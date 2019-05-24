 Нацполіція за участю зарубіжних партнерів підготувала проект стратегії розвитку відомства до 2023 року, - Князєв. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції, про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час шостої зустрічі парламентсько-громадської платформи.

За словами Сергія Князєва, Нацполіцією спільно з іноземними партнерами розроблено проект стратегії та розвитку відомства.

"Його метою є розвиток і вдосконалення роботи органів та підрозділів поліції України. Тому з Консультативною місією Європейського Союзу, Посольства Сполучених Штатів Америки і канадських колег розроблено проект стратегії та розвитку Нацполіції України на період до 2023 року", - зазначив Князєв.

Зокрема, в межах проекту стратегії пріоритетними напрямками діяльності визначені вдосконалення роботи у сфері забезпечення громадської безпеки, протидія злочинності, дотримання і забезпечення захисту прав людини.

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Крім того, проект стратегії передбачає якісне та доступне надання поліцейських послуг, прозорість і нову форму підзвітності поліції перед суспільством.

"Ми вже почали реалізовувати низку проектів. На сьогодні ці проекти пройшли громадське обговорення. Зараз тривають визначені законодавством процедури щодо їхнього затвердження", - повідомив голова Нацполіції.

Участь у заході взяли заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, представники силових структур та міжнародні партнери, які надають допомогу Україні в розвитку сектору громадянської безпеки.