 Facebook за півроку видалив 3,4 млрд акаунтів, які поширювали спам і фейкові новини

Згідно з даними, представленими компанією, з жовтня по грудень 2018 року було деактивовано 1,2 млрд акаунтів, із січня по березень 2019 року - 2,2 млрд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми помітили значне збільшення випадків створення фейкових акаунтів на Facebook в останні шість місяців", - наголошується в повідомленні компанії.
Водночас більшість цих акаунтів, як зазначає компанія, були виявлені протягом кількох хвилин після реєстрації - до того моменту, як інші користувачі могли побачити їх.
У Facebook неодноразово заявляли про видалення акаунтів і сторінок, пов'язаних із розповсюдженням спаму і фейкової інформації. Так, наприклад, у березні у Facebook оголосили, що видалили 1907 сторінок, груп і акаунтів у соціальній мережі, що мають стосунок до Росії, через спам і поведінку, що не відповідає правилам соцмережі. Значна частина вилучених сторінок займалася розсилкою спаму.
Facebook почав активно боротися з пропагандою у своїх соціальних мережах після того, як у США компанію звинуватили в тому, що вона дозволила використовувати свою платформу "російським тролям", які втручалися в американські президентські вибори 2016 року. Facebook та Instagram, що належить їй, раніше видаляли "фейкові акаунти", пов'язані не лише з Росією, але і, наприклад, з Іраном та Македонією.
Необачність у заведенні друзів (чи тобі сподобались котики-няшечки, або спіймали на патріотичну символику), приводить людину у штучно сформований інформаційний простір, де зрада, всепропалло і ворог не у Кремлі.
Дотримуйтесь інформаційної гігієни.
Уважно передивиться, хто у вас в друзях, в яких ви групах прописані.
Особливо, коли вам приходять новини з гужвівських та інших псевдоукраїнських сайтів.
Розповідайте про це своїм справжнім друзям.
уже б сразу про триллионы аккаунтов писали, чего уж.
а если серьезно то скорей всего имелось в виду млн. а не млрд, что все равно конечно очень много
Facebook attributed the spike in the removed accounts to "automated attacks by bad actors who attempt to create large volumes of accounts at one time." The company declined to say where these attacks originated, only that they were from different parts of the world.
зачем писать новости об этой всемирной сливной помоечной яме???