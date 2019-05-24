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Все про:вибори (3823) місцеві вибори (70) ЦВК (606)

 Центрвиборчком дозволив громадським організаціям мати своїх офіційних спостерігачів на місцевих виборах 30 червня

Центральна виборча комісія дозволила громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 30 червня 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЦВК у Facebook.

Зазначається, що, розглянувши відповідні клопотання та додані до них документи, ЦВК дозволила мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 30 червня 2019 року громадським організаціям:

– Всеукраїнській громадській організації "Комітет виборців України" – під час перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад, проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад, повторних виборів депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів, перших виборів старост сіл, селищ;

– Громадським організаціям "Атлантична рада", "Демократична група впливу", "Демократична платформа", "Європейська платформа", "Зміни.Ти", "Інститут дослідження виборів", "Інститут політичних досліджень", "Український інформаційно-ресурсний центр", "Центр впливу", "Центр розвитку демократії" – під час перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів на території Київської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради

Комісія внесла зміни до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі постановою ЦВК від 12 квітня 2012 року № 66 та до Переліку одномандатних виборчих округів, утворених на постійній основі постановою ЦВК від 28 квітня 2012 року № 82.

Окрім того, Комісія затвердила форми подань щодо кандидатур
до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України.

Також внесено зміни до постанови ЦВК від 27 червня 2012 року № 105 "Про форму виборчого списку кандидатів у народні депутати України від політичної партії в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі".

Також читайте: ЦВК може не встигнути провести тендери для друку і доставки бюлетенів для виборів у Раду

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128640
 
 
 Топ коментарі
 
Та заспокойте ви вже цього шоколадного мародера!!!
Центрвиборчком дозволив громадським організаціям мати своїх офіційних спостерігачів на місцевих виборах 30 червня - Цензор.НЕТ 8037
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Майдан уже прошёл, электоральный Майдан
То, что пытается устроить Порошенко, называется Антимайдан
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Найнебезпечніше для нового президента це недооцінка цього покидька. Проти кого кого а проти нього треба діяти швидко і дуже рішуче тому що як тільки почнуться навіть натяки на "договорняки" то це буде початком душе швидкого кінця так званої "команди ЗЕ" у якої вже зараз судячи по деяких призначеннях дуже великі проблеми з кадрами. А як казав один відомий персонаж - "кадри вирішують все".
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Странно что раньше этого не было. Петя боляся людей
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Потому что не было ходатайств.
"Отмечается, что, рассмотрев соответствующие ходатайства и приложенные к ним документы,"
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как только Пети не стало, общетво осмелело.
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Так Петя боялся или обчество Центрвиборчком дозволив громадським організаціям мати своїх офіційних спостерігачів на місцевих виборах 30 червня - Цензор.НЕТ 7531 ? У нас теперь похоже и АП, и КБУ, ЦИК тоже общественные организации.
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Изменять закон о выборах тоже небыло ходотайств?
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Законы изменяют подавая законопроекты в ВР, а не ходатайства в ЦИК.
Учите матчасть.
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этот состав ВР влез по трупам майданвцев именно с этим лозунгом - изменение выборного закона и снятие неприкоснвенности, неуспели за 5 лет?
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А Вам задать этот вопрос 5 лет что мешало?
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Та заспокойте ви вже цього шоколадного мародера!!!
Центрвиборчком дозволив громадським організаціям мати своїх офіційних спостерігачів на місцевих виборах 30 червня - Цензор.НЕТ 8037
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Майдан уже прошёл, электоральный Майдан
То, что пытается устроить Порошенко, называется Антимайдан
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Найнебезпечніше для нового президента це недооцінка цього покидька. Проти кого кого а проти нього треба діяти швидко і дуже рішуче тому що як тільки почнуться навіть натяки на "договорняки" то це буде початком душе швидкого кінця так званої "команди ЗЕ" у якої вже зараз судячи по деяких призначеннях дуже великі проблеми з кадрами. А як казав один відомий персонаж - "кадри вирішують все".
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Это истеричку Бужанского надо успокоить
Ватный типа "письменник"
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только теперь уже в действительности "лодку раскачивать " будет путлер
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***** на то і є ***** щоб "лодки розхитувати".
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Україна якось "проїхала мимо" Міхомайдану,"проїде мимо" і Пєцємайдану... Центрвиборчком дозволив громадським організаціям мати своїх офіційних спостерігачів на місцевих виборах 30 червня - Цензор.НЕТ 6150

не тягне Пєтя на Міхо, а Іринка Геращенко на Лізаньку Богуцьку.
Харизми трохи не вистачає... Центрвиборчком дозволив громадським організаціям мати своїх офіційних спостерігачів на місцевих виборах 30 червня - Цензор.НЕТ 3026
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чому Цензор не висвітлив заяву представників громадського суспільства? Це упереджена вибірковість?
http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/93999/Chervoni_liniji_dla_prezydenta_Zelenskogo_Zajava_predstavnykiv?fbclid=IwAR0CCvPChet4taT5BxOzP8EinBqbnE03o4vu2inHKB0TFvSHnJKkaI7r_C4
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ЦВК вже "лягло" ПІД Зе,
І готується До виборів.

НАСРАТИ на ,як виявляється гівно варте, звернення ВР У ВС.
і не допомогло Баризі багатомісячне "старання" створити підконтрольне(більшістю) ЦВК
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦентрвиборчком дозволив громадським організаціям мати своїх офіційних спостерігачів на місцевих виборах 30 червня
 
 
 
 
 
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