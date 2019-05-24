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Все про:Генштаб ЗС (381) Міноборони (2580) Бутусов Юрій (929) Полторак (711) Назаров (84)

 В.о. першого заступника начальника Генштабу генерал Назаров відсторонений від посади, - Бутусов

Генерал Віктор Назаров, якого суд визнав винним у загибелі українських військових у збитому збройними терористами літаку Іл-76 і засудив до 7 років позбавлення волі, звільнений від займаної посади виконувача обов'язків першого заступника начальника Генерального штабу.

Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Міністр оборони Степан Полторак дуже гідно зробив представлення нового начальника Генштабу Руслана Хомчака, при цьому також дуже гідно подякував його попереднику. Віктора Муженка запрошував персонально, але він на церемонію не приїхав. Полторак забезпечив порядок і спадкоємність передачі влади в Генштабі. Завдання міністра для НГШ і завдання НГШ для ЗСУ були багато в чому схожі: на першому місці інтереси військовослужбовців, "ефективне застосування сил і засобів щодо порушників Мінських угод", відсіч агресорам. Коли міністр залишав зал, всі офіцери і генерали встали, Степан Тимофійович, проходячи між рядами побачив мене, запропонував поспілкуватися у нього в кабінеті, і як я зрозумів, зайшовши зараз в інтернет, наше спілкування з міністром не залишилося не поміченим", - зазначив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформування Генштабу продовжиться на принципах, закладених співпрацею з НАТО, - Хомчак

"Я подякував Степану Тимофійовичу, що в цьому хаосі він зберігає спокій, здоровий глузд і керованість ключової структури безпеки країни - армії. Що ще вдалося з'ясувати. 1. Полторак нагородив Хомчака нагородним пістолетом. 2. Муженко ввечері зателефонував Хомчаку, вони зустрілися і домовилися про передачу справ. 3. Виконуючий обов'язки першого заступника начальника Генерального штабу генерал-майор Віктор Назаров відсторонений від займаної посади, яку він обіймав майже п'ять років. По суті, Назаров перебував на ключовій посаді, і всі основні питання вирішувалися через нього. Тепер Назаров повернувся на свою штатну посаду заступника начальника Головного оперативного управління", - підкреслив головний редактор "Цензор.НЕТ".

"4. Військова служба правопорядку за зверненням Хомчака розпочала службове розслідування про нинішній інцидент у ЗСУ, коли командування ОК "Північ" на виконання Плану завдань екс-начальника ГШ Муженка, розіслало у військові частини опитування на тему проведення переговорів з "ДНР-ЛНР". Предмет розслідування - чому було написано таке розпорядження, хто писав, хто розіслав. Після проведення розслідування ВСП, підуть офіційні рішення і заява керівництва Генштабу. 5. Триває розслідування обставин потрапляння в полон 8 військовослужбовців 53-ї бригади. Поки остаточні висновки про причини надзвичайного інциденту не прийшли", - резюмував Бутусов.

Читайте також: Справа про збитий Іл-76: генерал Назаров стверджує, що його телеграма про відправку десантників у Луганськ не була наказом, а лише "не обов'язковим до виконання проханням"

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Після цього генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128643
 
   
 Топ коментарі
 
Всьо, зебіли развалили армію. ФСЬОПРАПАЛО!!! Петро Алексійович вернись, врятуй дружбана свого!!
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как раз перед уходом Пети. Чистое совпадение...
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Угы, новый начальник ГШУ начинает с правильных шагов.
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при чем тут начальник ГШУ? Он что и судья по совместительству?
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Давно пора! Но Муженко с Педро держали!
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Надо что то менять.......Мнение ,начнтите с того что пока ещё ЕСТЬ! Складов!.......
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Полторак этим заниматься не будет, т.к. там и его доля вины, а у нового ГШУ это не в компетенции. Свою работу он делает, снял одиозного зама. Ваще маразм, как такого человека модно было держать на такой должности. И хряк еще заявляет, что от развивал армию.
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Та обождите через пару месяцев там ещё такое повылазит как жили по новому что чуб дыбом встанет!!!!
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Не зняв з посади,а повернув на раніше займану посаду.може знову передавати своєму брату,який знаходиться з другої сторони фронту ,всі оперативні рішення ГШУ.
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Всьо, зебіли развалили армію. ФСЬОПРАПАЛО!!! Петро Алексійович вернись, врятуй дружбана свого!!
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Та не, смотрите,порохоботы, как мы умеем наказывать: "Теперь Назаров вернулся на свою штатную должность заместителя начальника Главного оперативного управления"
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генерал-майор Виктор Назаров отстранен от занимаемой должности, почти пять лет. находился на ключевом посту и все основные вопросы решались через него.

Теперь Назаров вернулся на свою штатную должность заместителя начальника Главного оперативного управления.Источник:https://censor.net.ua/b3128615

Казка про щуку. по-новому И.о. первого замначальника Генштаба генерал Назаров отстранен от занимаемой должности, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3061
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щоб усяк боявся так робить,у річці вражу щуку утопить" *Глібов*
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А был задан вопрос почему резко з последний месяц увеличилось количество генералов?
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как раз перед уходом Пети. Чистое совпадение...
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Він ще й засуджений, напевне покарання відбуває в кабінеті
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Что-то изменилось в наших судебных решениях в лучшую сторну с уходом Пети, совпадение, не?
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в лучшую? вернуть онищенко, вернуть бене бабки за приватбанк - это положительные судебные решения?

