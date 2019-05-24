 Facebook за півроку видалив 3,4 млрд акаунтів, які поширювали спам і фейкові новини

Згідно з даними, представленими компанією, з жовтня по грудень 2018 року було деактивовано 1,2 млрд акаунтів, із січня по березень 2019 року - 2,2 млрд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми помітили значне збільшення випадків створення фейкових акаунтів на Facebook в останні шість місяців", - наголошується в повідомленні компанії.

Водночас більшість цих акаунтів, як зазначає компанія, були виявлені протягом кількох хвилин після реєстрації - до того моменту, як інші користувачі могли побачити їх.

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У Facebook неодноразово заявляли про видалення акаунтів і сторінок, пов'язаних із розповсюдженням спаму і фейкової інформації. Так, наприклад, у березні у Facebook оголосили, що видалили 1907 сторінок, груп і акаунтів у соціальній мережі, що мають стосунок до Росії, через спам і поведінку, що не відповідає правилам соцмережі. Значна частина вилучених сторінок займалася розсилкою спаму.

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Facebook почав активно боротися з пропагандою у своїх соціальних мережах після того, як у США компанію звинуватили в тому, що вона дозволила використовувати свою платформу "російським тролям", які втручалися в американські президентські вибори 2016 року. Facebook та Instagram, що належить їй, раніше видаляли "фейкові акаунти", пов'язані не лише з Росією, але і, наприклад, з Іраном та Македонією.