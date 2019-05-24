 Нуланд не пустили в Росію: "Особисто відвідала Майдан, щоб роздати учасникам маніфестацій бутерброди"

У Росії відмовили у візі колишній помічниці держсекретаря США Вікторії Нуланд, яка мала приїхати в Москву для участі в конференції. Про це повідомляє видання "Коммерсантъ" з посиланням на роз'яснення Міністерства закордонних справ РФ, передає Цензор.НЕТ.

Нуланд внесена до "чорного списку", складеного у відповідь на персональні санкції США проти Росії, зазначили у відомстві.

Екс-помічниця держсекретаря США мала взяти участь у закритій міжнародної конференції, організованої Російським радою з міжнародних справ, Німецьким товариством зовнішньої політики і Школою перспективних міжнародних досліджень університету Джона Хопкінса, яка відбулася в російській столиці 20-21 травня.

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Видання зазначає, що, ім'я Вікторії Нуланд є в списку учасників форуму, проте до Москви колишня високопоставлена дипломатка не дісталась.

Зазначимо, що на відміну від американського "чорного списку", російський ніде не публікувався, а тому про заборону в'їзду громадяни США часто дізнаються після подачі документів на візу.

"Раніше в отриманні російської візи було відмовлено кільком американським конгресменам і колишньому послу США в РФ Майклу Макфолу", - пише "Коммерсант".

Ставлення до Нуланд в РФ пояснюється "її роллю у вибудовуванні політики США на пострадянському просторі", зазначає видання.

"Починаючи з 2013 року, після свого призначення на посаду помічника держсекретаря, Вікторія Нуланд відразу почала чинити помітний вплив на формування порядку Вашингтона в цьому регіоні. Найбільшу популярність у Росії вона здобула після того, як особисто відвідала Майдан, щоб роздати учасникам маніфестацій бутерброди. Вікторія Нуланд залишалася одним з головних гравців і після зміни влади в Києві в 2014 році, просуваючи політику підтримки прозахідних сил в Україні, в Грузії і Молдові, а також виступаючи за санкції щодо РФ", - йдеться в повідомленні.