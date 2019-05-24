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 Глава АП Богдан: Ми готові вести переговори з Росією, щоб повернути українців

Команда президента Володимира Зеленського готова до переговорів з Російською Федерацією для повернення українців з полону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Право на владу" заявив глава Адміністрації президента Андрій Богдан.

"Сенс у переговорах з Росією - хоча б для того, щоб повернути наших людей звідти (з Росії. - Ред.). А ще можна знайти дуже багато сенсу, на тому боці теж живуть наші українці. Вони розмовляють і українською, і російською мовами", - сказав глава АП.

На запитання, чи готові вони на переговори з бойовиками, Богдан зауважив, що вони не є самостійними суб'єктами, тобто не ухвалюють рішень.

А Росія, на думку Богдана, рано чи пізно погодиться на переговори - "питання тільки коли і на яких умовах".

Також читайте: Богдан про Медведчука: Ми не бачимо його переговорником з нашого боку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128629
 
   
 Топ коментарі
 
Умови?- Визнання Крим російським, автономія Донбасу в межах областей з правом вето, гарантії невступу України в НАТО та ЄС, російська державна.
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Либертарианский слуга народа
Не успел написать большой пост о том, почему парламентская республика в нынешней ситуации в Украине - это хуевая идея, как грянул парламентский кризис. Но ок, еще напишу.
Теперь новая партия заявляет, что её идеология - либертарианство.
Друзья мои. Игры в электронное правительство по фейсбуку - хороши в Эстонии. Игры в уменьшение влияния государства - хороши, скажем, в США. Игры в референдумы по любому чиху - хороши в Швейцарии.
А в Украине в данный момент времени хороши только одни игры - в построение сильного милитаризированного государства. С сильной, способной к принятию решения, властью. С армией, способной противостоять агрессии самой сильной на данный момент диктатуры мира с имперскими амбициями. Со внутренними службами, способными противостоять её же гибридной войне. С экономикой, способной обеспечивать и то, и другое и третье в условиях блокады и давления.
Чтобы уменьшать влияние государства - необходим один, но критически важный фактор, без которого никуда не деться. Надо это государство иметь. Надо его построить.
И те страны, которые строили государственность по триста лет - могу размышлять о либертарианстве и всеобщем самоуправлении, как в счастливых книжках про утопии в Городе Солнца.
Но когда я слышу это от правительства в стране с переходным строем, а теперь уже даже и неясно - с переходным в какую сторону-то - где государственность только-только начала появляться, и которая только последние пару лет вышла из условий экономической ямы и активной фазы войны - и то временно - я понимаю только одно: эти парни не способны ни брать на себя ответственность, ни принимать решения.
У вас с севера одна там империя УЖЕ сосредоточила на границе сверхизбыточные танковые бригады. Какое, к чертям, либертарианство?
Причем я сам - либерал до такой степени, что почти либератрианец. Я считаю анархию лучшим гипотетическим вариантом общественного договора. Но все хорошо тогда, когда оно хорошо. Почему все, даже самые либеральные страны, считают, что в армии должно быть только единоначалие? Подумайте об этом.
И, пожалуйста, не пишите бред про Россию. В России нет государства. В России - клановая автократия. Это полная противоположность развитым работающим государственным институтам.
Даже Израиль еще не решил, что он готов к либертарианству.
Ура, ура, давайте поэкспериментируем с этим в воюющей, близящейся к дефолту частично оккупированной стране, раздираемой внутренними противоречиями!
Где тут рука-лицо смайлик-то...
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Противникам переговорів по полоненим раджу замкнутися у власнiй ванній на добу і просидіти без спілкування із зовнішнім світом. А потім можете спокійно писати тут свої обурені коменти. Всього 24 години у власній ванній i будете мати хоч якесь право критикувати переговори.
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Порошенко тоже вел переговоры по пленным с Рашей. Так что Зе тут плагиатит.
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коли він їх вів?
ні одного засідання з участю Пепе...
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Я тут посмотрел один ролик. Это два стрима из чат-рулетки Луганского. Недолго. Посмотрите. И еще - вслушайтесь в слова парня военного. Внимательно внимательно.

