщо у Зе петицію про його відставку сприймають як жарт і ігнорують, то чи не логічно і усі ініціативи, Укази і т.і. преЗЕдента сприймати як жарт і ігнорувати?
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Російський шпигун Мародер скупив продажних дякул для петиції проти Народного Президента. Хотів зареєструватись на сайті петицій - два дні перевірка данних.
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Тупорылых там по запаху вычисляют. Иди помой рот от говна и может зарегистрируют. На сайті президента з'явилася нова петиція, що стосується відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 6750
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Ой, який яскравий кацап назвавсь "паліводою"! Як буде кацапською "паляниця", Сідор Іванович Козлов з Чебоксар? На сайті президента з'явилася нова петиція, що стосується відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 223 На сайті президента з'явилася нова петиція, що стосується відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 6377
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Тролль, я не прячусь, как ты. Можешь найти меня на таиттере. Или кроме цензора других сайтов не знаешь?
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Ух,йоцен-стоцен.Ти там лоба не розбив,коліна не стер,коли молився на "Народного Президента"?Рученята не тремтіли від "вєрноподданнічєского" екстазу?
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Ти швейцарцям це покажи. В них кожен місяць якийсь референдум
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Це в тебе "родіна", кацапюра ти репана. А в мене Батьківщина
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Это в гугл переводчике она тебе Баткiвшина, а в реале родина. И комната у тебя на савушкина, запроданець
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Відпочили? Давайте з новими силами підпишемо важливішу для всіх петицію. Вона складніша, але не для вас! Майте на увазі. Перевірка підписа приходить на поштову скриньку. Часто попадає у спам. https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?aname=published …

На сайті президента з'явилася нова петиція, що стосується відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 4935
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А за кого пан голосував на останніх двох президентських?
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Там уже просять вконтактік та русскую вєсну розблокувати.
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Я никогда не был гос служащим, никогда не брал взяток, не имею никакого отношения к Порошенко. Петицию все равно подписал, потому что только полный 3**** не видит на сколько даже первые действия 3е расхдятся с его же обещаниями.
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А когда хоть они успели разойтись то. Человек то еще даже власть до конца не получил. Людей не назначил до конца, которые должны реализовывать его обещания. Человек без году неделя как президентом стал а у Вас уже стоко претензий шокапец. К Пепе притензий нет за пять лет его правления?
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а шо стецькі то не госслужащіє.. то чиї ж ви служащіє?
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Завдяки ригівській технології противсіхства, яскравим виразником якої була і Забужко, до влади в 2010 прийшов Янукович.
Тому війна і кров Майдану є великою мірою і її заслугою. Її, і таких, як вона "корисних ідіотів".


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Ой! Прибери цю продажну противсіхшу забушку! Привела противфсіх янека, а сама здриснула по Європам кататись, мерзота підстаркувата
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тут случайно команда Зе наконец-то сказала, кто такой у них зеленский. Это, оказывается, "специально обученый человек", а не президент. Видать учебу он не впитывает совсем. IQ не позволяет ((:

На сайті президента з'явилася нова петиція, що стосується відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 7010
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Закройте ВСЕ эти "петиции",а то этот пороховнявый шабаш и истерика будет продолжаться до 2024года)))...И это еще посадки не начались.
пЭцекантропы попейте святой водички може вас угомонит.
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Зебил, это украинская прямая демократия, а не российский гулаг, смирись уже ))
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Конец эпохи бедности.
Единственное «Но» - это позиция кредиторов. Такая схема им точно не придется по душе. Ни МВФ, ни Мировому Банку, ни ЕС и США. И пока у них есть влияние, такую феерическую схему Коломойскому будет реализовать трудно. Ибо она обернется дефолтом и не очень контролированным. А продать населению идею, что дефолт это хорошо, вряд ли получится. Если только не найти другой источник денег. В России. Сложность для Коломойского в том, что сейчас это невозможно. Но если заключить быстренько мир и снова начать дружить, почему бы и нет. А для этого надо поскорее провести референдум, спросить мнение народа. Который всегда ответит правильно, особенно на вопрос «Стрелять или не стрелять». Конечно народ, да и каждый нормальный человек, скажет «не стрелять». А потом мир по плану Медведчука-Путина, конец санкциям для России и возможность получать дружественные кредиты. Идеальный план.
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Нужно пепеботов и прочих оформить законодательно как занятие проституцией, а их сутенёров как торговцами людьми. И не важно или в интернете они пишут, ходят на митинги, голосуют если есть материальный интерес пускай отвечают по закону, а главное что бы официально они по админке проходили как проститутки. )) Конечно лучше это подвести как гос. измена, но такого количества тюрем у нас пока нет.
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Похоже вместе с Порошенко переизбрали антикоррупционеров, активистов, борцов с олигархами, зубожилых,и полвареников. Тишина,и ни одного вспука в УкрСМИ. Может уже и УкрСМИ переизбрали, ХЗ
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Опана! Палівода - кацап? На сайті президента з'явилася нова петиція, що стосується відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 4852
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Хорошая формулировка.... Кто дал право людей называть корупционерами? Можно и в суд пойти за такое заявление. Дешевки безмозглые... Подать бы на автора 40 000 исков.
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гадити Україні до останнього батончика, як заповідав великий пижжитель панавому На сайті президента з'явилася нова петиція, що стосується відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 4393
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Т.е люди подписываются за обвинения в корупции конкретных людей. Мозг есть?
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Бедный Яценко!
У него столько прыщей на жопе, а это всё коррупцыонеры постарались...
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Вот вам мнение зeбилов о его выступлении. Я же говорил, что они по-нaстоящему кaйфуют, что презeдент теперь такое же нeдалекое быдлo, как они сами, говорит на понятном быдлoязыке и ведет себя как быдлo, что у них принято называть "живым".

На сайті президента з'явилася нова петиція, що стосується відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 6606
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Ти якийсь кацап-нєугомон, шурік На сайті президента з'явилася нова петиція, що стосується відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 4791
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Ну наверное человек, который живет в Украине и знает проблемы ее граждан.
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Овощи Коломойского-Зеленского действительно хотят превратить любое действие в Украине в балаган.
И под шумок дербанить страну.
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дербанить - это на старобелорусском? На сайті президента з'явилася нова петиція, що стосується відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 3053
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"Дербанить" это как "чувак"
из зеленского диалекта негосударственного языка в Украине.
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приятно читать как порохнявые усераются))))))))))))))))))))
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Пеця никак не угомонится, сучий потрох.
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Льонік лизнув зад,
А може він ПОЦ функціонер.
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Забавно, цензор не писал о первой петиции до тех пор, пока остальные сми об этом не раструбили и петиция далеко перевалила уже за 25к голосов, а здесь уже решили написать о петиции об отмене первой (шта? что это вообще за фигня? какой в этом смысл, если петиция не есть закон, а требование рассмотреть тот или иной вопрос? Петицию за отмену петиции мог создать только идиот, не понимающий процессов) даже не набравшей порог в 15к голосов и услужливо подкинув ссылку )))
Гребаный цирк.
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