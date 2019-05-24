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Все про:Росія (17179) Трамп (1802) Мюллер (49) Барр (4)

 Трамп дозволив розсекретити діяльність спецслужб у справі про втручання Росії у вибори

Президент США Дональд Трамп розпорядився видати генеральному прокурору Вільяму Барру дозвіл розсекретити інформацію, що стосується російського втручання у вибори.

Відповідну заяву Трамп і прес-секретар Білого дому Сара Сандерс оприлюднили у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Президент США наказав американським спецслужбам швидко і повноцінно співпрацювати з генпрокурором у розслідуванні "російського втручання", йдеться в документі.

Вільяму Барру надано повне право розсекретити інформацію, що стосується розслідування, згідно зі встановленими стандартами обробки секретної інформації.

"Сьогоднішні дії допоможуть переконатися, що всі американці дізнаються правду про події, що відбувалися, і дії, які були вжиті під час останніх президентських виборів, і відновлять довіру до наших державних установ", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор США Барр працює над "неймовірною" інформацією про втручання України в президентські вибори в США, - Трамп

Нагадаємо, 24 березня міністр юстиції США Вільям Барр представив конгресменам письмовий висновок на чотирьох сторінках про результати розслідування спецпрокурора Мюллера. Але сам звіт спецпрокурора на більш ніж 400 сторінках з'явився тільки в середині квітня.

У звіті зазначалося, що Мюллер і його колеги виявили багато випадків контактів команди Трампа з росіянами під час президентської кампанії 2016 року. Утім, попри це вони не виявили в діях Трампа і його оточення ознак злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128644
 
   
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Ну почему так Трампа изображают,в неприглядных моментах?
За рептилоидшей-клинтоньшей соскучились?
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Тому що йде інформаційна війна як частина глобальної війни.
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Красиво ребята отыграли раунд. До последнего держали паузу. Вы тут мозги напрягайте, придумывайте версии, наводите тень на плетень, а мы вам в самом конце всё это преподнесем, чтобы информация о том, что Трамп не при чем, до выборов не выветрилась из мозгов избирателей. Трамп дозволив розсекретити діяльність спецслужб у справі про втручання Росії у вибори - Цензор.НЕТ 4957
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Еа свмос деле он разрешил рассекретить не результаты расследовантя, а данные об организации самого расследования. С целью найти зацепки для его прекращения.Игорь Айзенберг комментирует это в своем фейсбуке (см. Последние 2 пункта):https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2257522961162930&id=100007157436416
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Еа свмос деле он разрешил рассекретить не результаты расследовантя, а данные об организации самого расследования. С целью найти зацепки для его прекращения.Игорь Айзенберг комментирует это в своем фейсбуке (см. Последние 2 пункта):
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2257522961162930&id=100007157436416
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абсолютно наплевать на трамповскую стену,
на его таможенные войны с китаем, мексикой, канадой та со всем миром,
напрягает его неприкрытая любовь к ***** - а значит шо то не так с человеком.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономТрамп дозволив розсекретити діяльність спецслужб у справі про втручання Росії у вибори
 
 
 
 
 
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