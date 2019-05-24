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Все про:прокуратура (1754) Харківщина (723) найманці РФ (786)

 Терориста "ДНР" із Харківщини засудили до 3,5 року в'язниці, - прокуратура

У Харківській області Чугуївський міський суд визнав винним 42-річного місцевого жителя в участі в незаконних збройних формуваннях і незаконному зберіганні боєприпасів.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловіка засуджено до 3 років і 6 місяців позбавлення волі... Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження. Зараз на вимогу прокуратури зловмисник перебуває під вартою", - повідомляє прокуратура Харківської області.

Слідство встановило, що в березні 2015 року чоловік вступив до одного з незаконних збройних формувань (НЗФ) "ДНР". Його призначили бійцем у званні рядового в бригаді мотострілецького батальйону, який дислокувався в Горлівці, незаконно передали в користування автомат "Калашникова", набої до нього і боєприпаси, а також видали форму і військове спорядження.

Окрім облаштування окопів і бліндажів та чергування на блокпостах, до обов'язків засудженого входило здійснення фільтраційних заходів з метою виявлення тих, хто не підтримує ідею створення і функціонування терористичної організації "ДНР", та їх нейтралізації. Крім того, він стежив за пересуванням військовослужбовців і військової техніки Збройних сил України.

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З підконтрольної бойовикам території він незаконно привіз 140 бойових набоїв, які зберігав за місцем проживання. Ці набої були вилучені під час проведення санкціонованого судом обшуку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128642
 
 
 Топ коментарі
 
то у нас за тєрорізм дають як за розбиту шибку. А на московії Клиху та Карпюку без доказів дали по двацять з гаком років.
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Можно охереть с этих Харьковских судов-- судейская система сгнила напрочь . всех нужно уволить без пенсий и льгот ! У него статья 111 от 10 лет а ему 3.6 -- писец Террориста "ДНР" из Харьковщины суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4706
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це націоналістам за патрони дають від 10 і вишє
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Дешевле было-бы отпустить его с услрвным сроком на родину, с формулировкой "за плодотворное сотрудничество со следствием"
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Можно охереть с этих Харьковских судов-- судейская система сгнила напрочь . всех нужно уволить без пенсий и льгот ! У него статья 111 от 10 лет а ему 3.6 -- писец Террориста "ДНР" из Харьковщины суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4706
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це націоналістам за патрони дають від 10 і вишє
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Зачем ты пишешь о том, в чём не разбираешься? Скорее всего, доказательств нет (либо недопустимые, то есть опять же нет), прокуратура наверняка предложила ему признать вину в обмен на то, что попросит наказание ниже низшего. В ином случае был бы оправдательный приговор. Эту версию можно проверить по тому, будет ли апелляция от прокуратуры.
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И скорее всего под протокол наговорил много-много всякого про всех, кого знал или видел или слышал.
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Так в нього ж родіна- Харків.Їх х.. звідси випреш
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Т.е. по закону Савченко его таки сразу отпустили из под стражи?
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то у нас за тєрорізм дають як за розбиту шибку. А на московії Клиху та Карпюку без доказів дали по двацять з гаком років.
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Афигеть. Украинцам дают 7 лет за незаконное хранение оружия или даже пару патронов. А террористу убивавшему украинцев дали меньше чем за хулиганство. Вот поетому Украина сейчас в жопе.
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Зачем врать? Никто не даёт такие сроки за хранение оружия, максимум 3-5 года и то условно. Элементарно эта ложь опровергается реестром судебных решений.
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Ай-яй-яй! Целых 3,5 года дали?! Что ж так строго так, он всего лишь убивал украинцев? Понять и простить ведь украинский суд самый гуманный суд в мире! Терориста "ДНР" із Харківщини засудили до 3,5 року в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7003 *****.
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Вот поетому еще раз утверждаю что боевиков не брать в плен живыми. Пулю в живот и в овраг пускай собаки доедают. Иначе будет всю жизнь будет гадить и терроризировать людей.
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13 років дали прикордоннику за стрільбу по сєпарській машині, котра не зупинялась. А тут зрадник та терорист отримав лише 3,5 роки.
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А макаронники судять нацгвардійця, який нібито міною зажмурив італійську журнашлюху разом із сєпарами. "Доказами" в тому "суді" слугують мацкальські фейки, свідчення рівня однабабадругійказала і посилання на сайти срувесни. Ось так
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Пан Віталій - жертва взаємовідносин України та євросоюзу, конкретніше ворожого ставлення до нас останнього. Хоча немає лиха без добра - тепер солдати розуміють що пріорітетнішим є першочергове ураження вогнем не снайперів чи коригувальників, а саме іноземних журналістів.
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А если расстрелять тех судей тоже дадут 3.5 года? Или судьи у нас боги? Пора в Украине вводить прицидентное законодательство.
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Лучше правосудие времен французской революции Терориста "ДНР" із Харківщини засудили до 3,5 року в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9952

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Ну у нас же не хотят как в Париже. Поетому так и живем и еще хотим чтобы Украину считали Европой.
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На эту гильйотину нужно судей винесших такой приговор.
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Ну да..
Он же не патриот!
Так бы влкпили 10 ку)) как с куста...
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"в обязанности осужденного входило проведение фильтрационных мероприятий с целью выявления тех, кто не поддерживает идею создания и функционирования т.н. ДНР, и их нейтрализации."
Источник: https://censor.net.ua/n3128642

Т.е., не окопы рыл по принуждению, а убивал. И гуманный суд приговорил террориста к 3.5 годам.
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У Клована недавно кричали ЭТАЖЕНАШИЛЮДИ!!!))))
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ну так звичайно - вони ж там всі "миротворцями" були ...- і це що, лжемантійська "розплата" за знищення нашого кращого генофонду..., за смерть наших тих Молодих 18-25 літніх Воїнів Героїв, які пішли як Ідейні, які пішли во імя України , а не так, як багато сьогоднішніх - на "заробітки".....- позор, та повна зневага лжемантійцям, гидоти суспільства вони...
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в контексте срока приговора вспомнился хлопец, который пецин портрет порвал..
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У того хлопця сибиу знайшли обтяжене минуле. Зігував при свідках, закликав до повалення режиму уалцмана, працював ахєнтомкримля
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А того кто поджег Рошеновский ларек кто то видел после етого?
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Ну шо возмущаться впустую? Оформте, кто умеет, петицию об ужесточении ответственности за терроризм и участие в вооруженных формированиях, делайте демонстрации протеста и пикеты, не сидите сиднем! Нас всех перебьют потихоньку!!!!
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вот вам и пэтрово правосудие.
минималка за хранение.
а ТЕРРОРИЗМ?
эти судьи будут следующие за набутылочными воинами,сепарами,коллаборантами.
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Сочувствующий сепаратистам судья, с умилением на глазах, дал "невинному страдальцу" всего-то 3,5 года, как бы извиняясь, что приходится его судить, невинного.
А не потребовать бы с этой сладкой парочки, вдовам убитых на этой войне, чтоб эти позорные чмошники, заплатили им компенсацию за своих мужей? а дети - за своих не вернувшихся отцов?
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