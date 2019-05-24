EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  6273  73
Все про:Закарпаття (745) Зеленський (1402) ОДА (589) підтоплення (33)

 Зеленський зателефонував голові ОДА у зв’язку з підтопленням на Закарпатті

Президент України Володимир Зеленський зателефонував у четвер, 23 травня, виконуючому обов'язки голови Закарпатської ОДА Ярославу Галасу в зв'язку з паводками на Закарпатті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Закарпатської ОДА.

Зазначається, що Галас доповів про ситуацію у районах області в басейні річок Ужа, Тиси і Боржави повідомив про підтоплення дворів і сільськогосподарських угідь, а також про зруйновані укріплення берегів. Також розповів про пошуки дитини, яка впала в річку.

" Більш повна картина щодо руйнівних наслідків стихії буде відома наступного тижня, одразу після того, як комісії по районах проведуть "інвентаризацію" й оцінять завдані збитки, – повідомляє Я.Галас. – Однак уже зараз зрозуміло, що Закарпаттю доведеться звертатися до Кабінету Міністрів України з проханням виділити області з резервного фонду кошти для ліквідації наслідків негоди", - сказав Галас.

Дивіться також: На Прикарпатті підтопленими залишаються понад 150 домогосподарств, - ДСНС

У свою чергу президент доручив облдержадміністрації тримати ситуацію під контролем і запевнив, що у випадку необхідності готовий особисто прилетіти на Закарпаття, щоб проконтролювати ліквідацію наслідків паводка.

За даними ДСНС, станом на ранок п'ятниці, 24 травня, в 16 населених пунктах Івано-Франківської області підтопленими залишаються 1 житловий будинок та 151 домогосподарство, в Закарпатській області - 23 житлові будинки і 241 домогосподарство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128653
 
   
 Топ коментарі
 
Непременно держите ситуацию под контролем. Непременно. и речки остановите. КАК? Что значит как? Закройте краны в истоках. И вообще, это просто реки меняют свои берега. Немного передвигают свои границы, так сказать.
(из стенограммы)
 показати весь коментар
 
и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.Источник: https://censor.net.ua/n3128653

Лопату с собой захватить не забудь....контроллер ты наш... последствия ликвидировать....и багдану с собой возьми....
 показати весь коментар
 
Що, так взяв і сам подзвонив? А чого у фейсбуці не написав?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Вторую букву - о , в слове господар , нужно поменять на - и . ! Зеленский позвонил главе ОГА из-за подтоплений на Закарпатье - Цензор.НЕТ 5171 .
 показати весь коментар
 
 
Если в слове порошенко заменить 4 буквы, то получится *********. Бу га га.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я знал, что хрякотролям это понравится.
 показати весь коментар
 
 
Если в слове кирпичев заменить всего три буквы, к на п, р на з, п на д, то получится твоя суть.
 показати весь коментар
 
 
не, не очень. за 5 дней ни одной ленточки не перерезал.
 показати весь коментар
 
 
зато он уже напиз@ел такого, что шифровальная машина не превратит в нормальную речь. "шариков" ***.
 показати весь коментар
 
 
ну да, ылита предпочитает красивые, хорошо рассказанные сказки молдавского бизнесмена.
 показати весь коментар
 
 
не, просто эту сказку про виртуальный мир, от зеленого чмошника, одна соседняя сРана уже проходила 1х1. там 2004 уже были "нанотехнологии", "цифровое правительство", сколково, финансирование будущего, "умные города".... у не Ылиты, у быдла, память как у мухи-40сек, оно забыло, а денежки иудеи спиз@или. ничего нового.
 показати весь коментар
 
 
Но он все равно не угонится за пи здежом хряка.
 показати весь коментар
 
Що, так взяв і сам подзвонив? А чого у фейсбуці не написав?
 показати весь коментар
 
 
Лектричество кончилось, и он написал на заборе.

Когда-же говнокомандующий на передке покажется? Или его мамка заругает? В плен попали 7 наших воинов. когда будет реакция вождя 73% любителей ваЗелина?
 показати весь коментар
 
Непременно держите ситуацию под контролем. Непременно. и речки остановите. КАК? Что значит как? Закройте краны в истоках. И вообще, это просто реки меняют свои берега. Немного передвигают свои границы, так сказать.
(из стенограммы)
 показати весь коментар
 
 
И перестаньте вырубывать леса... ой не туда, это к хряку.
 показати весь коментар
 
 
КАК не туда:? впрочем действительно не туда. Это к братьям Балога. А по нашей традиции виноват ПРЕЗИДЕНТ. Ну, тот, что Зе.
 показати весь коментар
 
 
А у хряка было мало полномочий что бы повлиять на братьев? А бурштин? А сколько мы еще не знаем?
 показати весь коментар
 
Дебіли ліси дозволили повирубувати а тепер їх дебілів мудра природа за це наказує - і правильно робить!!!