https://www.youtube.com/watch?v=5ixpEIsjbhQ
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Ну вот. А говорили "нет места медведчуку". вот и место нашлось.
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что-то тебя сильно расколбасило...
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Портнов! Ти садив Юлю! Нізащо! Тепер ти маєш посадити мародера Порошенка і всіх його тролів! Там готовий склад злочину! Це кажу тобі я - Юлін прихильник!
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Капризы Юлии Тимошенко в Качановской исправительной колонии выглядят совершенно абсурдно, учитывая то, в каких условиях за решеткой живет большинство украинских заключенных. Вип-камера со всеми удобствами, холодильник с деликатесами, личный массажист, немецкие врачи и тому подобные радости тюремной жизни Юлии Владимировны приводят лишь к регулярным жалобам. При этом экс-премьер притворяется больной, не хочет работать и подчинятся распорядку в колонии. Неудивительно, что остальные заключенные возненавидели Тимошенко за ее королевскую жизнь за решеткой и нескончаемые прихоти.
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Он был и есть, а ты кто? Завистник? Просто дурак?
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Ні. Він не дурень. Просто продажний
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Ми далжни дагаварівацца! - дeсь я вжe цe чула?
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Ти унітази польські вже всі помила? Ні? Чому? Глава АП Богдан: Ми готові вести переговори з Росією, щоб повернути українців - Цензор.НЕТ 6086
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он завидует, потому что сам ни на что большее чем мытье унитазов не способен.
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Свої унітази мию, а не бігаю по світзаочі. Наводжу лад в своїй країні, а не тікаю від проблем. За кого пані Галина голосувала у Травні 2914го? За добре відомого з 2005го пройдисвіта Порошенка? А тепер втікла? І продовжує гадити Україні?
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це навіть не Зебіл, це тупа кацапська шльондра. Почитай його коменти, там все зрозуміло.
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Богдан: "А еще можно найти очень много смысла, на той стороне тоже живут наши украинцы"

А вот это в голове не укладывается. В России украинцев ни просто много, они там элита. Достаточно посмотреть состав российской власти . Пусть многие уже обрусевшие украинцы, но зов предков должен же быть. Откуда же такая ненависть к Украине? Зависть или желание завоевать Украину...
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чем эта позиция отличается от позиции Порошенко?

тем что озвучивает ее не президент лично, а его администратор? То есть за высказанную позицию Зеленский лично ответственности не несет.
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Эхо вчерашнего:
Глава АП Богдан: Ми готові вести переговори з Росією, щоб повернути українців - Цензор.НЕТ 8547

Адвокат Коломойського aka голова АП вже відкоментував, що він розцінює цю петицію, як жарт.

Тобто, вдень ми розказуємо про "смартфон кожній бабушці", що вона могла зробити "народне вето", потім ще збираємось "спілкуватися з народом" про те, як краще скласти лапки перед Росією, а ввечері ігноруємо петицію на сайті президента, бо це "жарт".

Шановні зелебоби, не дивуйтесь, коли вам скажуть, що до всіх очікувань і сподівань ставляться, як до жарту.

Оскільки інтерв'ю у нього брало "Г+Г", то невисвітленим виявилось питання ставлення п.Богдана до петиції щодо його власної відставки.https://ukraine.d3.ru/*******************-1791861/?sorting=rating
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вот когда петиция против зеленского наберет 25 000 000 чел, тогда и уберут.
25 000 - енто в 1000 раз меньше.

и симметрично по порошенку - давайте за него петиции 25 000 000. тогда вернут.

а иначе ждите.

и,да,
кум луценко ишо на пасту??

ну так пусть ловит гладковского.
и портновых и прочую срань
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Похоже, печалька в том, что запоребриковые не хотят вести переговоры, им компромиссы не нужны. Им нужна вся Украина. Пора бы это усвоить.
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Ну а как же еще вернуть пленных? только через переговоры.
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ну Петя переговоры проводил. Что не так?
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Проводил, не спорю. Но истеричную и вечно пиарящуюся Геращенко оттуда нужно убрать. Переговоры с холодной головой нужно вести.
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холодная голова? Так зачем этого кузнечика выбрали? Геращенко по сравнению с ним и его ******** читай кварталом - спящая королева.
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Пану втікачу від призова в Польщу подобається підніжка Геращенка? Зрозуміло
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ну прям как рефериец, ни одного ответа, да и вопросом на вопрос. Свой "чудесный" мир, который не имеет ничего общего с реальностью.
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А референдум не потрібен з цього приводу?
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Вы, блин, или крестик снимите или штаны оденьте , а то кагбэ кто в лес, кто по- грибы и кто для кого ПЕРЕДАСТОМ . Чтоб народ тоже определился, кого выносить первым.
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Я вот не понимаю одного - зачем это чмо вылезло с идеей переговоров по пленным? При Пете и так переговоры велись. А это чмо создает впечатление что раньше переговоров не было, а вот сейчас при Зе будут.
К чему этот цирк? Неужели 73% такие тупые что купятся на это?
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Может и не тупые, но зомби однозначно
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Барыга общался и по телефону с парашей ***** и через кума Мертведчук и ничего не добился,вернее похерил всех украинских заложников
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Врете с какой целью?
Их вернули более трех тысяч за 5 лет.
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Так.

