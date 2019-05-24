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Все про:Facebook (95) фейк (191) спам (2)

 Facebook за півроку видалив 3,4 млрд акаунтів, які поширювали спам і фейкові новини

Із жовтня 2018 року по березень цього року співробітники компанії Facebook видалили із соцмережі понад 3 млрд акаунтів, які поширювали дезінформацію і спам.

Згідно з даними, представленими компанією, з жовтня по грудень 2018 року було деактивовано 1,2 млрд акаунтів, із січня по березень 2019 року - 2,2 млрд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми помітили значне збільшення випадків створення фейкових акаунтів на Facebook в останні шість місяців", - наголошується в повідомленні компанії.

Водночас більшість цих акаунтів, як зазначає компанія, були виявлені протягом кількох хвилин після реєстрації - до того моменту, як інші користувачі могли побачити їх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейсбук заблокував пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує мафія

У Facebook неодноразово заявляли про видалення акаунтів і сторінок, пов'язаних із розповсюдженням спаму і фейкової інформації. Так, наприклад, у березні у Facebook оголосили, що видалили 1907 сторінок, груп і акаунтів у соціальній мережі, що мають стосунок до Росії, через спам і поведінку, що не відповідає правилам соцмережі. Значна частина вилучених сторінок займалася розсилкою спаму.

Читайте: Просимо адміністрацію Facebook вжити заходів для припинення поширення чергового фейку проти Яценюка, - НФ

Facebook почав активно боротися з пропагандою у своїх соціальних мережах після того, як у США компанію звинуватили в тому, що вона дозволила використовувати свою платформу "російським тролям", які втручалися в американські президентські вибори 2016 року. Facebook та Instagram, що належить їй, раніше видаляли "фейкові акаунти", пов'язані не лише з Росією, але і, наприклад, з Іраном та Македонією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128646
 
   
 Топ коментарі
 
"Цензору" не мешало бы сделать тоже самое..
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Ше прикрийте "союз лахти і стеця" і план до двору виконаний))
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та уволься ты уже с той Лахты.
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Механіка фейсбуку така, що твій інформаційний простір у ньому формується новинами "від друзів", тими, що зацікавили тих, хто є в твоїх "друзях" у фейсбуці.

Необачність у заведенні друзів (чи тобі сподобались котики-няшечки, або спіймали на патріотичну символику), приводить людину у штучно сформований інформаційний простір, де зрада, всепропалло і ворог не у Кремлі.

Дотримуйтесь інформаційної гігієни.
Уважно передивиться, хто у вас в друзях, в яких ви групах прописані.

Особливо, коли вам приходять новини з гужвівських та інших псевдоукраїнських сайтів.

Розповідайте про це своїм справжнім друзям.
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Ше прикрийте "союз лахти і стеця" і план до двору виконаний))
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менше стали реклами дивитись, менше лайна поширюють, а йому збитки
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Так, вiн успiшно монетизує політичні срачi на власному ресурсі.
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якби ж то тільки срачі, але це ж і платфрма для кацапів свої фейки поширювати а з цього йому теж дохід, на кліках ясне діло, і він заради тих кліків і дозволяє робити так гидоту.
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Я бы вообще удалил фейсбук из Тёрнета...там одна грязь
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не нравится, сиди в своих однокласниках где грязи "нету"
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Дурбецело,у меня нет даже аккаунта, не говоря уже о соцсетях)))
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Да эту соцсеть вообще нужно закрыть все кто там зарегистрированы не защищены перед спец службами и мошенниками все персональные данные сливаются
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"Цензору" не мешало бы сделать тоже самое..
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ввести реєстрацію за паспортом і затвердженням екаунта в СБУ
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млрд??? точно? то есть в фейсбуке ботов и троллей было больше чем реальных активных пользователей?

уже б сразу про триллионы аккаунтов писали, чего уж.
а если серьезно то скорей всего имелось в виду млн. а не млрд, что все равно конечно очень много
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Это теперь так называется? Передают данные кудато, а мне и фейс и твиттер закрыли за мои клипы об исторической правде.И что смешно в твиттере еще НИЧЕГО НЕ ПИСАЛ И НЕ выставлял, а на "Кавказском узле",где нет ниодного кавказца -только подставные с грузинскими никами, защищал Кавказ.Эти не грузины (арабы) в день по 5 раз ники меняют.Сейчас процесс пошел.
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может и на цензоре удаляют .., только порохоботы меняют ники как обоссанный памперсы и уже новый "херой за справедливость"
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Of the 3.4 billion accounts removed in the six-month period, 1.2 billion came during the fourth quarter of 2018 and 2.2 billion during the first quarter of this year. More than 99 percent of these were disabled before someone reported them to the company. In the April-September period last year, Facebook blocked 1.5 billion accounts.
Facebook attributed the spike in the removed accounts to "automated attacks by bad actors who attempt to create large volumes of accounts at one time." The company declined to say where these attacks originated, only that they were from different parts of the world.
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днр ,лнр группы никто не трогает в фэйсбуке и ютубе.
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Facebook за полгода удалил 3,4 млрд аккаунтов, распространявших спам и фейковые новости
зачем писать новости об этой всемирной сливной помоечной яме???
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономFacebook за півроку видалив 3,4 млрд акаунтів, які поширювали спам і фейкові новини
 
 
 
 
 
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