 показати весь коментар
 
 
Повені в Карпатах та Закартатті були завжди. Не зважаючи на дебілів.
 показати весь коментар
 
 
Так були - але таких як зараз не пригадую. Народився у Сколівському районі і за свої більше як 60 таких варварських вирубок лісів просто не бачив. Навіть за совка ліс рубали полосами при чому відразу всю площу вирубки вичищали від сучків і коріння і ми учні літом саджали новий ліс за що нам лісництво потім організовувало екскурсії. А зараз мої рідні Карпати на превеликий жаль виглядають ось так.
Зеленський зателефонував голові ОДА у зв’язку з підтопленням на Закарпатті - Цензор.НЕТ 5676
 показати весь коментар
 
 
А кто ж это вырубует? Харьковчане? Днепряне? Херсонцы?
 показати весь коментар
 
 
Так их всего трое - почему бы местным их не поймать?
 показати весь коментар
 
 
Нет, это должен был сделать пресвятейший порох алексеевич. Ой, петю не трогаем, мы же дискредитируем ЗЕ. Правильно?
 показати весь коментар
 
Ну как бы Порох их словил? Ты сам подумай - их трое, а он один! Повторяю вопрос - почему местные не поймали рубающих Карпаты Менведчука, Шуфрича и Ко
 показати весь коментар
 
 
Да вся грязь делается чужими руками. На местах подлости то же хватает. Вот поэтому и нельзя децентрализация. У нас и так много удельных князьков, а с дентрализацией их будет сразу целых 22, если не больше.
 показати весь коментар
 
А при чем тут децентрализация? Это децентрализация виновата в том, что леса вырубают? Вы, пардон, в курсе, что такое децентрализация? Как-то странно, у нас (Днепр) благодаря децентрализации строят метро и мост, обновляют гортранспорт, а у вас - карпаты вырубуют...
 показати весь коментар
 
 
Лично рубают...?? Так поймайте из и повесьте на смереке.....
 показати весь коментар
 
 
так НІДАТОРКАНІ...руssка мерзота скабєєви, кіSSельови, соловйови... тільки чекають: БАНДЕРАВЦИ убілі кума важдя....
одного "чесного ригіАнала" знаю: залуженого льотчика руSSкаго міра чечетова....випорхнув з 17-го поверху...і тишина...
 показати весь коментар
 
Ну а хто в Полтавській області газ добуває а потім нам продає вище світових цін? Хто на Донеччині вугілля сам собі продає за державні гроші а потім нам електрику втридорога? Хто в кінці кінців курятину нам "курятину" нам ****** дорожче ніж в Європі і в результаті має одну з найдорожчих у Світі яхт. Так і з лісом - ХТОСЬ!!! В народі кажуть що ось один із них.
"Бурбак монополізував незаконну вирубку та незаконний експорт лісу за кордон" - http://promin.cv.ua/2018/08/02/aktyvist-opryliudnyv-usi-kontrabandni-skhemy-nardepa-burbaka.html

 показати весь коментар
 
 
Что значит разрешили?
Они сами их вырубают...
 показати весь коментар
 
А Ви спробуйте в селі в Карпатах підіть в ліс і зрубайте смереку. Для Вас мабуть буде дивним - а Ви знаєте що в Карпатах у дуже багатьох сім'ях дефіцит дров тому що ціни на дрова дуже високі а у людей немає грошей.
 показати весь коментар
 
 
Дрова дровами, а то что они сами вырубают эти леса и не на дрова, а на кругляк за деньги и не скрывают этого

Те, кому не хватает денег уже давно в Польше, Швеции, Чехии и т.д. подрабатывают сезонно и дома строят в селах, к которым на тракторе не доешь такие, что многие в центральной части Украины позавидуют.

Я никого не осуждаю и всех понимаю. Они заложники ситуации.
Но говорить, что кто-то разрешил вырубать и из-за этого они страдаю - это ложь!
 показати весь коментар
 
 
-Але, это прачечная?
-Херячечная, это президент!
 показати весь коментар
 
 
и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.Источник: https://censor.net.ua/n3128653

Лопату с собой захватить не забудь....контроллер ты наш... последствия ликвидировать....и багдану с собой возьми....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та когда ты уже окончательно сдуреешь？
 показати весь коментар
 
 
И не мечтай...таким как ты я никогда не стану....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
это очевидно, ты же на предпоследней ступени деградации
 показати весь коментар
 
 
Конечно очевидно...на ту последнюю ступень на которой стоишь ты мне никогда не стать....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тебе бы романы писать.
Составишь достойную конкуренцию рыбникову по тупости.
 показати весь коментар
 
 
Не...я лучше комиксы про вовачку-клована....жабу -разумкова...и якута-багдану рисовать буду.... оно для таких как ты полезнее будет...да и актуально на сегодняшний день....
Клоун достоин комиксов....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не... Ты его переплюнешь!
У тебя дар идиотизма, врожденный! Зеленский позвонил главе ОГА из-за подтоплений на Закарпатье - Цензор.НЕТ 4088
 показати весь коментар
 
 
Достаточно того ..что ты его уже переплюнул...со своим приобретенным даром идиотизма...
 показати весь коментар
 
 
А что ты нюхаешь? Нет ни одной ветки, где бы ты не нагадил, при том такой бред, что Киселев нервно курит..
 показати весь коментар
 
Точно так же нет ветки где ты бы не нагадил...при этом не только кисилев...но соловьев нервно курит в сторонке....