Від початку російської агресії проти України на Донбасі з полону проросійських бойовиків звільнили 3 тисячі 233 людини.

https://24tv.ua/****************
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Молодець Зеленський. Повністю підтримую
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как закончишь пидтрымувать - обязательно вымой руки..
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Не плутай свого пуйла і нашого Президента, росіянин
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Владимиру Зеленскому на Книжном арсенале подарили книгу Политика для начинающих для подростков на украинском языке 😇🀄📓📒🇺🇦
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"Політика для початківців для підлітків"
Ти - дебіл, кацап? Це я переклав на людську з твого висера
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Путину палець в рот не клади,відкусить по шию.Зе-команді треба почитати , (політика для чайників).
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Українські олігархи ,так само як закордонні ,витрачають гроші від санкцій до параши.Задача зе-команди перевезти агресію в громадянській конфлікт,за рахунок нас українців.
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Какой наивный, переговоры с раисией, мне кажется что новая команда от старой отчичается "хренетолканием". Зачем его только из дурки выпустили?
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Смысл в переговорах с Россией - хотя бы для того, чтобы вернуть наших людей оттуда
Никакого смысла нет и не надо искать оправдания для ваших тайных желаний залюбиться с Мокшандией. Мокши вообще не признают что при делах и на все отвечают -"договаривайтесь с наротом Донбасса, мы то тут при чем"
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Оно или совсем дурное, или предатель. Это его заявление из разряда - нужно просто перестать стрелять.
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Посредник на переговорах между Россией и Украиной назначен председателем ОБСЕ это Швейцария
https://absoluttv.ru/3610-posrednika-na-peregovorah-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-naznachen-predsedatelem-obse.html.
Украина, демонстративно отказалась вести переговоры со страной, которую считает агрессором. Желание, "вести переговоры" напрямую, свидететельствует об изменении отношений.
Вопрос.

За время ИНАУГУРАЦИИ что-то изменилось? Или народ чего-то не знает?
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Конченый бурят.Отправте его на ростов.
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всё правильно сказал. а соевые боты - мразь.
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тут я погоджуюсь - хлопців треба повернути дому, всіх, бо й Сенцов і Балух і всі решта - військовополонені
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Хто воно таке, цей богдан, що дозволяє собі такі розмови вже 3 дні? На расеї в растове будеш переговори вести на постійній основі разом зі своїми господарями, шавка.
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НЕ ТІЛЬКИ ВДОВИ ПАМ'ЯТАЮТЬ
На Сході ворога ми зупинили
Багато наших полягло
Билися скільки мали сили,
Щоб не залізло далі зло.
В дві тисячі чотирнадцятім році
Одинадцятого серпня на дворі
Із-за кордону до нас в кроці,
По нам стріляли ті кнури.
Степанівка залита кров'ю
«Русні» снаряди солдат рвуть
Це «старші братани» з любов'ю
До миру українців звуть.
Про це команді президента
Нагадала Юля Кирилова вдова -
Чоловіки в гранітних постаментах,
Та пам'ять про цих воїнів жива.
До неї збіглись інші вдови,
З портретами своїх синів, чоловіків
Не зрозуміли ті розмови
Продажних, трусливих жуків.
Як із рашистами треба дружити,
Ще й референдум провести?
А як з біллю всім цією жити
Як зраду від країни відвести?
Не ріжте серце бідних вдовам,
Це наша й ваша має бути біль
Та передайте отим «слугам»
Дурна у них була затія й ціль.
23.05.2019
Анатолій Березенський
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Переговори з агресором неможливі. Переговори з Росією можливі лише після того, як вона перестане бути агресором, тобто забереться з Криму та Донбасу. Тоді можливі переговори на предмет компенсації Росією заподіяних збитків.
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Заткніть хтось цю сволоту. Той хто пропонує домовлятися з ворогом, вже з ним домовився!
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Хочется напомнить всем, откуда вещают все эти новоиспеченные деятели --- 1+1, 112 канал, Unian, это каналы Коломойского и Медведчука.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГлава АП Богдан: Ми готові вести переговори з Росією, щоб повернути українців
 
 
 
 
 
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