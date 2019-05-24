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Все про:День Києва (10) Київ (6088) Метрополітен (356)

 У зв'язку зі святкуванням Дня Києва в столиці можуть обмежити роботу метро

У зв'язку з проведенням святкових заходів до Дня Києва 25 і 26 травня можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен", передає Цензор.НЕТ.

"Так, 25 та 26 травня можливе обмеження (не закриття) на вхід станції "Контрактова площа" після проведення святкових концертів на Контрактовій площі., - повідомляє КП "Київський метрополітен".

Також 26 травня у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Львів" (Львів) можливі деякі зміни в роботі столичної підземки.

"Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення уболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні

У КП наголосили, що механізм обмежень застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128647
 
 
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Шуфрич! Приготовить рожу.
В любой непонятной или унылой ситуации - бей Шуфрича(можно кроссовками). И не ошибешься)
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Хороший праздник.Поздравляем Киевлян (Кифаят -есть такое имя в ИндоПэриджане-сейчас Кремль очень стараеться,чтоб запретить его,ведь это Юху Бэй Ят-Сна бек спи=Кибелла=Сна Бек Древний,отсюда раен Кубатлы(ЮхуБэЙАтаУлу)-Сна Бек Отец Древний, отнятый Кремлем нерусским у ГрекоАнара(Рамул=Рим)и переданный своим родственникам -арабью пришлому.
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А мы день рождения г. Бах(Бахы, а не Баку) -СМОТРЯЩЕГО((Отсюда ЭрБах( а не Арбак) и БелеСис атакуют ШарданаБала в Бабилоне)) не отмечаем. ВЕДЬ тогда надо возраст Башни Солнца( а не Девичей) назвать и требовать у России хребет АгаБах(Господин смотрящий)=ГАБАХ , которая уже и рыбу в наших водах ворует.Мало у них Абрамовичи и Вельцберги зарабатывают,мало у них морей для ловли рыб.....бедный массонский Кремль.
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народ хтось може мені розяснити ні разу не грамотній...генпрокурор Югик Луценко чому не люстрований він же ж працював в уряді Януковича...
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Тому, що у законі про очищенні влади (люстрації) нічого не має про уряд Януковича - є лише дати - з січня 2010 по лютий 2014го і пропрацювати на визначених посадах потрібно було не менше року.
Луценко працював в уряді до 29.01.2010, тому від не підпадає під дію цього закону.
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Петиция от соевых будет о неограничении движения, с обоснованием "патаму шта это зрада"?
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В Омске из за нехватки рублев на финансирование метро решили пару веток затопить.
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Свято кожний день, а по вихідних - день пам*яті.
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