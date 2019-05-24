 Зеленський зателефонував голові ОДА у зв’язку з підтопленням на Закарпатті

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Закарпатської ОДА.
Зазначається, що Галас доповів про ситуацію у районах області в басейні річок Ужа, Тиси і Боржави повідомив про підтоплення дворів і сільськогосподарських угідь, а також про зруйновані укріплення берегів. Також розповів про пошуки дитини, яка впала в річку.
" Більш повна картина щодо руйнівних наслідків стихії буде відома наступного тижня, одразу після того, як комісії по районах проведуть "інвентаризацію" й оцінять завдані збитки, – повідомляє Я.Галас. – Однак уже зараз зрозуміло, що Закарпаттю доведеться звертатися до Кабінету Міністрів України з проханням виділити області з резервного фонду кошти для ліквідації наслідків негоди", - сказав Галас.
У свою чергу президент доручив облдержадміністрації тримати ситуацію під контролем і запевнив, що у випадку необхідності готовий особисто прилетіти на Закарпаття, щоб проконтролювати ліквідацію наслідків паводка.
За даними ДСНС, станом на ранок п'ятниці, 24 травня, в 16 населених пунктах Івано-Франківської області підтопленими залишаються 1 житловий будинок та 151 домогосподарство, в Закарпатській області - 23 житлові будинки і 241 домогосподарство.
Когда-же говнокомандующий на передке покажется? Или его мамка заругает? В плен попали 7 наших воинов. когда будет реакция вождя 73% любителей ваЗелина?
(из стенограммы)
одного "чесного ригіАнала" знаю: залуженого льотчика руSSкаго міра чечетова....випорхнув з 17-го поверху...і тишина...
"Бурбак монополізував незаконну вирубку та незаконний експорт лісу за кордон" - http://promin.cv.ua/2018/08/02/aktyvist-opryliudnyv-usi-kontrabandni-skhemy-nardepa-burbaka.html
Они сами их вырубают...
Те, кому не хватает денег уже давно в Польше, Швеции, Чехии и т.д. подрабатывают сезонно и дома строят в селах, к которым на тракторе не доешь такие, что многие в центральной части Украины позавидуют.
Я никого не осуждаю и всех понимаю. Они заложники ситуации.
Но говорить, что кто-то разрешил вырубать и из-за этого они страдаю - это ложь!
-Херячечная, это президент!
Лопату с собой захватить не забудь....контроллер ты наш... последствия ликвидировать....и багдану с собой возьми....
Составишь достойную конкуренцию рыбникову по тупости.
Клоун достоин комиксов....
У тебя дар идиотизма, врожденный!
П.С. Что еще твой воспаленный мозг придумал обо мне..??
А скажите честно ...что по вашему может изменить клоун своим личным посещением Закарпатья..??
Как этот клоун...который небельмеса не понимает ни в чем абсолютно...может что то там лично контролировать..???
Так что увы и ах....единственное чем он может помочь в той ситуации...так это личной лопатой.... о чем я и написал...
У него на столе лежит доклад от 21.05. о ситуации с подтоплениями...
Неужели начал папки читать?
А как же бабкам айфоны? Позвони им, пусть проголосуют