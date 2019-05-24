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Все про:нон грата (75) Росія (17179) США (5031) Нуланд (44)

 Нуланд не пустили в Росію: "Особисто відвідала Майдан, щоб роздати учасникам маніфестацій бутерброди"

У Росії відмовили у візі екс-помічниці держсекретаря США Вікторії Нуланд через те, що вона "просувала політику підтримки прозахідних сил" в Україні, Грузії та Молдові, а також виступала за санкції щодо РФ.

У Росії відмовили у візі колишній помічниці держсекретаря США Вікторії Нуланд, яка мала приїхати в Москву для участі в конференції. Про це повідомляє видання "Коммерсантъ" з посиланням на роз'яснення Міністерства закордонних справ РФ, передає Цензор.НЕТ.

Нуланд внесена до "чорного списку", складеного у відповідь на персональні санкції США проти Росії, зазначили у відомстві.

Екс-помічниця держсекретаря США мала взяти участь у закритій міжнародної конференції, організованої Російським радою з міжнародних справ, Німецьким товариством зовнішньої політики і Школою перспективних міжнародних досліджень університету Джона Хопкінса, яка відбулася в російській столиці 20-21 травня.

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Видання зазначає, що, ім'я Вікторії Нуланд є в списку учасників форуму, проте до Москви колишня високопоставлена дипломатка не дісталась.

Зазначимо, що на відміну від американського "чорного списку", російський ніде не публікувався, а тому про заборону в'їзду громадяни США часто дізнаються після подачі документів на візу.

"Раніше в отриманні російської візи було відмовлено кільком американським конгресменам і колишньому послу США в РФ Майклу Макфолу", - пише "Коммерсант".

Ставлення до Нуланд в РФ пояснюється "її роллю у вибудовуванні політики США на пострадянському просторі", зазначає видання.

"Починаючи з 2013 року, після свого призначення на посаду помічника держсекретаря, Вікторія Нуланд відразу почала чинити помітний вплив на формування порядку Вашингтона в цьому регіоні. Найбільшу популярність у Росії вона здобула після того, як особисто відвідала Майдан, щоб роздати учасникам маніфестацій бутерброди. Вікторія Нуланд залишалася одним з головних гравців і після зміни влади в Києві в 2014 році, просуваючи політику підтримки прозахідних сил в Україні, в Грузії і Молдові, а також виступаючи за санкції щодо РФ", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128654
 
 
 Топ коментарі
 
Вот это силища ! Одна тётка напугала одним мешком будербродов всю донецкую шоблу; да так напугала, что шобла рванула кто в Ростов, кто в Австрию - аж пятки сверкали. Нуланд не пустили в Россию: "Лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды" - Цензор.НЕТ 8154
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Я думаю, Нуланд не сильно расстроилась... Просто поняла, что "упоротые" в Кремле, так ничего и не поняли...
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ничесе! бутерброды? а рассказывали про печенье!
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Я думаю, Нуланд не сильно расстроилась... Просто поняла, что "упоротые" в Кремле, так ничего и не поняли...
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Не ожидал Умная тётка. А если бы не отказали, а по приезде попала на подвал, как многие Украинцы и другие иностранцы. Влепили бы 20 за подготовку переворота против педофила. Да и ваще, зачем обращаться и давать возможность оргазмировать сообчая за отказ
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"Сумневаюсь я, однако...". Забздели-бы... Это им не "хахлов" хватать... Огребли-бы, так, что в глазах потемнело-бы... Доця "Лаврового коня", например, могла -бы, познакомиться с "самой южной точкой" "Острова Свободы", примерить "пижаму оранжевого цвета"...
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ничесе! бутерброды? а рассказывали про печенье!
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Наколотые апельмины это с 2004. Говорила жынка Януковича.
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Не пам'ятаю, що там було. Курсачам внутрішніх війск вона теж їх носила. А я пив чай та печиво від пана Борсюка - за що йому велика дяка!
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а мы приезжали раз 5-7, по 3 дня, наоборот привозили, в основном сигареты, компактно и нужно сам не курю.
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Ну, я там не тільки пив чай з печивом ))
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А ведь прокололись опять сильно. Особенно после Австрии. Наоборот надо было---то да сё, дежурно там обговорить что попало. Очередной сигнал Западу.
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Вот это силища ! Одна тётка напугала одним мешком будербродов всю донецкую шоблу; да так напугала, что шобла рванула кто в Ростов, кто в Австрию - аж пятки сверкали. Нуланд не пустили в Россию: "Лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды" - Цензор.НЕТ 8154
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Наколотые бутерброды хуже атомной войны. )))
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А она так хотела открыть рублёвый счёт в российском банке... Вот, незадача! Нуланд не пустили в Россию: "Лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды" - Цензор.НЕТ 2384
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Как же ей теперь жить-то?
Она больше не сможет побывать в Мухосранске, воспользоваться уличным сортиром, купить лапти и балалайку...
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Наверное хотела устроить детей на обучение в Уст Цюрюпинск? Или прикупить виллу в Омске?