П.С. Что еще твой воспаленный мозг придумал обо мне..??
 показати весь коментар
 
 
ТоваришЧи зебени...возмущенные моим постом...
А скажите честно ...что по вашему может изменить клоун своим личным посещением Закарпатья..??
Как этот клоун...который небельмеса не понимает ни в чем абсолютно...может что то там лично контролировать..???

Так что увы и ах....единственное чем он может помочь в той ситуации...так это личной лопатой.... о чем я и написал...
 показати весь коментар
 
 
На нас чекає новий цирк, на зразок коли Ющ з шуфричем тушили лісову пожежу.
 показати весь коментар
 
Нельзя селиться на подтопляемых местах.Их даже страховать никто не будет.Это ведь только начало.Впереди дождливые лето и осень.Необачни.Вот как живут голландцы ниже уровня моря?.
 показати весь коментар
 
 
Лес -дело возобновляемое,им надо заниматься,на постоянной основе.Наши предки и то лес садили,а мы?.Особенно в степах,лесостепи.Все неудобья должны быть засажени.А мы живём одним днем.От пожара до пожара,от повени до повени.Ганьба нам.
 показати весь коментар
 
Ну, в свете вчерашнего спитча на iForum: "нет дорог - стройте дроны" он наверняка посоветовал что-то вроде "подтопляет - стройте гнезда".
 показати весь коментар
 
 
Прямо позвонил?
У него на столе лежит доклад от 21.05. о ситуации с подтоплениями...
Неужели начал папки читать?
А как же бабкам айфоны? Позвони им, пусть проголосуют
 показати весь коментар
 
 
готов лично прилететь на Закарпатье - на беспилотнике?
 показати весь коментар
 
 
на компьютерной игре. программисты уже разрабатывают-- "Буратино в Закарпатье".
 показати весь коментар
 
Ну слава богу, хоть через 3 дня понял, что надо хотя бы позвонить.
 показати весь коментар
 
Це якось не по-зеленському-телефонувати.Треба було в Ваттс-апі написати "Чувак, чо там у вас,сільна затапіла на старушкє Закарпатьє, чо будєтє дєлать?"
 показати весь коментар
 
 
Так, "Блазню" пора, взяв за образец Саакашвили, приторочить к раме велосипеда штыковую лопату, и вперёд, в Закарпатье - канавы копать дренажные... Хоть какая-то польза будет...(Можно и кайло взять - в предгорных районах земля каменистая...).
 показати весь коментар
 
друзья! предлагаю провести конкурс на лучшую кликуху для клоуна. не поймешь, у нас какой то шалтай-болтай в стране творится! и клоун, и шут, и блазень, и вазелин, и чмо, и стриптизерша, и буратино.... вон, рясейскому карлику мы вместе как дали "пуйло", так и держится насмерть во всем мире!
 показати весь коментар
 
 
Разнообразие "погремух" - отражение "любви" народа и оценка практической деятельности "Голобородько"...
 показати весь коментар
 
 
Ліс вирубують руками місцевих мешканців, а кошти за нього ділять всі від лісорубів і місцевих князьків (керонів), "правоохоронців" і аж до київських чиновників-мафіозі у мінекології, кабміні, парламенті, адміністрації президента, генпрокуратурі. Це мафія. На карпатських лісах наживаються всі. А потім паводки в результаті вирубок змивають дороги і мости, заливають помешкання місцевих і городи. І вони перекривають дороги, щоб держава виділяла їм кошти на ремонт. Так по колу щорічно. Дозволи дає мінекології на санітарну вирубку, а місцеві жлоби рубають все підряд. Вони прекрасно розуміють, що роблять це незаконно. А плювати їм на все. Вирубають Карпати - поїдуть у Польщу будувати пану маєток. Не давати їм на ремонт після негоди ні копійки державних коштів! Нехай за місцеві фонди ремонтують до тих пір, поки не посадять саджанці там, де ліс вирубали! Жлобів треба вчити. Як казав класик марксизму: "Битье определяет сознание."
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗеленський зателефонував голові ОДА у зв’язку з підтопленням на Закарпатті
 
 
 
 
 
 вгору