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 На Прикарпатті підтопленими залишаються понад 150 домогосподарств, - ДСНС

В Івано-Франківській області через негоду підтопленими залишаються житловий будинок і 151 домогосподарство в 16 населених пунктах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7.00 24 травня залишаються підтопленими 1 житловий будинок у смт Букачівці Рогатинського району і 151 домогосподарство в 15 населених пунктах області", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що з початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 106 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 76 осіб з них 12 дітей та 10 автомобілів, Повернуто 25 тис. 110 куб. м води, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб, з них 63 дитини.

Для відкачування води та надання допомоги населенню рятувальниками було залучено 88 осіб, 21 мотопомпу та 22 одиниці техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди. На місці події працює оперативна група Управління ДСНС в Івано-Франківській області", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128636
 
 
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Только под топленными? Не все карпаты Бурбак с антиНародными вырезали и в Европу отправили?. Ане же в Европу............сцуки.
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Зараз, тільки референдум проведуть, щодо виділення допомоги постраждалим...
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Спочатку вони крадуть на лісах, що їх вирубають, а потім крадуть на ліквідації паводків...
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В США и Британии развернулась полемика о недостаточном количестве бесплатных общественных туалетов. Это очень сильно сказывается на здоровье наций и особенно женщин ,больных и пожилых.Государства обязуют усиленно развивать сеть общественных туалетов.Нам бы их заботы.Я думаю это достойно петиций как местным властям ,так и кабмину.Многие люди просто опасаются выходить из дому,из-за отсутствия туалетов.
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"Многие люди просто опасаются выходить из дому,из-за отсутствия туалетов."

Таким людям нужно срочно к врачу бежать лечиться, раз у них недержание. В любом кафе есть туалеты, почти в любом парке и в любом ТРЦ.
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Дай Бог Вам и Вашим близким дожить до старости без проблем.Я привёл полемику там,а не у нас.У нас пока 19 век,судя поВашему изречению
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