США должны зеркально ответить всем политикам и бизнес элите Недо империи...
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организованной Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса Источник: https://censor.net.ua/n3128654

Вот список террористических организаций для новых санкций.
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Невосполнимая потеря для Нуланд. Не отдыхать ей теперь на море Лаптевых.
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Раньше евреев не выпускали, а теперь не впускают. Антисемитизм сплошной.
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А она хотела в рашку приехать?
Или отказали без подачи заявки?
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Вот бы все делегаты проигнорировали бы эту конференцию и не приехали в знак протеста.
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бутерброды - это серьезно
это вам не "Буком" по Боингу со счастливым визгом и честными глазами... там гдевашидоказательства...и ихтамнет и не было
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Ну и зачем ехать с визитом в Мордор к умалишенным агрессивным оркам, когда всё то лишнехромосомное стадо давно должно быть нерукопожатым...

Нуланд не пустили в Росію: "Особисто відвідала Майдан, щоб роздати учасникам маніфестацій бутерброди" - Цензор.НЕТ 2737
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от напугали! а Трамп туда и так не собирался - всем известно шо он гадит исключительно по расейским подъездам
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Какой ужас. Теперь она не сможет вложить честно спиженные на госслужбе миллионы в Сбербанк России. Не сможет купить виллу в Челябинске, на берегу живописного канала с химическими отходами. Не сможет отправить детей на учебу в МГУ или МГИМО.
Хоть бери и вешайся. Вот что бывет с теми, кто кормит майдановцев госдеповскими печеньками.
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отказ во вьезде на такую помойку это честь для каждого гражданина любой страны
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Я не зрозумів: на московії триває майдан, що Нуланд не пускають на московію за порушення правил поведінки на майданах? Чи там впевнені що бутерброди з америки є першопричиною майдану? )))
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Нулад такая сидит и думает: - Ну слава Богу, хоть не придётся туфли выкидывать, которые там в говнище испачкала бы 100 процентов...
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Когда нефть была за &100 - Нуланд раздавала печеньки, после санкций - уже бутерброды, эдак лет через пять будут писать - "раздавала по 2 фунта черного", а закончится - "раздавала еду". Урчащий желудок федераста так лучше будет понимать руссофобскую сущность Нуланд.
P.S. Почему-то не пишут и не упоминают, что "печеньки" Нуланд приносила и на антимайдан.
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Нужно было привезти на росию 100 000 одноразовых шприцов и одну фуру ножек Буша, тогда ватаны за ней её следы целовали бы, а кремлёвский Фюрер в лихие 90-е, на этих ножках не хило поднялся,что помогло ему вылезти на вершину. Нуланд не пустили в Росію: "Особисто відвідала Майдан, щоб роздати учасникам маніфестацій бутерброди" - Цензор.НЕТ 314
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Хіхікала . А це в Орді- Московії , як і в головах більшості населення , яке населяє територію ******** Русі-України є страшним злочином.
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Русский зашквар. Т.е. Майдан, который был против вора Януковича, русские восприняли как против них
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Наступними зеркальними санкціями від рф будуть санкцій проти печеньок. Бутербродам приготуватися.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономНуланд не пустили в Росію: "Особисто відвідала Майдан, щоб роздати учасникам маніфестацій бутерброди"
 
 
 
 
 
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