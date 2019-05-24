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Все про:Мін'юст (586) булінг (18)

 Від початку року суди розглянули 121 справу про булінг. У трьох справах вчителів визнано потерпілими

У період із 19 січня 2019 року (з дати набуття чинності закону по протидію цькуванню) по 22 травня 2019 р. судами розглянуто 121 справу про булінг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба проекту Мін'юсту "Я маю право!" у Facebook.

Зазначається, що зі 121 справи про цькування у 65 справах було винесено рішення про накладення стягнення (в 6 випадках - попередження; у 8 випадках - громадські роботи; в 1 випадку - зобов'язання публічно вибачитися; у 50 випадках - штраф), 31 справа відправлена ​​на доопрацювання в органи поліції; в 16 справах було встановлено відсутність складу правопорушення; у 9 справах суд обмежився усним зауваженням.

Повідомляється також, що у 9 справах матеріали були складені за ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків з виховання дітей), однак суд встановив, що це ст. 173-4 КУпАП (булінг (цькування) учасника освітнього процесу). У зв'язку з тим, що суд не може змінювати кваліфікацію - справи були закриті.

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У 6 справах однією зі сторін були вчителі: у 3 справах вони були кривдниками, проте одну з них було закрито (суд встановив відсутність складу правопорушення в діях вчителів), а 2 відправлені на доопрацювання в органи поліції. У 3 справах вчителів визнано потерпілими особами, а їхніх кривдників оштрафовано.

9 рішень було винесено щодо кібербулінгу (булінг із застосуванням засобів електронних комунікацій), найчастіше кіберцькування мало місце в соціальній мережі Instagram та месенджерах Viber, Telegram.

Від початку року суди розглянули 121 справу про булінг. У трьох справах вчителів визнано потерпілими 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128626
 
 
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Яніна Соколова‏ @IaninaSokolova 22 мая

Ні, це не монтаж. Саме так я виглядаю зараз. Сім місяців тому я дізналася, що у мене #РАК. І за 7 місяців я його ПОБОРОЛА. Друзі, дуже багато подробиць виклала за посиланням, бо в тві стільки написати неможливо: https://www.facebook.com/yanina.sokolova/posts/2507660875911997 …С начала года суды рассмотрели 121 дело о буллинге. По трем делам учителя были признаны потерпевшими - Цензор.НЕТ 5752
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я спочатку її не впізнала.
А потім роздивилась, що це сама Яніна.
вже чого чого, а такого я не очікувала.
Сильна жінка...
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Как по мне это наиболее страшное преступление, которое может быть с подростками, навсегда испортившее ему жизнь, наряду с изнасилованием. Жаль, что только сегодня мы на него обратили внимание. Все помнят фильм "Чучело", там как раз об этом. В еще несостоявшейся личности происходят процессы самоутверждения и не редко просыпается животный инстинкт проявить себя как стадо, унижая выделяющегося, белую ворону. Никто никогда не узанет, сколько судеб изуроовано еще в раннем возрасте.
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більшість випадків булінгу фіксується зі сторони самих підлітків.
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О, дуже скоро всі вчителі будуть потерпілими. Коли так і не отримають обіцяну зарплатню в 4000 $.
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може дітям бракує культури і виховання ?
нещодавно на тв було як 14 хлопець побив 60 нагробків..
звідки агресія береться, енергетиків понапиваються чи що..
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВід початку року суди розглянули 121 справу про булінг. У трьох справах вчителів визнано потерпілими
 
 
 
 
 
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