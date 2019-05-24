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Все про:правозахисники (215) Росія (17179) Клих (147)

 Політв'язень Клих оголосив голодування, - правозахисниця Щур

Український політв'язень Станіслав Клих, утримуваний Росією, оголосив голодування.

Про це повідомила у Facebook російська правозахисниця Тетяна Щур, посилаючись на матір Клиха, передає Цензор.НЕТ.

"Просто вже неможливо терпіти: ні холод у камері, ні погану їжу, від якої постійно нудить", - передає слова політв'язня Щур.

Голодування Клиха правозахисниця назвала "закликом, благанням і криком про допомогу, адресовані новому президенту через червоні цегляні стіни Верхньоуральського острогу, із самотності та темряви".

Політвязень Клих оголосив голодування, - правозахисниця Щур 01

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Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів-українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в Першій чеченській війні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128631
 
 
 Топ коментарі
 
Навіщо ???
Новий президент і не думає про заручників.
До того ж в мене таке враження, що кримські зелені чоловічкі вже орудуютьв Києві, готують рехверендуми...
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Три кита на которых держится и держалась рашка:
Самоварное счастье
Лапотно-Квасной патриотизм
Матрешечная дипломатия
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Упс, а ниже вы его критиковали, за то ,что думает.
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Навіщо ???
Новий президент і не думає про заручників.
До того ж в мене таке враження, що кримські зелені чоловічкі вже орудуютьв Києві, готують рехверендуми...
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Упс, а ниже вы его критиковали, за то ,что думает.
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Може для тебе і так, а я таку вибраковую. Вона вся в цятках.
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Цятки(не знаю, что это такое) срежутся, и можно использовать , ведь это не для хранения.
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Так вашi ж однодумцi вважають переговори з ерефіей злочином. Нажаль наші полонені і заручники не скоро повернуться до своїх родин. Ніхто напередоднi виборів в ВР не стане підривати свій рейтинг. А заручники для наших полiтикiв лише об'єкт пiару.
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Три кита на которых держится и держалась рашка:
Самоварное счастье
Лапотно-Квасной патриотизм
Матрешечная дипломатия
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Тримайся Станіславе! Слава Україні!
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Бедный Стас, бедные его родители... Здоровья и выдержки им.
Это не первая его отчаянная попытка голодать, но там начинают кормить насильно дней через 10-14, и получается, что всё зря.
Стас очень рад письмам, он не всегда может ответить, из-за плохого состояния, но обязательно прочитает. Писать надо на русском, Стас очень неглупый человек, историк, может поддержать разные темы. Любит приключенческую литературу.

Адрес Стаса:
Клых Станислав Романович (1974 г.р.),457670, Челябинская
обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, ФКУ "Тюрьма № 1 ГУФСИН России по
Челябинской обл."
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