О_о..
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И что изменилось в судебных решениях?
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Ну да, стало намного лучше. В.о. першого заступника начальника Генштабу генерал Назаров відсторонений від посади, - Бутусов - Цензор.НЕТ 269 ".Теперь Назаров вернулся на свою штатную должность заместителя начальника Главного оперативного управления". Он не занимал должность, от которой его освободили. Он исполнял обязанности, при этом оставаясь на своей должности, куда и вернулся.
Сюр. Не?
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Беню рейдернули, предлагаешь забыть?
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Сейчас припруться порохоботы и начнут говорить от противного: опять команда зеленского делает всякие гадости И.о. первого замначальника Генштаба генерал Назаров отстранен от занимаемой должности, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2193
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---"Министр обороны Степан Полторак очень достойно сделал представление нового начальника Генштаба Руслана Хомчака, при этом также очень достойно поблагодарил его предшественника. ---

Вот пытаюсь представить себе как выглядело это 'очень достойно'? Встал на колени? Или может залез на стул? Не хватает фантазии.
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Бывший гидрант, никогда солдат не считал за людей. Имел дело только с генералами, потому что вемсте воровали, и он их защищал. Помние кого он назачил министром обороны, правильно, своего охранника.
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Так а чем новый генерал лучше если он непосредственно под старым работал? Разгадай этот ребус для меня.
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Нужно было генерала из другой страны выписывать?
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Если на всю Украину только этот остался - можно и выписать
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Хомчака поважають у військах. Він не ховавсь від куль і градів, як Муженко і Назаров
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А Вы разберитесь, когда это Муженко прятался от пуль и снарядов.
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Не бреши Іван, хомчака як раз ненавидять військові
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"Я поблагодарил Степана Тимофеевича, что в этом хаосе..." - молодцы! за 5 лет реформировали армию полностью! После себя оставляя только хаос...
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Т.е. назарова суд признал виновным в гибели десантников и экипажа самолета, но этот идор служит по сей день. АХРЕПНЕТЬ!!!
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Генерал Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских военных в сбитом вооруженными террористами самолете Ил-76 и приговорил к 7 годам лишения свободы, продолжал работать до сих пор. Генерал Хомчак которого обвиняют в гибели больше тысячи солдат продолжает работать до сих пор. Террористам воевавших против Украины дают 3 года а большинству условно. Ворам воровавшим миллиарды из бюджета всех выпустили на свободу.

Скажите, а что вас возмущает в когда то сказаных словах Зеленского что Украина ето страна проститутка? Докажите что ето не так?
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Хомчак дивом сам вижив в Іловайську, кацапе ти нульовий! Але ти не губись, тамбовець. Бери чорний мішок по розміру і дуй до нас на Донбас. Вже картоплю саджати, а добрив нема В.о. першого заступника начальника Генштабу генерал Назаров відсторонений від посади, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1894
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Не У
країна,а її керівництво і ЗМІ ,тобто продажні журналісти
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Подаю оскардження на вирок судді Самоткан Назарову на сім років. Російський крот Назаров має сидіти довічно.
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Таке его приговорили или он работает? Ничего не понятно
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Шось я не вкурю, так Назаров шо, в камере исполняет обязанности? Или где? А как же 7 лет лишения свободы? Какой-то п..здец полный.
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Вот это "наказание", вот это "правосудие"..нет слов, одни эмоции.😞
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Добре було б,як би цей чувак сів у тюрму
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ай-я-яй порохнявые - какая "трагическая" утрата для ВСУ.)))))))))))))))))))))))))
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В все??? За загибель 50ти воїнів просто відсторонений???
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Ти статью пробував прочитати? Спробуй, знайдеш багато відповідей.
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Шоколадна гнида і тут покопирсалась...поки не викриють та не пересаджають всіх його агентів - справи не буде.
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ДА согласна со МНОГИМИ, что новость уж ОЧЕНЬ хорошая - хоть частично НО справедливость восторжествовала. СЛАВА настоящим ВОИНАМ - ГЕРОЯМ Украины.
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По военному Назаров действовал правильно .Тогда такая обстановка была .Что воздухом переправлять было безопасней. Но на аэродроме кацапские кроты которые сообщают о взлетающих бортах. Вспомните сбитый боинг. Плюс пилоты не плюхнулись с высоты по афгански, а зашли на второй круг ,что в тех условиях запрещено .Назаров хотя бы принимал решения. Почему никто не ответил за взорванных в аэропорту кацапами Киборгах Не судит хенералов боявшихся отдать приказ на прорыв и не пославших достаточно солдат поддержать Киборгов огнём. Все боялись, что их упрекнут в сдаче символа. Киборги и аэропорт к тому времени стали брэндом Это война и погибшие к сожалению с нашей стороны ещё будут За время перемирия погибло и ранено около пятисот наших бойцов Но все же понимают что сейчас другого варианта нет
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