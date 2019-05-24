 Трамп дозволив розсекретити діяльність спецслужб у справі про втручання Росії у вибори

Відповідну заяву Трамп і прес-секретар Білого дому Сара Сандерс оприлюднили у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Президент США наказав американським спецслужбам швидко і повноцінно співпрацювати з генпрокурором у розслідуванні "російського втручання", йдеться в документі.
Вільяму Барру надано повне право розсекретити інформацію, що стосується розслідування, згідно зі встановленими стандартами обробки секретної інформації.
"Сьогоднішні дії допоможуть переконатися, що всі американці дізнаються правду про події, що відбувалися, і дії, які були вжиті під час останніх президентських виборів, і відновлять довіру до наших державних установ", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, 24 березня міністр юстиції США Вільям Барр представив конгресменам письмовий висновок на чотирьох сторінках про результати розслідування спецпрокурора Мюллера. Але сам звіт спецпрокурора на більш ніж 400 сторінках з'явився тільки в середині квітня.
У звіті зазначалося, що Мюллер і його колеги виявили багато випадків контактів команди Трампа з росіянами під час президентської кампанії 2016 року. Утім, попри це вони не виявили в діях Трампа і його оточення ознак злочину.
За рептилоидшей-клинтоньшей соскучились?
Клинтонша-рептилоид, говоришь....
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2257522961162930&id=100007157436416
на его таможенные войны с китаем, мексикой, канадой та со всем миром,
напрягает его неприкрытая любовь к ***** - а значит шо то не так с человеком.