 Глава АП Богдан: Ми готові вести переговори з Росією, щоб повернути українців

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Право на владу" заявив глава Адміністрації президента Андрій Богдан.
"Сенс у переговорах з Росією - хоча б для того, щоб повернути наших людей звідти (з Росії. - Ред.). А ще можна знайти дуже багато сенсу, на тому боці теж живуть наші українці. Вони розмовляють і українською, і російською мовами", - сказав глава АП.
На запитання, чи готові вони на переговори з бойовиками, Богдан зауважив, що вони не є самостійними суб'єктами, тобто не ухвалюють рішень.
А Росія, на думку Богдана, рано чи пізно погодиться на переговори - "питання тільки коли і на яких умовах".
ні одного засідання з участю Пепе...
https://www.youtube.com/watch?v=5ixpEIsjbhQ
А вот это в голове не укладывается. В России украинцев ни просто много, они там элита. Достаточно посмотреть состав российской власти . Пусть многие уже обрусевшие украинцы, но зов предков должен же быть. Откуда же такая ненависть к Украине? Зависть или желание завоевать Украину...
тем что озвучивает ее не президент лично, а его администратор? То есть за высказанную позицию Зеленский лично ответственности не несет.
Адвокат Коломойського aka голова АП вже відкоментував, що він розцінює цю петицію, як жарт.
Тобто, вдень ми розказуємо про "смартфон кожній бабушці", що вона могла зробити "народне вето", потім ще збираємось "спілкуватися з народом" про те, як краще скласти лапки перед Росією, а ввечері ігноруємо петицію на сайті президента, бо це "жарт".
Шановні зелебоби, не дивуйтесь, коли вам скажуть, що до всіх очікувань і сподівань ставляться, як до жарту.
Оскільки інтерв'ю у нього брало "Г+Г", то невисвітленим виявилось питання ставлення п.Богдана до петиції щодо його власної відставки.https://ukraine.d3.ru/*******************-1791861/?sorting=rating
25 000 - енто в 1000 раз меньше.
и симметрично по порошенку - давайте за него петиции 25 000 000. тогда вернут.
а иначе ждите.
и,да,
кум луценко ишо на пасту??
ну так пусть ловит гладковского.
и портновых и прочую срань
К чему этот цирк? Неужели 73% такие тупые что купятся на это?
Их вернули более трех тысяч за 5 лет.
Від початку російської агресії проти України на Донбасі з полону проросійських бойовиків звільнили 3 тисячі 233 людини.
https://24tv.ua/****************
Ти - дебіл, кацап? Це я переклав на людську з твого висера
Никакого смысла нет и не надо искать оправдания для ваших тайных желаний залюбиться с Мокшандией. Мокши вообще не признают что при делах и на все отвечают -"договаривайтесь с наротом Донбасса, мы то тут при чем"
https://absoluttv.ru/3610-posrednika-na-peregovorah-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-naznachen-predsedatelem-obse.html.
Украина, демонстративно отказалась вести переговоры со страной, которую считает агрессором. Желание, "вести переговоры" напрямую, свидететельствует об изменении отношений.
Вопрос.
За время ИНАУГУРАЦИИ что-то изменилось? Или народ чего-то не знает?
На Сході ворога ми зупинили
Багато наших полягло
Билися скільки мали сили,
Щоб не залізло далі зло.
В дві тисячі чотирнадцятім році
Одинадцятого серпня на дворі
Із-за кордону до нас в кроці,
По нам стріляли ті кнури.
Степанівка залита кров'ю
«Русні» снаряди солдат рвуть
Це «старші братани» з любов'ю
До миру українців звуть.
Про це команді президента
Нагадала Юля Кирилова вдова -
Чоловіки в гранітних постаментах,
Та пам'ять про цих воїнів жива.
До неї збіглись інші вдови,
З портретами своїх синів, чоловіків
Не зрозуміли ті розмови
Продажних, трусливих жуків.
Як із рашистами треба дружити,
Ще й референдум провести?
А як з біллю всім цією жити
Як зраду від країни відвести?
Не ріжте серце бідних вдовам,
Це наша й ваша має бути біль
Та передайте отим «слугам»
Дурна у них була затія й ціль.
23.05.2019
Анатолій Березенський